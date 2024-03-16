Почти 30 лет назад на Урале нашли загадочное существо. Его тайна до сих пор не раскрыта

Гуманоида под Кыштымом нашли в 1996 году Источник: Филипп Сапегин / E1.RU











Люди любят разгадывать тайны. Как иначе объяснить споры вокруг легендарного Алешеньки? Загадку кыштымского карлика пытаются разрешить уже почти тридцать лет — и никак не найдут ответ, кем же было существо, найденное пенсионеркой из уральского поселка.

Новые версии происхождения гуманоида презентовали в Екатеринбурге на вечере его памяти. Такие встречи здесь проводят каждый год, их организовывают уфологи, свидетели НЛО и просто поклонники Алеши. В этом году к ним присоединились и наши коллеги из E1.RU — чтобы наконец узнать разгадку этой тайны.

Кто такой гуманоид Алешенька?

История кыштымского карлика началась в мае 1996 года. Тогда жительница поселка Каолинового Тамара Просвирина пошла к колодцу, рядом с которым в лесу обнаружила крохотное существо с вытянутой головой, серым телом и большими глазами. Пенсионерка назвала его Алешенькой. В деталях тот день восстановить крайне сложно — у Тамары Просвириной было психическое расстройство.

Поселок Каолиновый находится под Кыштымом, в 100 километрах от Челябинска. Раньше здесь добывали каолин, это разновидность белой глины. После затопления карьер получил известность из-за своей ярко-голубой воды. Это место еще называют Уральским Бали.

Собрали в одном видео всё, что известно про гуманоида из Кыштыма Источник: Ирина Шутько, Надежда Александрова / E1.RU

— На допросе невестка Тамары Васильевны рассказала, что свекровь отправилась за водой и услышала какие-то крики, взвизгивания. Она пошла на этот звук и в лесу под большой сосной увидела малыша. По ее словам, он дышал. Она его забрала, завернула в платок и унесла домой, — вспоминает те события бывший следователь регионального УВД Владимир Бендлин.

«Тамара Васильевна считала, что Алешу ей послали свыше. Она говорила: "Я молилась, молилась. Мне послали ребеночка"» Владимир Бендлин, бывший следователь регионального УВД

Пенсионерка рассказывала, что кормила Алешу кашей, купала, пеленала и разговаривала с ним. Декретный отпуск длился недолго — летом Тамару Просвирину забрали в психбольницу. По одной из версий, туда ее сдали соседи, услышав рассказы про сына-пришельца. По легенде, Алешенька остался дома один и вскоре умер от голода.

Тамара Васильевна Просвирина нашла гуманоида в лесу. У женщины было психическое расстройство Источник: из архива Владимира Бендлина











Заставил поверить в инопланетян даже скептиков

Известность кыштымский карлик обрел позднее — когда его мумию обнаружили полицейские. Друг невестки Тамары Васильевны «засушил инопланетянина», чтобы продать. Но предприимчивого мужчину вскоре заподозрили в краже медного кабеля, в августе 1996 года силовики пришли к нему в дом с обыском и обнаружили Алешу. Даже бывалых скептиков он заставил поверить в сверхъестественное.

— Я являлся очень большим скептиком насчет всего таинственного, аномального, даже любил насмехаться над людьми, которые верят в сверхъестественное, — говорит Владимир Бендлин. — Мое отношение изменилось, когда я сам увидел НЛО с лучом. Мне тогда коллеги сказали, что многие никогда в жизни такого не видели, а я два шанса сфотографировать инопланетян упустил. С той поры я дал зарок: не буду столь категоричен. И когда узнал про Лёху, подумал — вот он, случай представился.



Бендлин пытался добиться официального расследования дела о гуманоиде. Но говорит, что начальник заниматься этим не разрешил — посоветовал оставить «ерунду» и взяться за свои 25 нераскрытых дел. Однако он идею не бросил и начал свое собственное расследование в нерабочее время: нашел видеокамеру и стал опрашивать свидетелей.

В милицию следователь вызывал всех, кто мог видеть Алешу живым. На допрос приходили и Тамара Васильевна, и ее невестка Тамара Николаевна, и соседка (тоже Тамара). Их ответы он снимал на пленку. Сейчас это главное доказательство того, что кыштымский карлик реально существовал.

