«Ее фактически вычеркивают из нашей истории»: в России начали брать плату за изображение Родины-матери

Теперь изображение Родины-матери не только народное достояние, но и защищенные авторские права Источник: Константин Завриков / V1.RU











Использование символа Родины-матери для оформления плакатов, баннеров, книг, сувениров или даже просто для патриотического воспитания молодого поколения обойдётся в круглую сумму, которую будет необходимо перечислить компании «Управис» — представителям внука автора мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» Евгения Вучетича. Ранее, права на использование изображения мемориала на Мамаевом кургане принадлежали музею-заповеднику «Сталинградская битва». Но теперь, это уже совсем не так. Подробности — в материале V1.RU.



На флягах нельзя — а на картах можно?

Напомним, российское Агентство по патентам и товарным знакам зарегистрировало изображение скульптуры «Родина-мать зовет!» в качестве торговой марки в 2010 году. Как утверждали в музее-заповеднике «Сталинградская битва», все права на использование изображения главного символа Волгограда с тех пор начали принадлежать им безраздельно. Борис Усик, занимавший на тот момент должность первого заместителя директора музея, заявлял, что поводом для этого послужил выпуск низкосортной, не отвечающий высоким морально-нравственным критериям продукции, и ставил в пример изображения Родины-матери на зажигалках и водочных флягах. Заявлялось также, что прибыль, полученную от авторских отчислений, планировалось направлять на развитие музея-панорамы «Сталинградская битва».

Несколько лет права на использование изображения Родины-матери были у музея-заповедника «Сталинградская битва» Источник: Константин Завриков / V1.RU











Но несколько лет назад ситуация с Родиной-матерью начала меняться. Как следует из решения суда, поводом для иска послужила обнаруженная в продаже внуком скульптора Евгения Вучетича, также Евгением Вучетичем, колода игральных карт с изображением скульптуры «Родина-мать зовет». Выяснилось, что карты были изготовлены на основании лицензионного договора с музеем-заповедником «Сталинградская битва». В мае 2021 года Евгений Вучетич обратился в Роспатент и просил признать недействительной правовую охрану спорного товарного знака.

Чтобы использовать Родину-мать как фон на концерте, придется заплатить представителям внука скульптора Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











«Управис» — ассоциация правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере изобразительного искусства. Сведения об учредителях в ЕГРЮЛ не указаны. Директором с мая 2018 года является Эрик Вальдес-Мартинес. Ассоциация являлась поставщиком в четырех госконтрактах на сумму 222 806 руб. и участвует в 23 судебных делах на сумму около 10 миллионов рублей.

Музей-заповедник «Сталинградская битва», в оперативном управлении которого находится мемориальный комплекс, возражал против доводов Евгения Вучетича, обосновывая это тем, что одной из целей работы музея является сохранение, изучение и популяризация объектов культурного наследия федерального значения, связанных с событиями Сталинградской битвы, а тиражирование изображения объектов, расположенных на территории музея, в том числе на сувенирной, печатной и другой продукции народного потребления осуществляется с разрешения дирекции музеев.



Опустим все юридические тонкости и коллизии. Скажем только, что суд самостоятельно провел сравнение изображения, зарегистрированного в качестве товарного знака, и изображение скульптуры «Родина-мать зовет», усмотрев однозначное сходство изображений.



От 400 рублей и выше...

Представить сувенир из Волгограда без Родины-матери практически невозможно Источник: Константин Завриков / V1.RU











— Суд установил следующие обстоятельства: скульптура «Родина-мать зовет» является объектом авторского права, созданного творческим трудом, в том числе, Евгения Вучетича, — говорится в решении суда, — Срок действия исключительного авторского права на указанное произведение не истек как на дату приоритета спорного товарного знака. Исключительные права Евгения Вучетича на поименованное произведение не были переданы им другим лицам, податель возражения приобрел исключительные авторские права в порядке наследования, согласия правообладателя данного произведения на регистрацию спорного товарного знака не было, — говорится в решении суда. Им же суд по интеллектуальным правам признал недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку. Таким образом все права на изображение памятника перешли к внуку его создателя — Евгению Вучетичу.

Каждое изображение статуи должно теперь согласовываться с правообладателем Источник: Константин Завриков / V1.RU











В сентябре прошлого года представитель Евгения Вучетича, компания «Управис», установила тарифы авторского вознаграждения на использование изображения Родины-матери, оценив изображение скульптуры и на календарях, и на открытках, и на выставках, и даже на упаковке социально-значимых продуктов первой необходимости или на банковской карте. Даже за использование изображения Родины-матери на наградной или памятной атрибутике необходимо заплатить 4% от отпускной цены одного экземпляра изделия. Оплата не требуется лишь в одном случае: при использовании изображения на гербе и флаге Волгоградской области.



