«Достала заначку, которую откладывала на похороны, и поехала отдыхать». Российские пенсионерки рассказали, как дешево перезимовать в Сочи

Пенсионерки в Сочи расцветают, как магнолия Источник: Екатерина Лызлова / SOCHI1.RU











Современные пенсионерки совсем не похожи на наших бабушек в выцветших платочках и уютных фланелевых халатах. Теперь женщина, выйдя на пенсию, только начинает жить, как бы банально это ни звучало. Наконец можно посвятить всё свободное время себе, а тут уж у кого на что пенсии хватает. Кто-то записывается в бассейн, кто-то осваивает скандинавскую ходьбу, танго, фотографию. А кто-то вообще зимует в Сочи. А что? Могут себе позволить — дети давно выросли, а внуки — это не их проблемы. Наши коллеги из SOCHI1.RU рассказывают несколько историй женщин, которые приезжают на курорт каждую зиму и прекрасно проводят время.

Всю зиму в Сочи что-то цветет, можно просто ходить по городу и любоваться, говорят пенсионерки Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











Похудели и помолодели

Жительница Новосибирской области Валентина Ястребова уже третью зиму проводит в Сочи. Бывшая медсестра 10 лет назад вышла на пенсию и сразу погрузилась в заботу о трех внуках. Их родители были заняты зарабатыванием денег. Детский сад, школа, завтраки-обеды-ужины, кружки и секции, в сезон — огород, чтобы обеспечить большую семью, всё это легло на плечи Валентины Михайловны. Два года она крутилась как белка в колесе, а потом устала.

— Я так не уставала, когда на работу ходила. Как-то в соцсети наткнулась на пост женщины из соседнего городка, она написала, что у них создалось сообщество пенсионеров, которые дома не сидят и с внуками не нянчатся, а живут полной жизнь, ездят в путешествия, устраивают вечера, ходят в музеи, картинные галереи, в театры. Ездят для этого в Новосибирск. Я ей написала, и мы стали общаться, — рассказывает Валентина Михайловна.

Детей поставила перед фактом, что бабушкой она больше не работает, а наконец займется своей жизнью, которой у нее никогда не было. Дочь была в бешенстве, говорит пенсионерка, ведь так удобно эксплуатировать свою мать, и даже прекратила с ней общение, но потом оттаяла, сейчас даже деньжат подкидывает на путешествия. Несколько женщин из сообщества решили оправиться в Сочи зимой, узнали, что в это время на курорте можно вполне бюджетно отдохнуть. Валентина Михайловна сначала отказалась, из своей области она никогда не выезжала, а тут и возраст вроде, чай не девочка. А потом передумала и согласилась. Это было в 2022 году. Достала свою заначку, которую откладывала себе на похороны. По интернету нашли недорогой гостевой дом в Лазаревском районе, созвонились с владелицей. Она им предоставила два трехместных номера за 10 тысяч рублей каждый, даже пенсионную скидку сделала, изначальная цена была 15 тысяч рублей. Купили билеты на поезд, в дороге провели почти четверо суток, но скучно им не было, ведь ехали они вшестером. Приехали в Сочи в конце октября 2022 года, муж хозяйки встретил подруг на вокзале. И обомлел: ему сказали, что приедут бабушки, а приехали яркие и веселые женщины.

— В гостевом доме отдельно нужно было платить за коммуналку. Мы жили по трое в номере, проживание выходило по 3 тысячи 333 рубля с человека. Это вполне нам по карману. Там была небольшая кухонька со всей необходимой посудой, мы готовили по очереди. Приехали на месяц, а потом решили остаться до весны, — говорит Валентина Михайловна. Теперь так и живут, только компания стала побольше. Летом дома — копят деньги, в основном пенсию, но многие подрабатывают. Валентина Михайловна, например, моет полы в офисе. А осенью отправляются в Сочи. В этом году цены на курорте существенно повысились, теперь жилье за 10 тысяч рублей уже не снять. В этом году платят 20 тысяч и живут в комнате вчетвером. К большой компании женщина уже привыкла: на глаза маску, беруши в уши, и никакого храпа не слышно. Да и за день так устает, много гуляет, в том числе с палками для скандинавской ходьбы, что падает в постель и засыпает. Этой зимой она тратила в среднем 40–45 тысяч рублей в месяц, но и в Сочи подрабатывает, иногда выходит продавать экскурсии. Зато с подругами ездит на них со скидкой.

— Питаемся коммуной, то есть скидываемся деньгами и готовим по очереди. Еда простая — супы, крупы, недорогое мясо — курятина в основном, яйца, сыр. Закупаем всё в сетевых магазинах или на кубанской ярмарке. Если едем на экскурсии, берем с собой бутерброды и термос с чаем, чтобы там в дорогих заведениях не есть. Два раза в месяц можем позволить себе сходить в кафе. Но в нашем возрасте питаться нужно скромно и помаленьку. Мы друг друга поддерживаем и похудели уже все, кто на 10, а кто и на 15 килограммов, помолодели, — рассказывает Валентина Михайловна. Много двигаются и забыли, что такое давление. В Сочи им нескучно, знают, где какие скидки, какие бесплатные мероприятия, записались в библиотеку, ходят в баню, ездят в Абхазию на горячие источники. В конце апреля собираются домой, цены с мая начнут повышаться, да и лето на Кавказе слишком жаркое для сибирячек. Уже планируют поездку на осень. Кстати, с ними второй год приезжает женщина, которой в этом году исполнилось 83 года.