Тамара Николаевна Просвирина и Владимир Бендлин Источник: из архива Владимира Бендлина











Мумия Алешеньки в длину была 22–25 см Источник: из архива Владимира Бендлина











Пришелец взвизгивал и дышал

Алеша, по рассказам свидетелей, не был похож ни на одно земное существо. У него было пухлое тельце длиной 25 см и большая грушевидная голова. Кожа гуманоида была блестящая, серого цвета, после еды на ней появлялись прозрачные капли. Половых органов у пришельца не было, как и выделительной системы.



— При жизни [Алеша] был гораздо больше, пухленьким, а ручки и ножки тоненькие, — говорит на архивной видеозаписи невестка Тамары Васильевны Просвириной, которая видела гуманоида живым. — Губ не было у него, была только верхняя челюсть. Зрачок был большой, круглый.

Сама пенсионерка рассказывала, как ухаживала за Алешей и кормила его с ложечки кашей и сладостями. Она уверяла, что еду он охотно глотал, даже не жуя.

— Язычок был алый, как арбуз, — говорила Тамара Васильевна.

По словам ее невестки, у пришельца был особенный осмысленный взгляд — якобы он внимательно осматривал всех людей вокруг. Гуманоид издавал звуки — взвизгивал и дышал. А еще у него было четыре зуба — два сверху и два снизу.

Кроме удивительного внешнего вида Алеша имел еще один неземной признак — сильный запах, распространявшийся на весь дом.

— Это был какой-то необычный, неизвестный мне ранее запах. Напоминал сладковатый, тошнотворный мускус, — так описывает его Владимир Бендлин.

Милиционер изъял тело гуманоида и спрятал в своем холодильнике «Саратов» на время расследования.

— С женой у меня из-за Лехи были неприятности. Она говорила: а вдруг в нем споры какие-то, болезни? Я сам, когда впервые взял в руки мумию, испытал массу негативных чувств. И всё время, пока гуманоид был у нас дома, я толком не мог спать. Как только его забрали, сон сразу наладился, а у меня проснулась тяга к творчеству — я стал рисовать, понял, как писать портреты, — признался Бендлин.

Владимир Бендлин делился воспоминаниями об Алеше на вечере памяти гуманоида в Екатеринбурге Источник: Анастасия Якупова, Ксения Беляева / E1.RU

После контакта с Алешей у милиционера открылся дар. Он стал рисовать картины на тему НЛО и портреты людей Источник: из архива Владимира Бендлина











Куда пропал кыштымский карлик

Частное расследование закончилось исчезновением тела Алеши. Владимир Бендлин искал тех, кто согласится исследовать мумию, наткнулся в газете на объявление уфологов из Каменска-Уральского — учреждение называлось «НЛО-контакт по методу Золотова». Эти уфологи охотно согласились взяться за работу, приехали и затребовали все материалы об Алешеньке. Забрали документы и тело, вскоре написали, что Бендлин был прав — Алеша и правда оказался инопланетянином. Но никаких справок не прислали, а вскоре перестали выходить на связь.

— Тема тела, по существу, закрыта. Если нам всем повезет, это тело опять где-то обнаружится. Тогда можно будет сделать анализы ДНК, опыты, но я на 99% уверен, что тело мир уже не увидит, — говорит главный уральский уфолог Алексей Королев. — Я думаю, что оно не исчезло, но надежно укрыто. Это может быть и частная коллекция неких богатых людей, а может быть, дело спецслужб. Я думаю, что это американская спецслужба, они могли тело заполучить — и оно сейчас лежит где-то в Вашингтоне. И, может быть, даже изучено, но мы об этом не знаем.

В 90-х годах в СМИ появлялась информация, что мумию Алеши пытались продать через аукцион. Но о подлинности лота и его владельцах ничего не известно. Главного свидетеля в деле Алешеньки давно нет в живых. После того как Тамару Просвирину выписали из больницы, ее насмерть сбила машина. Да и при жизни взять показания у нее было крайне сложно — из-за расстройства пенсионерка путалась в повествовании и теряла логику.

Сейчас кыштымскому карлику посвящают фан-встречи Источник: Ирина Шутько / E1.RU











Выкидыш или пришелец?

Из-за пропажи тела до сих пор остается загадкой, кем же был Алеша на самом деле. С мумией Бендлин успел обойти знакомых врачей. Надеялся, что те подскажут, инопланетянин это или человеческий ребенок. Но их мнения разделились. Мы собрали все актуальные версии и доказательства, найденные за 28 лет.

