«Не бьют, и хорошо»: мигранты стали жаловаться на давление силовиков и ксенофобию

Возле «Строительного двора» обычно многолюдно, но не сегодня Источник: Никита Кифорук / 72.RU











22 марта в московском Crocus City Hall произошел теракт: четверо вооруженных боевиков ворвались в концертный зал и на протяжении почти 20 минут хладнокровно расстреливали посетителей. На следующий день силовики задержали террористов, ими оказались четверо граждан Таджикистана. Несмотря на заявления политиков и духовенства о том, что у терроризма нет национальности, в Сети люди всё чаще стали допускать оскорбительные высказывания в адрес сограждан террористов и мигрантов в целом. А по данным источников 72.RU, силовики получили указание внимательно проверять иностранных граждан. Журналист 72.RU Никита Кифорук съездил на место, где традиционно собираются мигранты, и выяснил, как изменилась их жизнь после теракта.



Обычно возле «Строительного двора» в Тюмени можно встретить десятки мигрантов. У входа в магазин гастарбайтеры ищут заработок: подходят к подъезжающим машинам и покупателям, предлагают сделать ремонт или выполнить строительные работы. Но в понедельник днем здесь было необычайно пусто, лишь несколько человек стоят в ожидании клиентов. Один из мужчин подходит ко мне и спрашивает, не нужны ли мне работники. У нас завязывается разговор.

Собеседник рассказал, что еще с утра здесь было много людей, но затем приехали полицейские с дубинками и увезли в отдел больше десятка мужчин. Рабочие считают, что это связано с недавним терактом в Москве.

— Вчера увезли 30 человек отсюда, сегодня — больше десяти. Меня тоже вчера забирали, три часа продержали, по базам пробивали. У меня [российский] паспорт, мне бояться нечего. Отпустили потом, кому-то штрафы выписали. <...> Это всё из-за теракта. Из-за четырех подонков теперь на всех плохо думают, — говорит собеседник.

По словам строителя, такие рейды проходят теперь по всем городам. Выглядит это обычно следующим образом: мигрантов окружают люди в масках с дубинками в руках и забирают всех людей неславянской внешности, затем их везут в отдел, где несколько часов проверяют по разным базам. Всё это время людям не дают воду и не отпускают в туалет.

— Всех гребут: таджиков, узбеков, киргизов. Всех подряд. Им без разницы [какая национальность]. Я их [полицейских] если вижу, сразу ухожу. У меня всё в порядке, я гражданин [России], но время терять не хочу, — рассказывает строитель. — Оскорбляют, конечно, толкают, за руки дергают. Парню вчера рукав куртки оторвали. Не бьют, и то хорошо, в Москве лицом в грязь кладут и прикладом ударить могут.

Некоторые строители оставляют свои вещи на деревьях Источник: Никита Кифорук / 72.RU











Мужчина рассказывает, что живет на территории России с 1986 года, еще со времен Советского Союза. Даже тогда были конфликты на национальной почве. Школьные драки он вспоминает со смехом. В России он живет последние 15 лет. После двухтысячных отношение к приезжим смягчилось, но в последние годы снова стало много агрессии. Люди стали чаще хамить и оскорблять. Но даже несмотря на это, строитель утверждает, что по выходкам отдельных людей не стоит судить обо всем обществе.



— Приходят в магазин, видят нас рядом и сразу кричат. Просто так. Оскорблять могут, мы уже привыкли. Но не все люди плохие, не все. Нельзя по таким всех судить, — говорит строитель.

Теракт мой собеседник и его коллеги, периодически подходившие к нам, осуждают, не стесняясь выражений в адрес террористов.

Пока мы разговаривали, к «Строительному двору» подъехал мужчина, ему нужны работники на строительство промышленного объекта. Меньше чем за минуту вокруг рекрутера собралось пять человек. Столь небольшое количество работников удивляет прораба, ему объясняют, что остальных забрали полицейские. Затем рекрутер озвучивает свое предложение по зарплате и условиям труда, рабочие слушают, кивают головами, говорят, что нужно подумать, и незаметно исчезают. Пообщавшись со строителями, прораб поворачивается ко мне и, вздохнув, говорит, что, похоже, сегодня он никого не найдет.

— Я раньше только русских брал. А сейчас работать некому: кто-то спился, кто-то на СВО ушел. Русских нет, а скоро и этих ребят не будет, всех распугают, — делится прораб. — Курс рубля еще падает, есть такое, да. Им невыгодно становится тут работать, еще из-за теракта к ним отношение хуже стало. А что дальше будет?

О том, что будет дальше, решили узнать у эксперта.

Кто контролирует мигрантов

По мнению директора Центра миграционной политики, кандидата экономических наук Ольги Чудиновских, такое отношение ко всем мигрантам подряд — это перевод стрелок от спецслужб, которые должны предотвращать экстремистскую деятельность, на миграционные органы.



— Дело в том, что такого рода правонарушения невозможно предсказывать силами органов по вопросам миграции. Как я знаю, эти люди легально находились в России, попали под влияние соответствующих агентов, и это привело к таким последствиям. Предсказать это практически невозможно, — рассуждает эксперт.



Ольга Чудиновских считает, что ужесточение миграционного законодательства и введение визового режима со странами Ближнего зарубежья больно ударит по России из-за уже имеющегося дефицита рабочих, а при перекрытии канала трудовой миграции нехватка кадров станет более ощутимой.



Плохо, если решения политического уровня принимаются в спешке и на эмоциях, это не всегда дает взвешенные и хорошие результаты, считает эксперт. Особенно с учетом официальных данных МВД, по которым преступления, совершенные мигрантами, не превышают 4% от общего числа.



— Количество преступлений, совершенных иностранцами из числа раскрытых преступлений — эта статистика публикуется в Министерстве внутренних дел с 2003 года, и этот показатель не выходит за рамки 4%, то есть это очень маленькие показатели, и предполагать, что мигранты — это какая-то среда, которая взращивает преступников, — ну, это совершенно неверно. И мы полностью отторгаем то полезное, что мигранты делают для нас, в том числе занимая тяжелые и непрестижные рабочие места и давая нам возможность работать совершенно в других видах деятельности и в других профессиях, — считает Ольга Чудиновских.



По словам Чудиновских, упреки в сторону властей о бесконтрольной миграции не имеют под собой основания и не более чем спекуляция на остром моменте. Миграция контролируется пограничным контролем, миграционным учетом через множество документов: патента, разрешения на работу, вида на жительство и множества других бумаг. К тому же сейчас готовится реформа миграционного законодательства, она должна завершиться уже в этом году.



— Сейчас идет реформа миграционного законодательства, она должна была завершиться в 2024 году, то есть должен был приняться такой миграционный кодекс, но это мы его так неформально называем. Это новый закон, который инкорпорирует ныне действующий закон о правовом положении иностранных граждан, о миграционном учете и отдельное положение закона о порядке въезда и выезда из Российской Федерации, то, что касается иностранцев, — делится эксперт.



Редакция 72.RU обратилась за комментарием по ситуации в пресс-службу МВД по Тюменской области. На момент публикации материала ответ не поступил.

Вечером 22 марта четверо вооруженных мужчин ворвались в концертный зал Crocus City Hall. Они стали расстреливать людей, а затем подожгли здание и скрылись. Следственный комитет официально назвал трагедию терактом, на следующий день бойцы спецназа задержали террористов — ими оказались граждане Таджикистана, самому младшему из них всего 19 лет.