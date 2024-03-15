«При желании о человеке можно узнать всё»: частный детектив за сутки нашел похищенного ребенка

Составление досье на любовника жены, поиск должников или бесперебойная слежка за нужным гражданином — задачи, которые способен выполнять частный детектив, ограничиваются лишь бюджетом и иногда уголовным кодексом. Многое из того, что большинство людей ожидают увидеть лишь в шпионских фильмах, опытные специалисты готовы осуществить всего за пару часов. О том, на что способны частные детективы, зачем к ним обращаются и как понять, что за тобой ведется наружное наблюдение, нашим волгоградским коллегам из V1.RU рассказал опытный представитель профессии.
Оказалось, что найти частного детектива не составит никакого труда. Вопреки распространенному мнению профессионалы этой сферы уже давно не скрываются в тени, загадочно покуривая трубку. Сегодня большинство частных детективов ждут своего заказчика не в темном переулке, а на просторах интернета. Так, мы уже рассказывали, как частным детективом стала учительница начальных классов. Проанализировав несколько из подобных объявлений можно выделить ряд самых популярных услуг. Для большинства людей многие из них покажутся фантастическими, а порой и не совсем законными. Мы лишь перечислим некоторые: проверка верности партнера, слежка за объектом с видеофиксацией, розыск пропавших или скрывающихся людей, сбор досье на человека, установка местоположения конкретного гражданина, а также помощь в раскрытии преступлений.
«Нас боялись даже воры в законе»
Стоит признать, что на связь с журналистами большинство авторов объявлений выходить не решились по различным причинам. Однако кое с кем пообщаться всё же удалось. Александр Симоненко, владелец частного детективного агентства в Волгоградской области, оказался довольно разговорчивым и доброжелательным. За плечами у него
— Я родился в Ростове, — рассказывает Александр. — 20 лет работал в правоохранительных органах. В уголовном розыске, затем участковым и в УБОП, по линии терроризма, наркотиков и заказных убийств. Нас боялись и уважали даже воры в законе. Увольнялся я уже подполковником.
По словам Александра, несмотря на высокий карьерный рост, оставаться в полиции до пенсии он не захотел.
— В органах не сахар. Семью не видишь, могут ночью вызывать на службу. Очень много переработок. Но самый большой минус — нельзя выбирать, за какое дело браться. Это отличает сотрудника полиции от частного детектива. И вот в
Опыт работы в органах совсем необязателен
Оказывается, для того чтобы стать частным детективом, совсем необязательно иметь опыт работы в правоохранительных органах. Если по необъяснимой причине вы вдруг решите связать свою жизнь с этой профессией, пути два: получить юридическое образование и пройти специальные курсы либо обзавестись оперативным стажем. По словам Александра, разнообразный опыт работы в органах и масштабные связи значительно упростили его вхождение в профессию.
— Детективы пользуются различными базами данных, каким-то сторонним инструменталом, однако самое важное — это навыки. Здесь очень помог мой опыт работы в органах. И вот в
Спецоперация по возвращению бывшей
Дебютное дело Александра было связано с самой популярной сферой всего детективного бизнеса — отношения между мужчиной и женщиной.
— Обратился к нам один парень. Поругался он в общем с девушкой и уже несколько месяцев с ней не общался. Но вдруг понял, что жить без нее не может. А тут ситуация такая, что она себе уже нашла другого. Задача была следующая: разузнать, что у нее там за ухажер, и вернуть обратно заказчику.
Для решения этого задания детектив прибегнул к самым нестандартным методам.
— Организовали за девушкой наблюдение. Выяснили, что встречается она со своим фитнес-инструктором. Тут всё стало ясно. Подключили к работе знакомую, купили ей абонемент и поставили задачу соблазнить этого тренера. Но ей особо и напрягаться не пришлось. На второй день он сам к ней стал приставать. Поехали они чай пить, а он давай ее обнимать и лезть целоваться. Тут-то мы его и сфотографировали. Потом передали девушке снимки. С заказчиком они после всего этого сошлись и уже поженились. Правду она знает, и ей даже приятно, что парень так заморочился ради нее.
