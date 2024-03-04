«Дорожает всё»: на сколько взлетят цены на отпуск в этом году

Но, несмотря на интерес к заграничным поездкам, на российских курортах, по данным ВЦИОМ, отдыхает в два раза больше российских туристов. В первую очередь выпор падает на Краснодарский край: среди опрошенных по итогам 2023 года 8% отдохнули в Сочи, Анапе или Туапсе. В Крым же отправилось в два раза меньше человек — лишь 4% респондентов.

Как объяснила нам Ольга Гуляр, Сочи остается одним из самых популярных направлений из-за того, что до других направлений добраться сложнее из-за неработающих аэропортов.