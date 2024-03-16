«Как с креста снятая». Россияне раскритиковали внешность модели Водяновой, которая вышла в свет с мужем-миллиардером

Часть россиян негативно отреагировала на внешний вид топ-модели Источник: телеграм-канал «За кулисами»











Модель Наталья Водянова попала под прицел пристальных комментаторов: некоторые русскоязычные поклонники раскритиковали ее внешность. Она появилась с мужем-миллиардером Антуаном Арно на одном из светских мероприятий, однако внешний вид нашей звездной Золушки поверг интернет-пользователей в шок. Некоторые предположили, что модель могла подсесть на наркотики, а кто-то посчитал, что у Водяновой имеется серьезное заболевание. Видео с мероприятия появилось в соцсетях.

Источник: телеграм-канал «За кулисами»

На ролике видно, как Наталья идет под руку с мужем Антуаном Арно. На видео действительно кажется, что Водянова выглядит уставшей и измученной. В связи с этим многие оказались всерьез обеспокоены состоянием здоровья нижегородской модели.



— Что с ней? Как с креста снятая, — написал alex.vladi

Вместе с тем один из комментаторов в соцсетях предположил, что Наталья, несмотря на успешность и статус, попросту несчастна, и это отразилось на ее лице и здоровье.

— Что-то со здоровьем. Сегодня попалось видео, где говорилось, что она как раз и привлекает печатью явного неблагополучия, тянущегося из детства. Даже несмотря на успешность и состоятельность сегодня, — пишет bugrova_ele.

Аналогичный вывод сделала и другая россиянка, добавив, что Водянова и вовсе могла увлечься запрещенными веществами.



— Она несчастна, так как борода для мужа и сидит на наркотиках, — прокомментировала пользовательница соцсетей.



Нашлись и те, кто предположил самый разумный вариант: что для съемки просто выбрали неудачный свет и ракурс. К слову, не так давно знаменитой модели стукнуло 42 года, и она все еще прекрасно выглядит. Так что можно предположить, что на видео Наталью просто сняли не с «рабочей стороны». Модель во всём придерживается естественности и не скупится на премиальную уходовую косметику с активными компонентами. О том, сколько времени и денег Водянова тратит на уход за собой, мы писали в предыдущем материале. Кроме того, у звезды подиума есть свои секреты молодости и красоты — она соблюдает принципы правильного питания, принимает различные витамины, занимается йогой и медитацией.

Источник: Городские порталы