«При желании о человеке можно узнать всё»: частный детектив за сутки нашел похищенного ребенка

Спецоперация по возвращению бывшей

Дебютное дело Александра было связано с самой популярной сферой всего детективного бизнеса — отношения между мужчиной и женщиной.



— Обратился к нам один парень. Поругался он в общем с девушкой и уже несколько месяцев с ней не общался. Но вдруг понял, что жить без нее не может. А тут ситуация такая, что она себе уже нашла другого. Задача была следующая: разузнать, что у нее там за ухажер, и вернуть обратно заказчику.



Для решения этого задания детектив прибегнул к самым нестандартным методам.



— Организовали за девушкой наблюдение. Выяснили, что встречается она со своим фитнес-инструктором. Тут всё стало ясно. Подключили к работе знакомую, купили ей абонемент и поставили задачу соблазнить этого тренера. Но ей особо и напрягаться не пришлось. На второй день он сам к ней стал приставать. Поехали они чай пить, а он давай ее обнимать и лезть целоваться. Тут-то мы его и сфотографировали. Потом передали девушке снимки. С заказчиком они после всего этого сошлись и уже поженились. Правду она знает, и ей даже приятно, что парень так заморочился ради нее.