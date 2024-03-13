Путин дал три объяснения атакам дронов по России

Путин в интервью телеведущему Дмитрию Киселеву прокомментировал недавние атаки дронов Источник: RIA_Kremlinpool











Владимир Путин дал интервью телеведущему Дмитрию Киселеву, в котором прокомментировал события 12 марта, когда территорию России, особенно Курскую и Белгородску области, атаковали беспилотники.

По мнению президента, этим атакам есть три объяснения. Глава государства считает, что, во-первых, это желание помешать выборам президента РФ, которые состоятся 15–17 марта.

«Желание если не сорвать президентские выборы в России, то хотя бы как-то помешать нормальному процессу волеизъявления граждан». Владимир Путин, президент РФ

Во-вторых, считает президент, это попытка «хоть что-то показать» на фоне прошлых неудач, сосредоточив внимание главным образом на информационной стороне дела.



В-третьих, считает Путин, это попытка в случае успеха получить козырь в возможном будущем переговорном процессе — с позиций «мы вам вернем это, а вы нам верните это».