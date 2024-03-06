Колония или служба: в России предложили обнулять преступления при заключении контракта с Минобороны

Источник: Дарья Пона / 74.RU











В Госдуму внесен законопроект, который позволяет освободить от уголовной ответственности обвиняемого, в случае заключения контракта с Минобороны РФ. Авторами законопроекта стали председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и сенатор Андрей Клишас. Клишас в своем Телеграм-канале рассказал детали законопроекта.

По словам сенатора, согласно предложенным поправкам поводом для условного освобождения или погашения судимости могут быть награждение госнаградой, полученной в период прохождения военной службы, увольнение со службы по состоянию здоровья или возрасту, а также в связи с окончанием периода мобилизации, прекращением действия военного положения или истечением военного времени.

Документ также устанавливает порядок условного освобождения от уголовной ответственности (кроме тяжких преступлений) и отбытия наказания при прохождении военной службы в периоды мобилизации, военного положения и в военное время, предусмотрена возможность погашения судимости. На судимости за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, терроризм, экстремизм и диверсии это не распространяется. Поведение таких военнослужащих должно будет контролировать командование части

Кроме того, устанавливается порядок приостановления уголовных дел и прекращения уголовного преследования в периоды мобилизации, военного положения и в военное время.