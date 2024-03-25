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СРОЧНО

О чем говорят боевики из «Крокуса» на видео

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Страна и мир Допрос подозреваемых в теракте, поиски тел и всеобщая скорбь: главные новости на 24 марта

Допрос подозреваемых в теракте, поиски тел и всеобщая скорбь: главные новости на 24 марта

Обо всём важном, что произошло за день, мы расскажем в коротком дайджесте

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Волонтеры и спасатели продолжают работать на месте теракта

В течение дня появляется так много событий, что у нормального человека уследить за всем подряд просто не получается. На этот случай у вас есть мы. Наша редакция каждый день следит за тем, что происходит в стране и мире, и мы всегда готовы поделиться с вами главными событиями дня. Сегодня подведем итоги 24 марта.

День траура

24 марта объявили общенациональным днем траура по жертвам теракта в Crocus City Hall. Стихийные мемориалы появились в каждом городе России, баннеры и рекламные щиты выражают соболезнования. Люди продолжают приносить цветы и игрушки на стихийные мемориалы и днем, и ночью.

Реклама сменилась траурной свечой
В день траура флаги приспущены, к ним привязывают черную ленту
Москвичи приносят цветы к концертному залу

Количество жертв

Следственный комитет сообщил, что число погибших при теракте в «Крокусе» выросло до 137 человек. Трое из них — дети. Идет процедура опознания. 62 тела уже опознаны. В ходе осмотра «Крокуса» силовики не выявили заминированных тел и иных следов минирования.

Расследование лично контролирует председатель СК Александр Бастрыкин.

Допрос подозреваемых

Четверых подозреваемых в совершении теракта привезли на допрос в Следственный комитет в Москве. Следователи будут добиваться их заключения под стражу.

Сейчас продолжается сбор доказательств для уголовного дела, чтобы разобраться в деталях произошедшего. СК сообщил, что на месте теракта следователи изъяли четыре комплекта боевой амуниции и два автомата Калашникова, которыми пользовались террористы. Кроме того, найдено более 500 патронов и 28 магазинов. На месте трагедии не нашли следов минирования чего-либо. При задержании у подозреваемых нашли пистолет Макарова и магазин от автомата Калашникова.

Подозреваемых поймали в Брянской области

В Сети появилось видео «от первого лица», где террористы активно переговариваются, расстреливая безоружных людей. Наши коллеги из «Фонтанки» попросили экспертов из Таджикистана рассказать, на каком языке общаются боевики на записи и о чем именно они говорили.

Разбор завалов

Спасательная операция на месте теракта закончилась, но тела продолжают искать. На протяжении всей ночи сотрудники МЧС проводили разбор поврежденных конструкций, используя тяжелую технику, чтобы спасатели смогли свободно передвигаться внутри.

Посмотрите, как сейчас выглядит концертный зал.

Вместо крыши теперь — обугленный провал

Обстрел Крыма и Белгорода

Поздней ночью по Севастополю и Белгородской области нанесли массированные удары. Над Крымом сбили более десятка ракет, над Белгородом — 19 реактивных снарядов.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что при атаке погиб 65-летний мужчина. Четыре человека — женщина, ребенок и двое мужчин — получили осколочные ранения и переломы. Также оказалась частично повреждена транспортная инфраструктура, несколько десятков домов и частных участков.

Удары по Севастополю

В Белгороде травмы получили молодой человек и девушка. Их госпитализировали. В результате падения снарядов загорелись автомобили, повреждены жилые здания.

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