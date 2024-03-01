Кремль напомнил сторонникам Навального об ответственности за акции в день его похорон

Алексея Навального хоронят сегодня Борисовском кладбище в Москве. О смерти политика стало известно 16 февраля, об этом сообщила ФСИН. По данным ведомства, Навальный почувствовал себя плохо после прогулки и потерял сознание. Всё произошло на территории исправительной колонии № 3 в поселке Харп на Ямале, где заключенный оппозиционер отбывал наказание с конца 2023 года.