В интернете снова произошел глобальный сбой

Пользователи социальных сетей Facebook* и Instagram* по всей планете сообщают о масштабных сбоях в их работе.
Сервис Downdetector фисксирует сотни тысяч жалоб на проблемы. В социальных сейчас невозможно авторизоваться — людей выкинуло из аккаунтов, а зайти по логину и паролю невозможно. Сброс пароля восстановить доступ не помогает.
Судя по карте сбоев Downdetector, рухнули десятки сервисов, в том числе мобильные операторы.
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*экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