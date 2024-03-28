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Страна и мир Telegram в России заблокируют? Кремль предупредил Дурова

Telegram в России заблокируют? Кремль предупредил Дурова

Песков заявил, что мессенджер активно используют террористы

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В Кремле заявили, что Телеграм часто оказывается инструментом в руках террористов

В Кремле обратились к владельцу Telegram Павлу Дурову. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с Shot заявил, что мессенджер активно используют террористы.

— Мы ожидали бы от Павла Дурова большего внимания. Потому что этот уникальный и феноменальный с технологической точки зрения ресурс, который вырос на глазах у нашего поколения, он всё больше становится инструментом в руках террористов, — отметил Песков.

При этом пресс-секретарь президента отметил, что сегодня никаких планов по блокировке Telegram на территории РФ нет.

Напомним, что в 2018 году Таганский суд Москвы по иску РКН постановил заблокировать работу мессенджера на территории России, однако спустя два года, в июне 2020 года, Роскомнадзор снял требования по ограничению доступа к Telegram.

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Телеграм Блокировка Террористы Кремль Дмитрий Песков Павел Дуров
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