— В коммерческом плане — здесь вопросов нет, — размышляет директор волгоградского военно-исторического музея Николай Мезин. — Это нормально и правильно. Этим в том числе занимался и музей-заповедник «Сталинградская битва». Но он не предъявлял требований об авторском вознаграждении, когда речь шла об использовании силуэта Родины-матери в воспитательных и патриотических целях, проще говоря — некоммерческой работе. Я директор музея, коллекционер, являюсь официальным партнером Всероссийского детского центра «Орленок», много чего рассказывал о Сталинграде, являюсь спикером программы «Слет кадетов России». Мы должны были приготовить один урок о Мамаевом кургане. Сейчас я буду вынужден из своего кармана заплатить 150–200 тысяч рублей. Причем по закону всё правильно!

Получается, что главный патриотический символ сейчас под запретом! Я считаю, что нужно пригласить внука в Волгоград, чтобы человек рассказал, что можно, что нельзя. Как детей учить? А что делать с учебниками? А документальные фильмы? А патриотические форумы? Мы сейчас по сути дела не имеем права использовать Родину-мать. И как вести себя дальше, что делать — я не знаю. При условии, что даже администрация Волгоградской области «попала» на штраф — просто пришел представитель, показал протокол — и всё. Ничего не попишешь. Слышали, что в такой же ситуации уже оказались и Волгоградская областная дума, и даже ГУ МВД по Волгоградской области.



«Мы просто теряем Мать-Родину!»

Статуя «Родины-матери» в музее-усадьбе Евгения Вучетича в Москве Источник: Константин Завриков / V1.RU











Представитель ООО «Волгаспециалпринт», организации, оказывающей полный цикл полиграфических услуг, Наталья Заборовская уверяет, что из-за сложностей процедуры согласований у нее уже «зависло» заказов примерно на два миллиона рублей.



— У нас есть крупные заказчики, которые планируют изготовление сувенирной продукции, — рассказывает госпожа Заборовская. — Обратились в «Управис» за разъяснением, за что должны платить. Нам объяснили, мы были готовы оплатить авторское вознаграждение, но всё уперлось в процедуру согласования с Евгением Вучетичем. Заказчика устраивает, нас, как будущих поставщиков, устраивает, а Евгений Вучетич — против. На все вопросы о том, как решать эти вопросы, следовал один ответ — читайте Гражданский кодекс. Это ужасно стопорит работу по изготовлению дизайн-макетов. У других заказчиков, к примеру, есть карта достопримечательностей Волгоградской области. И там должна отображаться скульптура Родины-матери. Даже за указание изображения на карте они хотят свой процент. В результате — проекты стоят с января, а общая стоимость заказов, которые мы не можем выполнить, приближается к двум миллионам рублей. Поймите, делать карту достопримечательностей и не указать на ней Родину-мать — глупо. А сейчас неизвестно, будем ли мы печатать ее в принципе. Чтобы сделать такую карту, два моих дизайнера будут работать около месяца. Через месяц Вучетич скажет, что ему не нравится макет. Это еще месяц. Стопорятся сроки, стопорятся заказы.

Самое главное — таким образом Родина-мать фактически вычеркивается из нашей истории. представитель ООО «Волгаспециалпринт» Наталья Заборовская

По данным из открытых источников, учредителем компании «Волгаспециалпринт» является Николай Мезин. Компания по итогам 2022 года показала выручку в 13,4 миллиона и чистую прибыль в 1,2 миллиона рублей. У компании имеется 30 госконтрактов на общую сумму 5,1 миллиона рублей, среди крупнейших заказчиков — Волгоградская академия МВД России, ГКУ «Дирекция проектов в сфере физической культуры и спорта», Волгоградская городская дума, аппарат губернатора Волгоградской области и Волгоградский государственный университет и администрация Волгограда.



Евгений Вучетич, к которому редакция V1.RU обратилась за комментарием, заявил, что он некомпетентен в вопросах авторских прав и отчислений, посоветовав обратиться к своему представителю — руководителю отдела по работе с плательщиками «Управиса» Алексею Кисточкину. Однако на месте господина Кисточкина не оказалось. Руководителю компании, Эрику Вальдес-Мартинесу, отправлен редакционный запрос.

В пресс-службе аппарата губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова заявили, что ни в юридическом отделе, ни в комитете по туризму пока не владеют информацией о взаимоотношениях администрации региона с «Управис». Журналистский запрос с просьбой уточнить, были ли отношения с организацией, также направлен в Волгоградскую областную думу, Волгоградскую городскую думу и администрацию Волгограда. На момент публикации материала ответов на запросы не поступило.

