Кому-то рай, кому-то вонючая деревня: «понаехи» со всей России рассказали, что их бесит в Сочи

— И бываем мы там 2–3 раза в неделю независимо от сезона. Катаемся на велосипедах, просто прогуливаемся, пьем кофе и лимонад в Surf кафе. И наслаждаемся погодой. За летний сезон одних только походов получилось у нас 3–4. Плюс столько же раз скатались в Абхазию. Как тут скучать? 31 декабря сели в машину и сначала поднялись на высоту 1150, проведали елку и погуляли. Потом спустились к главной елке поселка. И до 23:00 дурачились там. У нас всё хорошо, — написал Андрей.

Дети уже забыли, что такое Екатеринбург, они переехали оттуда в пять лет. Жена Андрея гонит из головы мысли о возвращении на Урал. Единственное, что пока угнетает молодую семью, это то, что микробизнес Андрея находится в Екатеринбурге и его он не может перенести в Сочи. И то, что приходится снимать жилье — цены на квартиры в Сочи в 3–4 раза выше уральских.