Telegram в России заблокируют? Кремль предупредил Дурова

В Кремле обратились к владельцу Telegram Павлу Дурову. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с Shot заявил, что мессенджер активно используют террористы.
— Мы ожидали бы от Павла Дурова большего внимания. Потому что этот уникальный и феноменальный с технологической точки зрения ресурс, который вырос на глазах у нашего поколения, он всё больше становится инструментом в руках террористов, — отметил Песков.
При этом пресс-секретарь президента отметил, что сегодня никаких планов по блокировке Telegram на территории РФ нет.
Напомним, что в 2018 году Таганский суд Москвы по иску РКН постановил заблокировать работу мессенджера на территории России, однако спустя два года, в июне 2020 года, Роскомнадзор снял требования по ограничению доступа к Telegram.