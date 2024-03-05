НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-5°C

Сейчас в Новосибирске

Погода-5°

пасмурно, снег

ощущается как -11

5 м/c,

ю-з.

 754мм 72%
Подробнее
1 Пробки
USD 91,16
EUR 98,94
Реклама

СРОЧНО

Новый парк обустроят в Академгородке

Треш-блогер расцеловал карася
Что подарить на 8 Марта
Разваливается школа
Так строят только у нас
Шоу за 7 миллионов
Студент из Индии стал хирургом
Наш Telegram
Страна и мир подробности

В интернете снова произошел глобальный сбой

Пользователей выкинуло из заблокированных в России соцсетей

155
3 комментария
О масштабных сбоях сообщают пользователи по всему миру

Пользователи социальных сетей Facebook* и Instagram* по всей планете сообщают о масштабных сбоях в их работе.

Сервис Downdetector фисксирует сотни тысяч жалоб на проблемы. В социальных сейчас невозможно авторизоваться — людей выкинуло из аккаунтов, а зайти по логину и паролю невозможно. Сброс пароля восстановить доступ не помогает.

Судя по карте сбоев Downdetector, рухнули десятки сервисов, в том числе мобильные операторы.

Новость дополняется

*экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ

ПО ТЕМЕ
Интернет Социальные сети
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Вы — женское поголовье»: как я побывала на лекции «психолога» Сатьи и какие уроки усвоила
Мария Носенко
Корреспондент
Мнение
Месяц жизни на Шри-Ланке обошелся всего в 500 долларов: колонка россиянки, сбежавшей от суровой зимы
Юлия Кондинкина
экологический урбанист
Мнение
Ракам — ждать провокаций, Львам — запускать проекты: какой будет весна для всех знаков Зодиака
Марина Шумкина
Рекомендуем
Знакомства

Nt, 38

Tata, 42

Alexs, 40

Игорь, 30

Александр, 49

Хая, 30

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Детективное агентство Легион

5 000 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Добавить объявление