По словам Александра, приобретение подобных услуг — удовольствие не из дешевых. Александр рассказал, что один час работы в том деле обходился клиенту в 750 рублей. Продлилась спецоперация по возвращении девушки полтора месяца и вышла в сумму, превышающую сто тысяч рублей.
— Тут я и понял, что на гражданке можно деньги зарабатывать. Через время с коллегой мы разошлись и я начал строить серьезный бизнес. Обучался маркетингу и рекламе, создал сайт.
По словам Александра, наибольшей популярностью среди волгоградцев пользуются услуги по сбору информации на людей. Касаются дела не только проверки возлюбленных, но и бизнес-партнеров.
— Например, ты с кем-то познакомился в интернете и нужно узнать, что это за человек. Не мошенник ли. И мы занимаемся дианонизацией. Для этого используется огромное количество ресурсов. Открытые базы данных, боты в телеграме — всё это нужно для первичного сбора информации. Вопрос бюджета и времени, а так, найти можно абсолютно всё. Правда для этого придется и ногами поработать. Следить за перемещением человека. Поднять за вами чек в банке. Отсюда узнать номер карты. Сумму на ней. Опросить тысячи человек, соседей, знакомых.
«Многие детективы уже сидят»
Неудивительно, что многим детективам за свой профессионализм пришлось поплатиться свободой.
— Многие детективы сидят в тюрьме, потому что не выяснили цель своего клиента. Кого-то просто используют втемную для последующего совершения преступления. Кажется, что работа безобидная, а против человека что-то готовят незаконное. Поэтому я проверяю намерения каждого своего клиента, провожу с ним диалог и, если замечаю странности, не берусь за дело. Недавно обращался американец. Просил разузнать об одном мужчине информацию: где живет, с кем общается, где перемещается. Почувствовал странность в намерениях заказчика и отказал.
По мнению Александра, главная причина популярности услуг частных детективов заключается в недоверии людей друг к другу.
— Люди пользуются этими услугами, когда нет доверия. Когда подозревают супругу в измене. Никто не хочет быть рогоносцем. Еще многие не доверяют бизнес-партнеру. Если, кстати, говорить о наблюдении, очень часто делают это в компаниях. Проверяем сотрудников организаций. Узнаём, реально ли человек обладает тем ресурсом, о котором заявил нашему заказчику. Нет ли у него плохой кредитной истории, не раскидывает ли он закладки и не является ли игроманом. Здесь и серьезные организации обращаются, и мелкие. Допустим, украли что-то на производстве и нужно проверить человека. Проследить за ним. Причем в заказах подобного характера не разглашаются подробности личной жизни объекта, если те в итоге всплывут во время наблюдения.
«16 часов сидишь на стреме и писаешь в баночку»
Продолжаться наружное наблюдение за человеком может хоть целый месяц. Причем для его осуществления детектив должен обладать серьезной выдержкой и выносливостью.
— Это очень сложная работа. Можно 16 часов сидеть в машине, ходить в туалет в бутылку. Всё, чтобы не упустить объект. По 20 километров, бывает, наматываешь в день за человеком. Продолжаться это может как пару дней, так и месяц.
Понять, что за тобой ведется наружное наблюдение крайне сложно, но не невозможно. По крайней мере, опытный детектив слежку за собой обнаружит сразу.
— Вообще, чтобы понять, что идет за тобой слежка, важно обращать внимание на транспорт вокруг. Я сам помню все машины в своем дворе и всегда замечаю новые. Если вам есть что скрывать, следите за тем, кто ездит за вами. Сделайте пару лишних поворотов для проверки. Обратите внимание на прохожих. Хотя на самом деле наблюдателей, как и машин, может быть несколько. Всё зависит от бюджета и важности вашей персоны.
