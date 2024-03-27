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Страна и мир «У меня онкология, я дважды в разводе»: история красотки, пережившей рак и ставшей звездой соцсетей

«У меня онкология, я дважды в разводе»: история красотки, пережившей рак и ставшей звездой соцсетей

Ее ролики набирают миллионы просмотров

5 097
23 комментария

Последние семь лет Юлия Давыдова перемещается только с помощью ходунков — после удаления раковой опухоли в спинном мозге девушка перестала ходить самостоятельно. Несмотря на это, она продолжает радоваться каждому новому дню, ведет популярный блог и называет себя «королевой с ходунками». Историю Юлии смотрите в видео чуть выше.

Сейчас Юлии 33 года. Она живет в Барнауле, занимается предпринимательством и развивает блог. В своих соцсетях она рассказывает, как после расставания с мужем в одиночку справляется с домашними обязанностями — короткие видео об этом набирают миллионы просмотров. Юлия считает, что собрать большую аудиторию ей помог именно развод: многие женщины находили поддержку в ее истории:

— Я осознаю, что мотивирую других женщин: многие страдают из-за развода. Моя ситуация намного сложнее. У меня онкология, я дважды в разводе с одним и тем же мужчиной. Я с ходунками не могу на второй этаж без помощи подняться — и сама ухожу от мужа, чтобы стать счастливее. Рывок в развитии моего блога связан именно с этим: я показываю, что какие-то ситуации можно перешагнуть и жить дальше.

Жизнерадостности Юлии можно только позавидовать. Но так было не всегда: после многочисленных операций девушка страдала от депрессии. В большом интервью для наших коллег из NGS22.RU Юлия рассказывала, что помогло ей не впасть в отчаяние.

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