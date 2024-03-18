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СМИ сообщили о смерти британского короля Карла III. Новость оказалась фейком

Ранее он лечился от онкологического заболевания

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СМИ сообщили о смерти британского короля Карла III. Скриншот сообщения о его кончине якобы от Букингемского дворца распространили некоторые сайты и паблики. Но он оказался подделкой, а сама информация — фейком.

Официального подтверждения смерти Карла III от Букингемского дворца нет.

В то же время английские СМИ сообщают король Чарльз «полон решимости присутствовать на июньской Церемонии выноса знамени» — торжественном мероприятии, которое ежегодно проводится на Параде конной гвардии в Лондоне в честь официального дня рождения британского суверена.

ТАСС со ссылкой на Букингемский дворец также сообщает, что Карл III «продолжает исполнять рабочие обязанности и заниматься частными делами».

Слухи о смерти Карла III ходят на фоне его болезни — в начале февраля 2024 года стало известно, что у короля Великобритании обнаружили рак. По информации Mail Online, здоровье монарха учитывается при проведении грядущей церемонии. По одной из версий, он может наблюдать за зрелищем с трибуны, а не верхом на лошади, как это принято.

На данный момент из-за состояния здоровья врачи советуют королю не посещать мероприятия с большим количеством людей. До сих пор его диагноз звучит как «неуточненная форма рака». В настоящее время, по данным британских СМИ, Карл III проходит амбулаторное лечение в Лондоне.

Карл III взошел на престол меньше года назад — 6 мая 2023 года. На случай смерти монарха в Букингемском дворце прописан план действий под назаванием «Менайский мост» — его начали готовить практически сразу после смерти королевы Елизаветы II в сентябре 2022 года.

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