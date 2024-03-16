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Страна и мир Спецоперация на Украине

Минюст пополнил реестр иноагентов. В списке — просивший о помощи актер Семен Трескунов

Артист, покинувший Россию, жаловался на нехватку денег и отсутствие работы

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Ранее Трескунов жаловался на отсутствие работы и денег

Минюст пополнил реестр иноагентов. В него попали актер Семен Трескунов, режиссер Роман Либеров, депутат из Новосибирска Светлана Каверзина, экономист Игорь Липсиц, журналисты Марьяна Беленькая и Кирилл Ишутин, а также экс-майор полиции Олег Кашинцев.

Трескунов — звезда фильмов «Родные» (12+) и «Ивановы-Ивановы» (18+). В сообщении ведомства уточняется, что актер выступал против спецоперации, а также «негативно высказывался в отношении граждан РФ». После начала СВО в 2022 году он покинул Россию и покончил с актерской деятельностью. Сначала Трескунов репатриировался в Израиль и получил израильское гражданство, но позже уехал в Испанию, обосновался вместе с женой в Барселоне, снял жилье, пытался найти работу и сменил имя — теперь его зовут Сэм.

Чуть ранее артист заявил в соцсетях, что у него нет работы и заканчиваются деньги.

Также из реестра выбыл один человек — блогер Николай Соболев.

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Иноагенты Минюст Спецоперация Актер
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