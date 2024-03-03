Ребенок из пробирки: как сложилась жизнь первой девочки, появившейся на свет с помощью ЭКО

Луиза Джой Браун — первый в мире ребенок из пробирки. Ее родители Лесли и Питер девять лет не могли зачать. Лесли поставили диагноз «бесплодие», но женщина слишком сильно желала стать матерью, поэтому без раздумий согласилась принять участие в эксперименте акушера-гинеколога Патрика Стептоу и физиолога Роберта Эдвардса.
Ученые уже несколько лет изучали вопрос экстракорпорального оплодотворения, правда, все 60 предпринятых попыток на других испытуемых закончились неудачей. Тем удивительнее стало то, что первый же эмбрион из пробирки прижился в теле Лесли. И в 23:30 25 июля 1978 года на свет появилась девочка Луиза.
Ее пытались скрывать от слишком навязчивого внимания, но рождение ребенка из пробирки быстро стало достоянием общественности. Люди раскололись на два лагеря — одни в удачном эксперименте ученых видели возможность для бесплодных пар стать родителями, другие были уверены: у ребенка, зачатого неестественным образом, нет души.
Прошло немало времени, прежде чем заслуги Стептоу и Эдвардса признали в обществе и науке. По данным организации ICMART, с помощью ЭКО во всём мире на свет появилось уже больше 12 миллионов детей. Как же сложилась жизнь первой девочки из пробирки — смотрите на видео выше.