Версия 1: инопланетянин

В пользу инопланетной версии говорят показания свидетелей и загадочное строение скелета Алеши: кости его черепа были сложены как кувшинки, на лицевой стороне виднелся киль. Лобные доли превосходили остальные части черепа в четыре раза. Глазницы были миндалевидные, располагались прямо над верхней челюстью, а вот нижняя челюсть у Алеши отсутствовала. Эту версию в 1996 году подкрепила судмедэксперт Любовь Романова, которой милиционер показал мумию.

— В судмедэкспертизе мне в один голос сказали: «Нет, вы что, это не человек, это другое существо, неизвестное», — рассказывал Бендлин.



Тогда отдать мумию на опыты не получилось. В бюро попросили принести официальные документы о расследовании дела, только тогда медики могли бы начать исследования. А добиться возбуждения дела Бендлин так и не смог.

Спустя 28 лет на форумах свидетелей НЛО всё еще пытаются установить личность Алешеньки. На вечере памяти гуманоида в Екатеринбурге даже представили доклад о том, что пришелец мог относиться к «породе инопланетян, искусственно выведенных из насекомых». У них серое тело и огромные глаза.

В пользу «инопланетной» версии говорит необычное строение скелета Источник: из архива Владимира Бендлина











Версия 2: выкидыш

Впервые эту версию высказали еще в 1996 году. В отделении гинекологии местной больницы Владимиру Бендлину врачи, едва взглянув на мумию, заявили, что Алеша — выкидыш. У скелета прослеживались синдромы врожденного уродства плода. По одной из версий, это были последствия радиоактивных выбросов с химкомбината «Маяк» в Кыштыме в 1957 году.

По внешнему виду мумии врачи даже определяли, на каком сроке ребенок появился на свет — 20–25 недель (то есть пять-шесть месяцев). Одной из тех, кто осматривал мумию, была акушер-гинеколог Ирина Ускова из кыштымской больницы.

— Приехали [ко мне на работу], привезли с собой какой-то сверток засаленный, небольших размеров. Положили на кушетку: «Посмотри, пожалуйста, что это такое», — рассказывала Ирина Ускова порталу Life.ru. — Я посмотрела, сказала, что это какой-то старый выкидыш. Это был не скелет, это была какая-то маленькая мумия полусгнившая. Без кожи, безо всего. Мышцы кое-где обтягивали косточки. Череп состоял из трех косточек, как шлем, этот синдром называется «череп в форме трилистника».

«Причин вообще много может быть [у мутаций Алешеньки]: интоксикация, инфекции, вирус, заболевания простудные, генетика. Курение, алкоголь может быть» Ирина Ускова, врач — акушер-гинеколог

На встречах памяти Алешеньки обсуждают новые факты, которые находят ученые и фанаты гуманоида Источник: Ирина Шутько / E1.RU











Но ту самую женщину, которая носила Алешу в утробе, не нашли. Гинекологи уверяют, что на учете не было ни одной пациентки с патологиями. Подозревают, что беременная вела асоциальный образ жизни, а когда у нее случился выкидыш, похоронила останки ребенка в лесу, где их и нашла Тамара Просвирина. В пять-шесть месяцев плод вряд ли смог бы выжить, поэтому, вероятно, пенсионерка нашла в лесу тело, которое в силу психического расстройства посчитала живым младенцем.

В 2002 году теорию с человеческим ребенком подтвердили ученые Института общей генетики Российской академии наук. Они исследовали плащаницу, в которую пенсионерка его заворачивала. Из пятен крови на ткани выделили ДНК человека с многочисленными отклонениями в развитии. Кстати, в крови обнаружили только Х-хромосомы, значит, Алешенька был девочкой.

Еще одно доказательство в пользу этой версии нашли в Чили. Там в 2018 году ученые исследовали «сестру» Алеши — Ату (мумию, очень похожую на кыштымского карлика, нашли в городе Ла-Нория). Анализ тоже показал, что Ата — недоношенный человеческий ребенок с мутациями скелета и черепа. Ата умерла до или сразу после рождения.

Но ответы на некоторые вопросы поклонники неземной версии так и не нашли — например, почему у Алешеньки не было пупка, ушей и половых органов. Это толкает уфологов продолжать расследование «дела кыштымского карлика».