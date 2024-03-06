«Я не подумала». Блогерша получила уголовное дело за то, что «пощекотала» Родину-мать — вся история в одном видео

Источник: Городские порталы

На блогера Алену Агафонову из Самары завели уголовное дело за выходку во время отпуска. Девушка приехала в Волгоград и во время прогулки по Мамаеву кургану «пощекотала» грудь скульптуры «Родина-мать зовет!».



В июле прошлого года Алена Агафонова из Самары, представляющаяся как гедонист и PR-директор, опубликовала в своем Instagram (деятельность запрещена на территории РФ) сторис, на которых продемонстрировала прогулку по Мамаеву кургану. На одном из видео девушка направила камеру на сам монумент «Родина-мать зовет!», затем расположила свой палец на фоне груди памятника и начала будто «щекотать» его, издавая при этом странные звуки, а затем напевая цирковую мелодию.

Какими были последствия — смотрите в коротком видео чуть выше.

Видео быстро разошлось по соцсетям и мессенджерам. Люди при этом разделились на две категории: одни требовали жестоко наказать Агафонову, а другие возмущались тем, что город превратили в один большой памятник, где невозможно сфотографироваться.



Уголовное дело Следственный комитет возбудил очень быстро. Агафонову обвинили в осквернении символа воинской славы России, оскорблении памяти защитников Отечества, совершенного с использованием сети Интернет. Максимальный срок, который грозит блогерше по этой статье, — до 5 лет лишения свободы.

После возбуждения дела Агафонова извинилась за свои видео, заявила, что не хотела надругаться над Родиной-матерью и бойцами ВОВ, и подчеркнула, что очень патриотична и любит свою страну.