«Это не наказание, а месть». Криминолог объяснил, почему не казнят террористов из «Крокуса»

Данил Сергеев Доцент кафедры уголовного права Уральского государственного юридического университета

Криминолог с многолетним опытом Данил Сергеев уверен: это миф, что смертная казнь кого-то остановит и не даст совершить преступление Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Страшный теракт в Подмосковье вновь поднял волну обсуждения смертной казни. За возвращение высшей меры наказания выступает ряд депутатов и экс-президент Дмитрий Медведев. Кремль официально воздерживается и не занимает никакой позиции.

Наши коллеги из E1.RU обсудили вопрос с криминологом, доцентом кафедры уголовного права Уральского государственного юридического университета Данилом Сергеевым. Он убежден, что террористов не смогут казнить, и объяснил почему. Публикуем его колонку.

Разговоры о возвращении смертной казни происходят с регулярностью раз в два-три года после резонансных преступлений. Еще в XIX веке знаменитый русский юрист, исследователь проблем казни Александр Федорович Кистяковский сказал, что к народному гласу прислушиваться надо, но не всегда это рационально. Потому что народный глас всё-таки в этих вопросах дышит местью, а уголовное наказание — это не месть, у него другие цели и функции.

С общечеловеческой точки зрения я понимаю, почему виновникам ужасающего теракта желают смерти, но, как юрист и криминолог, знаю, что смертная казнь не решит главной проблемы: она не остановит новые преступления. Она всегда останется формой мести.

Вопрос о смертной казни решать не Госдуме. Это сегодня конституционный вопрос.

В статье 20 Конституции РФ сказано: «Смертная казнь впредь до ее отмены может устанавливаться федеральным законом в качестве исключительной меры наказания за особо тяжкие преступления против жизни при предоставлении обвиняемому права на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей».

Хотя в действующем Уголовном кодексе смертная казнь в качестве наказания предусмотрена в пяти составах преступлений, возможность ее применения в стране ограничена, если не сказать, что ликвидирована полностью постановлением Конституционного суда от 2 февраля 1999 года № 3 и разъясняющим его определением № 1344-О-Р от 19 ноября 2009 года.

В определении прямо сказано, что ни один суд не может назначить смертную казнь. Если гипотетически какой-то суд вдруг назначит это наказание, решение не устоит в вышестоящем суде и его обязательно отменят, поскольку оно противоречит указанному определению Конституционного суда.

Система исполнения наказания есть, она никуда не делась, и исполнить его несложно. В законе (в Уголовно-исполнительном кодексе) прописан порядок исполнения: смертная казнь приводится в исполнение непублично путем расстрела, перед исполнением лицу разъясняется его приговор, устанавливается его личность, присутствуют при этом прокурор, сотрудник администрации учреждения, врач, который будет констатировать смерть, и исполнитель.

Уголовно-исполнительным кодексом предусмотрена смертная казнь через расстрел Источник: Маргарита Власкина / E1.RU











Применить [к террористам, расстрелявшим людей в «Крокусе»] смертную казнь невозможно. Внести поправки в 20-ю статью Конституции очень сложно — по сути, надо принять новую Конституцию. Дело в том, что эта норма находится в главе 2, поправки к которой принимает Конституционное собрание.



Этот орган в истории России еще никогда не созывался, более того, у нас даже до сих пор нет Федерального конституционного закона о Конституционном собрании.



Применительно к текущей ситуации всё выглядит так: даже если гипотетически предположить, что смертную казнь введут, это не будет иметь обратной силы — то есть к этим ублюдкам наказание не может быть применено, поскольку на сегодняшний день существует вышеназванное решение Конституционного суда, которое признало наличие в стране комплексной гарантии права не быть подвергнутым смертной казни.

Источник: Городские порталы

Если бы их задержали, например, в Белоруссии и уголовное дело при наличии оснований возбудили там же, то их могли бы приговорить к данному наказанию. Это на сегодняшний день единственное государство в Европе, где довольно редко, но применяют смертную казнь.



Во-первых, приговоры как к пожизненному лишению свободы, так и к смертной казни выносят суды так называемого областного уровня — областные суды, военные окружные, флотские, верховные суды республик. Только они могут выносить такие приговоры, там работают судьи более высокой квалификации.

Во-вторых, если выносится приговор к казни, он проходит через много обязательных этапов проверки: Генеральную прокуратуру, Верховный суд... И президент может помиловать даже вне зависимости от наличия ходатайства. Поэтому, конечно, здесь более высокая степень доверия к таким приговорам, хотя ошибки были. Есть целая книга о неправосудных приговорах к смертной казни советского периода.



В Свердловске, например, была ошибка — хотя она официально не признана, но неофициально всеми подтверждается. Это казнь насильника Хабарова. Он действительно совершал половые преступления, но его заодно осудили за убийство, к которому он не был причастен.



«Конечно, в этом и есть главная опасность смертной казни: ошибку здесь не исправишь. Это один из контраргументов» Данил Сергеев, криминолог

В текущем случае, конечно, очевидно, что это они [устроили теракт]. Но вопрос в том, что это исполнители — а кто заказчики? Юридически это будут или подстрекатели, или организаторы, которые обещали заплатить деньги. Это не их [стрелявших] идея была, чего они и не отрицают.



«К этим выродкам смертная казнь применена не будет. Это невозможно юридически» Данил Сергеев, криминолог

Никто не пойдет на нарушение закона. А если допустить, что это произойдет, то будет нанесен серьезный урон юридической системе.



При всём желании изменить закон и в будущем ввести смертную казнь парламентарии будут стоять перед непреодолимым препятствием — определением Конституционного суда от 2009 года. Чтобы пересилить его, надо принять новую Конституцию либо добиться изменения позиции Конституционного суда.

Хотя отдельные такие случаи в практике были. Но для этого нужны веские и очень серьезные основания, а здесь я таких не вижу.



Чтобы вернуть смертную казнь в России, придется переписывать Конституцию Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Я уже упоминал русского ученого Кистяковского. Он в XIX веке привел пять классических аргументов против смертной казни, которые до сих пор никто не преодолел. Смертная казнь бессмысленна только потому, что если применять ее к уже совершившим преступление, то это просто месть. Не наказание, а месть.



А если ее применять, считая, что это сможет кого-то в будущем остановить, то это тоже не сработает. Это доказано многолетними исследованиями.



«Идущий на ужасающее деяние смертной казни не боится» Данил Сергеев, криминолог

Если мы, например, гипотетически введем смертную казнь за переход дороги на красный свет — это будет работать эффективно, потому что для человека будет несоизмеримым наказание и нарушение, но какова будет «цена» такого светофора? А тот, кто идет на убийство или теракт, вообще никогда не думает о наказании. Мотивация преступников, совершающих такие серьезные деяния, сильно отличается от бытовых и других менее опасных правонарушений.



Мы в ходе длительного мониторинга в 2017–2020 годах изучали осужденных к пожизненному лишению свободы, в том числе тех, кому могли назначить смертную казнь. Интервьюировали почти 150 человек. Спрашивали каждого: «Думали ли вы о том наказании, которое вам грозит?» Все говорили, что в момент совершения преступления никогда об этом не думали. Думали лишь о том, что смогут наказания избежать.



Так что это миф, что смертная казнь кого-то остановит. Это лишь форма мести, а пожизненное лишение свободы — на самом деле куда большая мука, чем смертная казнь.

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