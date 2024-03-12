Украинская ДРГ пыталась прорваться в Курскую область

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что украинские диверсанты пытались сегодня прорваться в регион.
— С утра идут обстрелы населеного пункта Тёткино Глушковского района. Была попытка прорваться диверсионно-разведывательной группы. Стрелковый бой был, но никакого прорвыва обороны не было, — сообщил Старовойт у себя в телеграм-канале.
Кроме того, этим утром Курскую область атаковали 11 беспилотников, в регионе звучали сигналы ракетной опасности.
— До сих пор не снята еще ракетная опасность, — отметил Старовойт. — Ночью олично отработали наши силы противовоздушной обороны.
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