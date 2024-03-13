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Страна и мир Спецоперация на Украине подробности

Путин дал три объяснения атакам дронов по России

Среди них — грядущие выборы

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Путин в интервью телеведущему Дмитрию Киселеву прокомментировал недавние атаки дронов

Владимир Путин дал интервью телеведущему Дмитрию Киселеву, в котором прокомментировал события 12 марта, когда территорию России, особенно Курскую и Белгородску области, атаковали беспилотники.

По мнению президента, этим атакам есть три объяснения. Глава государства считает, что, во-первых, это желание помешать выборам президента РФ, которые состоятся 15–17 марта.

«Желание если не сорвать президентские выборы в России, то хотя бы как-то помешать нормальному процессу волеизъявления граждан».

Во-вторых, считает президент, это попытка «хоть что-то показать» на фоне прошлых неудач, сосредоточив внимание главным образом на информационной стороне дела.

В-третьих, считает Путин, это попытка в случае успеха получить козырь в возможном будущем переговорном процессе — с позиций «мы вам вернем это, а вы нам верните это».

Беспилотники атаковали несколько российских регионов в ночь на 12 марта. Наутро в Минобороны отчитались о 25 сбитых БПЛА. Больше всего дронов сбили на Белгородской (7) и над Курской (11) областями. Позже удары продолжились. Кроме того, в Курскую область пытались проникнуть украинские диверсанты.

ПО ТЕМЕ
Владимир Путин Спецоперация на Украине Беспилотники Дроны БПЛА Россия Украина
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