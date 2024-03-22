Белгородская область под массированными обстрелами. Рассказываем, как и куда отправляют тысячи детей из приграничья

Рассказываем, как и куда отправляют тысячи детей из приграничья Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU











В связи с ежедневными усиленными обстрелами Белгородской области из региона вывезут порядка девяти тысяч детей. Их отправят в детские лагеря и на базы отдыха в разные уголки России, где они смогут провести от трех недель. Всё, что известно о том, каким образом и куда будут вывозить детей из приграничья, рассказываем в этом материале.





Отправка детей начнется уже сегодня, 22 марта: первую группу составят 1200 детей. Из них 655 — поедут в Пензу, также туда отправятся 150 спортсменов, остальных же увезут в Калугу и Тамбов. На данный момент принять ребят из Белгородской области готовы 11 регионов.



Что с детьми сейчас

Грохот в области продолжается уже около недели. С 18 марта в школах и колледжах Белгорода, а также в нескольких районах объявили выходные дни. А уже через два дня учащиеся ушли на внеплановые каникулы по решению оперштаба. В детских садах организованы дежурные группы.



Уже около недели Белгород находится под обстрелами Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU











В результате воздушной атаки ВСУ 20 марта в Белгороде пострадали три образовательных объекта — 2 детских сада и школа. В момент попадания там находилась только охрана, никто не пострадал.





По словам главы региона, в течение 20 дней возле учебных учреждений в местах обстрелов установят бетонные укрытия.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Как выбирают детей

В первую очередь вывозят детей из Грайворонского и Шебекинского горокругов, Белгородского района и самого Белгорода.

Для того чтобы отправить ребенка в лагерь, необходимо написать заявление и передать его в школу. Еще можно обратиться в администрацию, Министерство образования или правительство области.

Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU











Как сообщила MSK1.RU жительница областного центра, родителям предложили отправить детей в лагеря в школьных чатах. Заявки приняли от тех, кто согласился. Однако многие решили вопрос безопасности своих чад самостоятельно: либо увезли к родственникам в соседние города и регионы, либо оставили под присмотром дома.

В местных публичных группах некоторые родители пожаловались на то, что им не сообщили, куда отправляют детей.



— 22 марта отправление детей, до сих пор ничего не знаем. Во-первых, в какой именно лагерь в Пензе отправляется ребенок семи лет. Во-вторых, где и вообще в какое время будет отправление, — написала одна из мам в группе «Белгород — это интересно» во «ВКонтакте».



Как организуется отправка

Сопровождать школьников будут педагоги — учителя и воспитатели детских садов. Родителям предложили отправить детей на 21 или 75 дней, сообщает «Российская газета».



При перевозке организуют специализированный транспорт и сопровождение, а также обеспечат другими мерами безопасности.

Сопровождать детей будут педагоги Источник: Максим Серков / NGS42.RU











Генпрокурор Игорь Краснов поручил коллегам из Ставропольского края, Калужской, Московской, Пензенской и Тамбовской областей установить личный контроль за размещением детей, в том числе на необходимость соблюдения их прав на безопасные условия пребывания, питание, надлежащее медицинское сопровождение и получение образования. В региональных ведомствах организовали горячие линии.



Какие регионы и как примут детей

Пензенская область примет более 700 ребят, которые первыми уедут из Белгорода. Их планируют разместить во дворцах спорта, детских лагерях, санаториях и базах отдыха.



— Учебный и тренировочный процессы, а также культурную программу обеспечим, — заверил губернатор региона Олег Мельниченко.

Главы Калужской и Тамбовской областей заявили, что готовы встречать ребят уже через несколько дней.



— В настоящее время решены вопросы, связанные с питанием, медицинским обеспечением и размещением сопровождающих лиц. Идет подбор вожатых и воспитателей, — написал губернатор Тамбовской области Максим Егоров в своем Telegram-канале.

Детей разместят в круглогодичных лагерях Источник: Артём Устюжанин / E1.RU











Как белгородские дети будут жить в чужом регионе, нашим коллегам из 26.RU рассказали в администрации Ессентуков — пока единственном ставропольском городе, чьи власти озвучили конкретные планы по расселению. Из 1,5 тысячи детей, которые поедут в регион, туда отправится 80. Там ребята пробудут как минимум до 1 июня.





Губернатор края пообещал, что школьникам обеспечат не только отдых, но и учебу. Чиновники пока решают вопрос с образовательной программой.



В Самарской области планируют встретить 540 ребят из приграничья. По предварительным данным, первая группа приедет туда до конца месяца. Астраханский регион ждет 150 детей из Белгородской области, а Республика Коми — 200.



Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что в республике готовы принять и обеспечить жильем, транспортом и едой более 500 детей.

Источник: Артём Устюжанин / E1.RU











Подмосковье и Ленобласть

В двух круглогодичных детских лагерях «Маяк» и «Россонь» примут около 200 детей, сообщил 47news заместитель председателя правительства по социальным вопросам Николай Емельянов. Для ребят, помимо учебы, организуют курсы по 3D-моделированию, шахматам и робототехнике.



«Маяк» и «Россонь» — детские учреждения с программами по физкультурно-оздоровительным, художественно-эстетическим, информационно-технологическим и другим направлениям. Смена в них стоит от 33 тысяч рублей.



Емельянов рассказал, что в настоящий момент решается вопрос, как именно дети проедут 1300 километров от Белгородской до Ленинградской области, сколько будет стоить их питание, а также каким образом Роспотребнадзор будет контролировать размещение.

В Ленобласти детей смогут принять два лагеря — «Маяк» и «Россонь» Источник: сайт ГБУ ДО ДООЦ «Россонь» им. Шадрина











Что касается Московской области, она примет более 400 детей. Всего в регионе — четыре пункта временного размещения на базе детских лагерей.





— Мы готовим детские лагеря, чтобы разместить в них 410 детей и мам с детьми-инвалидами из Белгородской области, — объявил глава региона Андрей Воробьев.



В саму столицу детей из Белгородской области не повезут, сообщил источник MSK1.RU в мэрии Москвы.

