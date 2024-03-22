Запуск российского корабля на МКС отменили: главные новости 21 марта

Госкорпорация «Роскосмос» 21 марта опубликовала фото с орбиты, сделанное космонавтом Александром Гребёнкиным — он прибыл на МКС в начале марта на американском космическом корабле Источник: roscosmos_gk / t.me











В течение дня появляется так много событий, что у нормального человека уследить за всем подряд просто не получается. На этот случай у вас есть мы. Наша редакция каждый день следит за тем, что происходит в стране и мире, и мы всегда готовы поделиться с вами главными событиями дня. Сегодня подведем итоги 21 марта.

ЦИК объявила результаты выборов

На заседании Центральной избирательной комиссии 21 марта были подведены окончательные итоги выборов: Владимир Путин получил 87,28% голосов. Второе место занял кандидат от КПРФ Николай Харитонов — 4,31%, третье место у кандидата от «Новых людей» Владислава Даванкова — 3,85%. Наименее популярным кандидатам стал представитель ЛДПР Леонид Слуцкий, у него 3,2% голосов.

Председатель ЦИК Элла Памфилова официально объявила Владимира Путина президентом России. Теперь он должен будет пройти процедуру инаугурации.

Минобороны заявило о взятии поселка Тоненькое в ДНР

Министерство обороны РФ сообщило, что населенный пункт Тоненькое взят под контроль российских вооруженных сил.

— На Авдеевском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Тоненькое Донецкой Народной Республики, — сообщается в сводке Минобороны.

Также сообщается, что ВС России заняли железнодорожную станцию Алебастровая.

На Байконуре отменили запуск российского корабля «Союз МС-25»

На космодроме Байконур отменен запуск ракеты «Союз-2.1а» с кораблём «Союз МС-25», который должен был состояться 21 марта. Запуск отменили за 20 секунд до старта, в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства США заявили, что двигатели ракеты «не включились в положенное время». Генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов сообщил, что причина нештатной ситуации ситуации была «в просадке напряжения химического источника тока». Запуск перенесен на 23 марта.

«Союз МС-25» должен был доставить экипаж на Международную космическую станцию. На МКС сегодня должны были отправиться Марина Василевская (Республика Беларусь), Трейси Дайсон (США) и Олег Новицкий (Российская Федерация). Предполагалось, Новицкий и Василевская проведут на орбите 12 суток и вернутся на Землю 2 апреля. Американка Дайсон по соглашению о «перекрестных полетах» должна была пробыть в космосе 186 суток.

«Поволжский маньяк» получил пожизненное за 31 убийство

21 марта Верховный суд Татарстана вынес приговор Радику Тагирову, известному как «поволжский маньяк». Суд признал Тагирова виновным в убийстве более 30 человек, в двух покушениях на убийство и в покушении на убийство в целях сокрытия другого преступления, а также в 30 эпизодах грабежа. Первые 10 лет он проведет в тюрьме, а затем отправится в колонию строгого режима. Также суд постановил взыскать с Тагирова 600 тысяч рублей.