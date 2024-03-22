Белгородская область под массированными обстрелами. Рассказываем, как и куда отправляют тысячи детей из приграничья

В связи с ежедневными усиленными обстрелами Белгородской области из региона вывезут порядка девяти тысяч детей. Их отправят в детские лагеря и на базы отдыха в разные уголки России, где они смогут провести от трех недель. Всё, что известно о том, каким образом и куда будут вывозить детей из приграничья, рассказываем в этом материале.
Отправка детей начнется уже сегодня, 22 марта: первую группу составят 1200 детей. Из них 655 — поедут в Пензу, также туда отправятся 150 спортсменов, остальных же увезут в Калугу и Тамбов. На данный момент принять ребят из Белгородской области готовы 11 регионов.
Что с детьми сейчас
Грохот в области продолжается уже около недели. С 18 марта в школах и колледжах Белгорода, а также в нескольких районах объявили выходные дни. А уже через два дня учащиеся ушли на внеплановые каникулы по решению оперштаба. В детских садах организованы дежурные группы.
В результате воздушной атаки ВСУ 20 марта в Белгороде пострадали три образовательных объекта — 2 детских сада и школа. В момент попадания там находилась только охрана, никто не пострадал.
По словам главы региона, в течение 20 дней возле учебных учреждений в местах обстрелов установят бетонные укрытия.
Как выбирают детей
В первую очередь вывозят детей из Грайворонского и Шебекинского горокругов, Белгородского района и самого Белгорода.
Для того чтобы отправить ребенка в лагерь, необходимо написать заявление и передать его в школу. Еще можно обратиться в администрацию, Министерство образования или правительство области.
Как сообщила MSK1.RU жительница областного центра, родителям предложили отправить детей в лагеря в школьных чатах. Заявки приняли от тех, кто согласился. Однако многие решили вопрос безопасности своих чад самостоятельно: либо увезли к родственникам в соседние города и регионы, либо оставили под присмотром дома.
В местных публичных группах некоторые родители пожаловались на то, что им не сообщили, куда отправляют детей.
— 22 марта отправление детей, до сих пор ничего не знаем. Во-первых, в какой именно лагерь в Пензе отправляется ребенок семи лет. Во-вторых, где и вообще в какое время будет отправление, — написала одна из мам в группе «Белгород — это интересно» во «ВКонтакте».
Как организуется отправка
Сопровождать школьников будут педагоги — учителя и воспитатели детских садов. Родителям предложили отправить детей на 21 или 75 дней, сообщает «Российская газета».
При перевозке организуют специализированный транспорт и сопровождение, а также обеспечат другими мерами безопасности.
Генпрокурор Игорь Краснов поручил коллегам из Ставропольского края, Калужской, Московской, Пензенской и Тамбовской областей установить личный контроль за размещением детей, в том числе на необходимость соблюдения их прав на безопасные условия пребывания, питание, надлежащее медицинское сопровождение и получение образования. В региональных ведомствах организовали горячие линии.
Какие регионы и как примут детей
Пензенская область примет более 700 ребят, которые первыми уедут из Белгорода. Их планируют разместить во дворцах спорта, детских лагерях, санаториях и базах отдыха.
— Учебный и тренировочный процессы, а также культурную программу обеспечим, — заверил губернатор региона Олег Мельниченко.
Главы Калужской и Тамбовской областей заявили, что готовы встречать ребят уже через несколько дней.
— В настоящее время решены вопросы, связанные с питанием, медицинским обеспечением и размещением сопровождающих лиц. Идет подбор вожатых и воспитателей, — написал губернатор Тамбовской области Максим Егоров в своем Telegram-канале.
Как белгородские дети будут жить в чужом регионе, нашим коллегам из 26.RU рассказали в администрации Ессентуков — пока единственном ставропольском городе, чьи власти озвучили конкретные планы по расселению. Из 1,5 тысячи детей, которые поедут в регион, туда отправится 80. Там ребята пробудут как минимум до 1 июня.
Губернатор края пообещал, что школьникам обеспечат не только отдых, но и учебу. Чиновники пока решают вопрос с образовательной программой.
В Самарской области планируют встретить 540 ребят из приграничья. По предварительным данным, первая группа приедет туда до конца месяца. Астраханский регион ждет 150 детей из Белгородской области, а Республика Коми — 200.
Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что в республике готовы принять и обеспечить жильем, транспортом и едой более 500 детей.
Подмосковье и Ленобласть
В двух круглогодичных детских лагерях «Маяк» и «Россонь» примут около 200 детей, сообщил 47news заместитель председателя правительства по социальным вопросам Николай Емельянов. Для ребят, помимо учебы, организуют курсы по 3D-моделированию, шахматам и робототехнике.
«Маяк» и «Россонь» — детские учреждения с программами по физкультурно-оздоровительным, художественно-эстетическим, информационно-технологическим и другим направлениям. Смена в них стоит от 33 тысяч рублей.
Емельянов рассказал, что в настоящий момент решается вопрос, как именно дети проедут 1300 километров от Белгородской до Ленинградской области, сколько будет стоить их питание, а также каким образом Роспотребнадзор будет контролировать размещение.
Что касается Московской области, она примет более 400 детей. Всего в регионе — четыре пункта временного размещения на базе детских лагерей.
— Мы готовим детские лагеря, чтобы разместить в них 410 детей и мам с детьми-инвалидами из Белгородской области, — объявил глава региона Андрей Воробьев.
В саму столицу детей из Белгородской области не повезут, сообщил источник MSK1.RU в мэрии Москвы.
Как заявил глава области Вячеслав Гладков, ребят планируют увезти от обстрелов на три недели. Но если потребуется, то срок продлят до окончания учебного года.
Ранее мы рассказывали, что происходит в Белгороде, который вчера подвергся крупному обстрелу. Почитайте также, как жители города собирают гуманитарную помощь во время обстрелов.