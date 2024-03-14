В Москве нашли «аномальные» избирательные участки

В Московской городской избирательной комиссии (МГИК) заявили, что к некоторым избирательным участкам прикрепились по 2–3 тысячи избирателей. С учетом того, что в среднем к одному участку в рамках «Мобильного избирателя» прикрепляется около 150 человек, эту активность МГИК считает аномальной.
— Мы не исключаем возможности, что эта аномальная активность направлена на подготовку несогласованных протестных акций на этих избирательных участках. Например, создание очередей на участках, попытки единовременно собрать массу людей в одном помещении для голосования, — цитирует агентство городских новостей «Москва» заместителя председателя МГИК Дмитрия Реута. — Фактически речь может идти о готовящейся провокации, цель которой — воспрепятствование волеизъявлению граждан и работе избирательных комиссий.
Он добавил, что такие провокации могут считаться попыткой группы лиц по предварительному сговору препятствовать осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий — за это предусмотрена уголовная ответственность. Максимальное наказание по соответствующей статье включает лишение свободы до пяти лет. Реут сообщил, что на избирательных участках будет установлено видеонаблюдение, а охранять общественный порядок будут не только на самих УИК, но и вокруг.