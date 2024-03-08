«Кольцо целомудрия» надежнее презерватива. Как молодежи будут прививать субкультуру воздержания до брака

— Нет, такие дополнительные стимулы излишни. Достаточно объяснять, что им даст в жизни воздержание до брака: здоровье, семью, детей. Когда с подростками говоришь на эту тему, сначала кто-то хихикает, а потом все относятся к таким разговорам очень серьезно. Подростки задумываются о будущем. Все хотят быть счастливыми. В своем рационализме они уже строят карьеру со школы. Но ведь и семья, и воздержание до брака — это тоже часть карьеры. Наша задача — научить молодого человека владеть своей собственной духовно-телесной природой.



У нас есть такие же биологические потребности, как и у животных. Но мы их реализуем не в соответствии с инстинктами, а в соответствии с духовным идеалом. Если, допустим, у лисицы возникает природная потребность что-то съесть, чтобы подкрепить себя на клеточном уровне. Она видит зайца и не размышляет, что заяц краснокнижный, белый, пушистый или что заяц — ветеран леса. Она его ест. А человек, к примеру, ведь не отбирает бутерброд у школьника, если он голоден, потому что это безнравственно. Мы как личности свободны в отношении собственной природы. И свою потребность в продолжении рода мы так же, как и потребность в пище, реализуем в соответствии с определенным идеалом. Этот идеал может быть сформирован литературой Серебряного века, а может быть сформирован журналом «Плейбой».



Вот об этом и речь — надо сформировать у молодежи правильный идеал реализации природных потребностей. Успехи в жизни ведь очень тесно связаны с семейным успехом. Те, кто разводятся, как правило, потом имеют неудачи и в своей карьерной жизни, связанные с разделом имущества в бизнесе или с потерей уважения к человеку в политической жизни. Вот у вас есть супруг?

