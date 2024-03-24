Атака дрона, задержание террористов и обращение Путина: главные новости 23 марта

Главной новостью уходящего дня стала трагедия в Москве Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











В течение дня появляется так много событий, что у нормального человека уследить за всем подряд просто не получается. На этот случай у вас есть мы. Наша редакция каждый день следит за тем, что происходит в стране и мире, и мы всегда готовы поделиться с вами главными событиями дня. Сегодня подведем итоги 23 марта.



Жертвы теракта

Вся страна скорбит о погибших во время теракта в Подмосковье. Число жертв выросло до 143 человек. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на редактора телеканала RT Маргариту Симоньян. Telegram-каналы сообщают о 150 погибших, однако официального подтверждения пока не было.

В Следственном комитете сообщили, что поисковые работы на месте бывшего концертного зала продолжаются. Предварительный список погибших, составленный МЧС, можно посмотреть здесь. Часть его совпадает со списком подмосковного Минздрава.

Подозреваемые в терроризме

Утром силовики нагрянули в хостел на Дмитровском шоссе, в котором жили террористы. Как позднее сообщил Владимир Путин, всех стрелков задержали. Их было четверо. В руки полиции попали и их пособники — в общей сложности 11 человек.

В МВД отметили, что задержанные не являются гражданами России. Как долго и с какой целью они находились в стране, выясняется.

Предположительно, именно здесь жили террористы Источник: MSK1.RU











Телеграм-каналы публикуют видео допроса предполагаемого террориста. Он рассказал, что ему 30 лет. Внятно ответить на другие вопросы он не смог и сказал, что за всеми подробностями обращаться к его «товарищам».



Источник: bazabazon / T.me

Обращение Путина

Президент выступил с обращением к россиянам. Он объявил, что 24 марта станет общенациональным днем траура по погибшим в Crocus City Hall, а также заявил, что все исполнители и заказчики преступления понесут неминуемое наказание.

— Они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где, по предварительным данным, для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода к государственной границе, — сообщил Путин. — Федеральная служба безопасности России, другие правоохранительные органы работают над выявлением, вскрытием всей пособнической базы террористов, тех, кто обеспечивал их транспортом, намечал пути отхода от места преступления, готовил схроны, тайники с оружием и боеприпасами.

Полный текст обращения мы публиковали в этом материале.

Всеобщий траур

По всей стране начались акции памяти погибших при теракте в Crocus City Hall. Люди несут к импровизированным мемориалам или памятным местам цветы, игрушки, свечи. Многие не могут сдержать слезы.

Это Красноярск. Здесь с полудня несут цветы Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Во Владивостоке люди выстраиваются в очереди, чтобы почтить память погибших Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU











Новокузнецк, часовня Георгия Победоносца Источник: Игорь Епифанцев / NGS42.RU











Екатеринбург. Цветов немного, но эмоции переполняют Источник: Сергей Панин / E1.RU











Мы собрали большой фоторепортаж со снимками со всей страны — от Владивостока до Краснодара.

Атака Самарской области

Ранним утром беспилотники попытались атаковать город в Самарской области. Их удалось обезвредить, но в результате падения одного из дронов вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Новокуйбышевске. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора региона, погибших и пострадавших нет.

Произошло возгорание колонны первичной обработки нефти.

Очевидцы отмечают, что перед пожаром раздался взрыв Источник: «Осторожно, новости» / T.me