Telegram в России заблокируют? Кремль предупредил Дурова

В Кремле заявили, что Телеграм часто оказывается инструментом в руках террористов Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











В Кремле обратились к владельцу Telegram Павлу Дурову. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с Shot заявил, что мессенджер активно используют террористы.



— Мы ожидали бы от Павла Дурова большего внимания. Потому что этот уникальный и феноменальный с технологической точки зрения ресурс, который вырос на глазах у нашего поколения, он всё больше становится инструментом в руках террористов, — отметил Песков.

Источник: Shot / T.me

При этом пресс-секретарь президента отметил, что сегодня никаких планов по блокировке Telegram на территории РФ нет.