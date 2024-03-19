Депутат Госдумы заявил, что Google и Apple могут отключить смартфоны россиянам. Что, правда могут?

Apple может отключить айфоны россиянам, если градус конфликта России с Западом «перейдет на совершенно иную стадию», считает зампред комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи Антон Горелкин. Точно так же может поступить компания Google с устройствами на операционной системе Android. Об этом депутат сказал в интервью YouTube-каналу «Телега Реалити».
— В случае, если военный конфликт перейдет на совершенно иную стадию и ставки будут повышены до предела — я говорю про то, что некоторые эксперты называют Третьей мировой войной, — тогда допускаю, что Apple отключит все айфоны в РФ, а Google отключит непрошитые телефоны на Android, — предположил Горелкин.
В том же интервью депутат говорил о том, что не исключает возможность изоляции российского интернета от глобальной Сети, хоть и выразил надежду, что этого не случится, ведь те члены российского руководства, которые отвечают за это, — «очень разумные и высокоинтеллектуальные люди».
Что будет с Рунетом — одним высокоинтеллектуальным людям известно. Но действительно ли Google и Apple обладают возможностями (и желанием) ограничить россиянам доступ к своим продуктам, если эскалация международного конфликта продолжит расти?
Наши коллеги из MSK1.RU связались с шеф-редактором подкаста «ТачБар» о технологиях и гаджетах Фархадом Усмановым. Специалист прокомментировал рассуждения Горелкина о возможном отключении устройств.
— Apple и Google вряд ли станут отключать смартфоны или другие гаджеты в России, поскольку эти компании не контролируют и не ограничивают их использование покупателями, — считает Усманов. — Да и айфоны сейчас Apple не продает в России, а то, что продано в других странах, куда увезено и кем используется — ее не волнует.
Впрочем, считает Усманов, компании могут лишить россиян доступа к некоторым своим сервисам и приложениям.
— Отключить сервисы — вполне могут, но полностью «окирпичивать» айфоны никто не станет. Google — вообще поставщик операционной системы, железки выпускают сторонние вендоры — Xiaomi, Honor, Samsung, Realme и сотни других брендов. Справедливости ради, Apple, в отличие от Google, продолжает принимать оплату и разрешает пользоваться iCloud, Apple Music, Apple TV+, Apple Fitness+ и другими сервисами.
Усманов объясняет, что устройствами на iOS и Android не пользуются работники военных или госструктур.
— Ими пользуются обычные граждане. Разумеется, в компаниях об этом знают, поэтому у них нет особых причин отрубать обычных граждан. Депутат, возможно, хотел призвать к переходу на отечественные смартфоны, — предположил Усманов.
— А существуют ли «отечественные смартфоны»?
— Р-Фон, который не продается. И другие устройства, собранные из китайских компонентов с оболочкой на базе AOSP (это проект операционной системы с открытым исходным кодом, поддерживаемый Google. — Прим. ред.).
В любом случае, Усманов придерживается мнения, что во время Третьей мировой войны ни одной из сторон не будет дела до отключения айфонов.
Разговоры о замене западных смартфонов отечественными аналогами длятся уже довольно долго, и новую силу они обрели после начала СВО. Так, в марте 2022 года депутат Госдумы Мария Бутина презентовала российский смартфон от «Ростеха» — AYYA T1.
MSK1.RU тогда связался с Марией. Она рассказала о преимуществах российского устройства: похвасталась возможностью физически отключить камеры и микрофон на смартфоне, а также красивыми предустановленными обоями. Также она говорила, что российские технологии ждет хорошее будущее, пусть и не самое простое.
В том же году стало понятно, что нового смартфона от «Ростеха» можно пока не ждать. Разрабатывавшееся устройство AYYA T2 так и не попало на прилавки — Тайвань отказался от работы с русскими, и производить процессоры для отечественного смартфона оказалось некому.
Представитель «Ростеха» технические сложности проекта не подтвердил. «Испытания нового трастфона AYYA T2 на отечественном процессоре идут в штатном режиме», — рассказал собеседник «Ведомостей». Это была последняя новость о разрабатываемом устройстве.
Ранее глава Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков опубликовал первые снимки российского телефона на отечественной операционной системе «РОСА мобайл». Телефон назвали «Р-ФОН», и, судя по обещаниям, он поступит в продажу уже в этом году.