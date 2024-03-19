Брюсу Уиллису 69 лет. У него деменция, а у его дочери диагностировали аутизм

Новости о проблемах со здоровьем Брюса Уиллиса впервые подтвердились в 2022 году, когда его семья сообщила, что у актера развилось нарушение речи. Через год ему поставили диагноз «лобно-височная деменция». С тех пор у 69-летнего Уиллиса серьезно ухудшились навыки общения и память. Так, в ноябре 2023 года Деми Мур призналась, что Уиллис, с которым они были вместе с 1987 по 2000 год, не узнал ее.