Но не только изменами и бизнес-партнерами ограничивается деятельность современных детективов. Одной из популярных сфер является поиск пропавших людей, зачастую детей.
— Часто обращаются из-за без вести пропавших. Полиция сама рекомендует людям обратиться к частным детективам, потому что не может принять заявление раньше чем через три дня после пропажи. В таких случаях мы опрашиваем ближайшее окружение, соседей. Проверяем морги и больницы. Уточняем в полиции, не задержан ли человек. Здесь могут помочь знакомые из органов. Тут устанавливаем и переезды, и перелеты. Я могу запросить через полицию записи с нужных камер видеонаблюдения. Кинуть запрос туда, куда считаю правильным.
«За ночь нашли похищенного ребенка»
По словам Александра, одно из самых интересных и запоминающихся его расследований произошло несколько лет назад. Поиски похищенного ребенка тогда вышли за пределы Волгоградской области.
— Часто родители похищают детей друг у друга после развода. Ко мне обратился человек. Ребенок по суду жил с ним, так как мать вела разгульный образ жизни. И вот однажды в восемь часов вечера он с ребенком поднимался в подъезде и ему дали по голове. Отобрали часы, телефон и ребенка. Обратился человек в полицию, там установили, что двигались похитители на машине без номеров. Ко мне этот мужчина обратился в два часа ночи. Мы сразу с коллегами к нему. Выяснили, что машина принадлежит другу любовника матери. Мы быстро пробиваем его. Находим его в социальных сетях и понимаем, что живет парень в Ростове. Далее узнаём его точный адрес и выдвигаемся этой же ночью в Ростов-на-Дону на машине. Установили наблюдение за местом жительства, и вскоре из подъезда вышла мать с этим самым ребенком. Проследили за ними и вызвали полицию. Вот так, поступила просьба в два часа ночи, а в девять утра ребенка мы уже в другом городе нашли.
Еще одна сложность работы частным детективом заключается в моральном выборе.
— Когда ты вот так находишь человека, то чувствуешь особое удовлетворение. Что ты не только выполнил свою работу, но и помог людям. Однако если одним ты помог, то другим навредил. Иногда по суду дети должны быть с матерью, а сами они хотят быть с отцом. Да и объективно с отцом, возможно, лучше, но закон здесь против него. Когда детей находят и отбирают, сразу видно, что к матери законной они не хотят. Но поделать здесь уже нечего. Я стараюсь не залезать в аспекты морали, потому что просто сойду с ума.
«Час наружки стоит около трех тысяч рублей»
Учитывая сложность и опасность профессии Александра, ценник на его услугах стоит немаленький. Нанять профессионального частного детектива человек со средней заработной платой вряд ли сможет.
— Да, мою профессию можно назвать опасной. Разные ситуации бывают. Но так-то мы не с пустыми руками ходим. К счастью, собственное оружие применять ни разу на этой неделе не приходилось. Как я уже говорил, работа эта не из простых. Иногда нужно ездить в другие города, а то и страны. Постоянно придумывать нестандартные пути решения. Опыт работы в органах и связи по всей России, можно сказать, необходимая амуниция любого частного детектива. Хотя сейчас многие оканчивают курсы и с гражданки идут в профессию. Так или иначе, цена на услуги детектива немаленькая. Час наблюдения стоит около трех тысяч рублей. Максимум за одно дело получали как-то миллион.
Опасная работа и частые командировки не помешали Александру стать отцом троих детей. Как он сам рассказал, семья уже давно привыкла к его непростой профессии.
— Моя супруга выходила замуж за меня, когда я уже был сотрудником органов. Так что понимала, на что идет. В таком режиме я уже 30 лет.
Он не скрывает, что применять навыки пробива информации и слежки ему приходилось и в личных целях — ради безопасности близких.
— У меня трое детей. Когда у дочери появился молодой человек, я его тоже проверил. Привлекался ли в полицию, какой образ жизни ведет, не употребляет ли запрещенные вещества. Всё-таки я тоже человек и переживаю за своих детей.