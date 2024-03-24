Атака дрона, задержание террористов и обращение Путина: главные новости 23 марта

В течение дня появляется так много событий, что у нормального человека уследить за всем подряд просто не получается. На этот случай у вас есть мы. Наша редакция каждый день следит за тем, что происходит в стране и мире, и мы всегда готовы поделиться с вами главными событиями дня. Сегодня подведем итоги 23 марта.
Жертвы теракта
Вся страна скорбит о погибших во время теракта в Подмосковье. Число жертв выросло до 143 человек. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на редактора телеканала RT Маргариту Симоньян. Telegram-каналы сообщают о 150 погибших, однако официального подтверждения пока не было.
В Следственном комитете сообщили, что поисковые работы на месте бывшего концертного зала продолжаются. Предварительный список погибших, составленный МЧС, можно посмотреть здесь. Часть его совпадает со списком подмосковного Минздрава.
Подозреваемые в терроризме
Утром силовики нагрянули в хостел на Дмитровском шоссе, в котором жили террористы. Как позднее сообщил Владимир Путин, всех стрелков задержали. Их было четверо. В руки полиции попали и их пособники — в общей сложности 11 человек.
В МВД отметили, что задержанные не являются гражданами России. Как долго и с какой целью они находились в стране, выясняется.
Телеграм-каналы публикуют видео допроса предполагаемого террориста. Он рассказал, что ему 30 лет. Внятно ответить на другие вопросы он не смог и сказал, что за всеми подробностями обращаться к его «товарищам».
Обращение Путина
Президент выступил с обращением к россиянам. Он объявил, что 24 марта станет общенациональным днем траура по погибшим в Crocus City Hall, а также заявил, что все исполнители и заказчики преступления понесут неминуемое наказание.
— Они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где, по предварительным данным, для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода к государственной границе, — сообщил Путин. — Федеральная служба безопасности России, другие правоохранительные органы работают над выявлением, вскрытием всей пособнической базы террористов, тех, кто обеспечивал их транспортом, намечал пути отхода от места преступления, готовил схроны, тайники с оружием и боеприпасами.
Полный текст обращения мы публиковали в этом материале.
Всеобщий траур
По всей стране начались акции памяти погибших при теракте в Crocus City Hall. Люди несут к импровизированным мемориалам или памятным местам цветы, игрушки, свечи. Многие не могут сдержать слезы.
Мы собрали большой фоторепортаж со снимками со всей страны — от Владивостока до Краснодара.
Атака Самарской области
Ранним утром беспилотники попытались атаковать город в Самарской области. Их удалось обезвредить, но в результате падения одного из дронов вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Новокуйбышевске. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора региона, погибших и пострадавших нет.
Произошло возгорание колонны первичной обработки нефти.
Все новости о теракте в Crocus City Hall мы собираем в онлайн-трансляции и специальном разделе на сайте.