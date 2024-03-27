Не доехал до «Зимней вишни» и опоздал в «Крокус»: невероятная история танцора-счастливчика из Кемерова

Марк полгода назад переехал из Кемерова Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Вечером 22 марта пока зрители собирались на концерт группы «Пикник» в Crocus City Hall, в соседнем зале проходил крупнейший турнир по бальным танцам. Привычный ритм жизни сбился, когда посетители услышали выстрелы — ворвавшиеся террористы убивали всех, кого видели на своем пути. В это время к «Крокусу» подъезжал 19-летний танцор Марк Ненашкин — он выступал на соревнованиях накануне, а теперь спешил поддержать друзей.

В разговоре с корреспондентом NGS42.RU выяснилось, что это не единственный раз, когда он чудом избежал смертельной опасности. Шесть лет назад, 25 марта 2018 года, он с отцом забронировал дорожку в боулинге в «Зимней вишне» в Кемерово на время, когда начался пожар. По счастливой случайности семья не доехала до ТЦ, где погибли 60 человек.

Марк рассказал, что почувствовал, вновь оказавшись в шаге от гибели, как во время теракта спаслись его друзья и могла ли охрана в «Крокусе» предотвратить трагедию.

Кемеровчанин Марк Ненашкин 13 лет занимается бальными танцами, полгода назад он переехал в Москву. Crocus City Hall парень называет «родным местом», где он знал каждый уголок, ведь еще с детства выступал там на различных конкурсах.



Ровно за сутки до трагедии, унесшей, по последним данным, жизни 139 человек, Марк также находился на паркете «Крокуса». Там проходил чемпионат России по бальным танцам — один из крупнейших турниров страны. Юниоры и студенты выступали в соседнем зале со сценой, где вечером в пятницу должны были выйти музыканты группы «Пикник».

Источник: личный архив Марка Ненашкина











— Тренируюсь я в Москве, но продолжаю выступать за кемеровскую школу. Моя категория, студенты, танцевали 21-го — за день до случившегося. На следующий день я решил поехать поболеть за других ребят. В такси прочитал сообщение в телеграмм-чате с друзьями, что там стреляют, видео посмотрел. Развернулся и поехал домой. На душе уже тогда было тяжело. Очень, — рассказывает Ненашкин.



Приехав домой, Марк стал ждать новостей от знакомых, которые находились в одном здании с террористами. Успокоиться парень смог после сообщений, что все танцоры эвакуировались — живые и невредимые. Никто из них не видел стрелявших.



— Слава богу, из моих знакомых никто не пострадал. Все, кто был в зале, вышли. Я общался с ними. Понятное дело, все в шоковом состоянии, но они покинули здание достаточно быстро. Паника была большая, но затруднений в проходе не было. Единственное, говорят, что им пришлось самим выходить, из работников никто ничего не сообщал. На выходах только охранники гостиницы «Аквариум» были, они помогли, — передает слова очевидцев Марк.



По словам Марка, он никогда не сомневался в безопасности концертного зала. Посторонних, тем более с оружием, в огромном здании оказаться не могло — все посетители проходили несколько этапов: рамку металлоискателя, осмотр вещей и проверку билетов.



— На мой взгляд, не стоит винить тех, кто отвечал за безопасность в тот вечер. Рамки и охрана были бессильны, потому что теракт был отлично спланирован. «Крысы» могут быть из тех людей, которые не за безопасность отвечали. Вина не на охране и спецслужбах, — считает кемеровчанин.



Как отмечает Ненашкин, после случившегося некоторые участники турнира и их родные обвинили Федерацию танцевального спорта в том, что работники вовремя не отреагировали на выстрелы и отговаривали людей от эвакуации.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











— Я слышал, что первое время просили сохранять спокойствие, не останавливали соревнования. Мне кажется, оно и к лучшему. Если всем бы сказали идти, то у выхода скопилась бы огромная толпа, выход там не широкий. Друг друга передавили бы, а так постепенно вышли, — говорит танцор.

Марк рассказывает, что переживал, когда увидел кадры с убитыми зрителями из соседнего зала, он понял, что если бы выехал из дома чуть раньше, мог оказаться жертвой террористов. Похожая счастливая случайность была и во время прошлой крупной трагедии — пожара в «Зимней вишне». Тогда парень должен был с семьей оказаться на третьем этаже ТРЦ, там, где началось возгорание. Но в последний момент планы поменяли.

— У меня второй раз так в жизни. Я жил в Кемерове, когда горела «Зимняя вишня». В тот день мы должны были поехать [в торговый центр] в боулинг с отцом, но по стечению обстоятельств поездка отменилась. Вечером я узнал о трагедии. Как и тогда [в 2018 году], у меня не было никакого предчувствия, когда я ехал в «Крокус». Я спокойно собирался поддержать друзей, — отмечает молодой человек.



Дни траура по погибшим в Crocus City Hall сибиряк проводил в кругу семьи в Москве, стараясь не выходить из дома. Не смог приехать парень и на акцию памяти, которая проходила 24 марта возле концертного зала. По его словам, Crocus City Hall нужно полностью восстановить — в память о тех зрителях, которые вечером 22 марта пришли приятно провести вечер, еще не зная, что больше уже никогда не смогут выйти из здания.