Пенсионеры еще и любовь свою находят в Сочи Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











«Нашла подруг и позднюю любовь»

Ольга Васильевна из Магнитогорска второй год приезжает на зиму в Сочи, хотелось бы совсем уехать из этого загрязненного промышленного города, но такой возможности нет — квартиры там недорогие по сравнению с сочинскими. В прошлом году дети подарили ей на 70-летний юбилей путевку в санаторий «Знание», ей так понравилось в Сочи, что она решила остаться на всю зиму.

— Я приехала в декабре, а тут такая красота! 19 градусов было тепла, а у нас 19 градусов мороза. Я просто ходила и наслаждалась. А после того как моя путевка закончилась, мне помогли снять квартиру в Адлере за 35 тысяч рублей, я так втянулась, что осталась до весны, — рассказала Ольга Васильевна. Она говорит, что пенсия у нее хорошая — 40 лет проработала на вредном производстве, есть накопления. Муж давно умер, трое взрослых детей, в родном городе ее особо ничего не держит, кроме кота. Но его забрал на зиму старший сын. А в этом году она взяла питомца в Сочи с собой. Свою двухкомнатную квартиру в центре Магнитогорска сдала за 20 тысяч рублей. Это покрывает часть расходов на жилье в Сочи, а еще вяжет детские вещи и продает через интернет, который вполне освоила. В соцсетях познакомилась с мужчиной-вдовцом из Нижнего Новгорода. Он тоже зимует в Сочи, его сын давно сюда переехал. А летом уезжает домой. Вместе проводят время, гуляют по набережной, ездят на экскурсии.

— У меня началась новая жизнь. Что меня в Магнитогорске ждет? Серая зима, ужасный воздух и просиживание в четырех стенах. А здесь я дышу полной грудью. Нашла подруг и позднюю любовь. Разве я думала, что в 70 лет можно встретить замечательного, тактичного и воспитанного мужчину? Нет конечно! Он меня со своими детьми познакомил, а я пока стесняюсь, вот и вас попросила мою фамилию не называть, чтобы мои не узнали, — говорит пенсионерка.

Она уверена, что в Сочи можно вполне бюджетно жить, тем более она привыкла всю жизнь экономить, советская закалка сказывается. Продукты покупает в «Магните», овощи-фрукты на рынке. И они вкусные, утверждает Ольга Васильевна. В начале мая возвращается на родину, идет к своим врачам, проходит полное обследование, корректирует лечение хронических болезней, которых нажила немало. Видится с детьми и внуками. И планирует следующую поездку в Сочи в октябре. Кстати, внуки в этом году приезжали к ней, ездили все вместе в Красную Поляну, они катались на лыжах, а она смотрела на снег, по которому совсем не соскучилась. Весь день ее расписан. В 07:00 она уже на набережной, там встречается со своим мужчиной, вместе делают зарядку, а потом идут завтракать в столовую, нашли недорогую, им еще и пенсионные скидки предоставляют. Потом расходятся по домам, у нее вязание, у него свои дела. После обеда идут в бассейн, а вечером на пешую прогулку, нужно находить 15 тысяч шагов. В выходные идут на концерт, а днем в какой-нибудь парк, например в «Дендрарий», или отправляются в Абхазию поесть хачапури. Не думала Ольга Васильевна, что на пенсии у нее будет такая насыщенная жизнь.

Современные пенсионерки на бабушек совсем не похожи Источник: Артур Лебедев / SOCHI1.RU











«Выйти на набережную и посмотреть на море — уже счастье»

Пенсионерка из Иркутска Надежда Зверева вместе со своими двумя подругами приезжает в Сочи на зиму, чтобы пожить в тепле и поработать. Очень их достали длинные морозные зимы. Себя женщины называют молодыми пенсионерками, им нет еще 70 лет, а силы есть. Надежда и ее подруга работают в одной из гостиниц Сириуса горничными, а третьей удалось устроиться консьержкой. Без подработки они не могли бы себе позволить жить в Сочи. Пенсии небольшие — около 30 тысяч рублей у каждой. А так им предоставляют бесплатное жилье в общежитии для персонала и питание. Деньги они тратят только на развлечения и поездки.

— Работа тяжелая, конечно, но пока есть силы, почему не поработать. И платят неплохо. В день 2 тысячи 800 рублей, но при этом денег на дорогу и питание мы вообще не тратим. График у нас — два через два. Очень удобно. Есть время и отдохнуть, и погулять, и куда-то съездить, — рассказывает Надежда Игоревна. Она говорит, что молодежь не очень-то стремится идти в горничные, а если идут, то быстро увольняются, поэтому отельеры с удовольствием берут крепких пенсионерок. В Иркутске о такой работе можно и не мечтать. В свободное время женщины посещают спектакли, выставки, с местной афишей хорошо знакомы. Ездят в Красную Поляну на концерты популярных поп-исполнителей, недавно были на выступлении любимого Сережи Лазарева, все три женщины от него фанатеют. Нашли здесь подруг и раз в неделю устраивают день красоты — ходят в спа и хаммам в соседний отель. Там у них блат, поэтому дают хорошую скидку.