Депутат Госдумы заявил, что Google и Apple могут отключить смартфоны россиянам. Что, правда могут?

Что будет с Рунетом — одним высокоинтеллектуальным людям известно. Но действительно ли Google и Apple обладают возможностями (и желанием) ограничить россиянам доступ к своим продуктам, если эскалация международного конфликта продолжит расти?

Наши коллеги из MSK1.RU связались с шеф-редактором подкаста «ТачБар» о технологиях и гаджетах Фархадом Усмановым. Специалист прокомментировал рассуждения Горелкина о возможном отключении устройств.

— Apple и Google вряд ли станут отключать смартфоны или другие гаджеты в России, поскольку эти компании не контролируют и не ограничивают их использование покупателями, — считает Усманов. — Да и айфоны сейчас Apple не продает в России, а то, что продано в других странах, куда увезено и кем используется — ее не волнует.