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Брюсу Уиллису 69 лет. У него деменция, а у его дочери диагностировали аутизм

Рассказываем последние новости из жизни семьи «крепкого орешка», который переживает трудные времена

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Видео: Городские порталы

Новости о проблемах со здоровьем Брюса Уиллиса впервые подтвердились в 2022 году, когда его семья сообщила, что у актера развилось нарушение речи. Через год ему поставили диагноз «лобно-височная деменция». С тех пор у 69-летнего Уиллиса серьезно ухудшились навыки общения и память. Так, в ноябре 2023 года Деми Мур призналась, что Уиллис, с которым они были вместе с 1987 по 2000 год, не узнал ее.

Как проводит сегодня свои дни Брюс Уиллис — смотрите в видео чуть выше.

Уиллису, впрочем, можно в чем-то позавидовать. Далеко не каждый больной деменцией пожилой человек переживает столь негативные перемены в здоровье и жизни в любящей его семье (по крайней мере, такое впечатление складывается после просмотра соцсетей Уиллисов и публикаций в интернете). Его вторая жена Эмма Хэмминг-Уиллис не только заботится об угасающем муже, но и ведет работу по популяризации знаний о деменции. Брюса окружает и любовь его пятерых дочерей.

К слову, одна из них, Таллула Белль Уиллис, накануне дня рождения отца рассказала о том, что прошлым летом ей поставили диагноз «аутизм». Который, впрочем, не мешает девушке сниматься в реалити-шоу и писать для Vogue. Так, в своем эссе, опубликованном в этом журнале, она ранее рассказывала, что страдала также от анорексии, депрессии и СДВГ.

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Брюс УиллисКрепкий орешекАутизмДеменция
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