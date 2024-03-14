В Москве нашли «аномальные» избирательные участки

Он добавил, что такие провокации могут считаться попыткой группы лиц по предварительному сговору препятствовать осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий — за это предусмотрена уголовная ответственность. Максимальное наказание по соответствующей статье включает лишение свободы до пяти лет. Реут сообщил, что на избирательных участках будет установлено видеонаблюдение, а охранять общественный порядок будут не только на самих УИК, но и вокруг.

