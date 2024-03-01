Кремль напомнил сторонникам Навального об ответственности за акции в день его похорон

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил сторонников Алексея Навального об ответственности за участие в несанкционированных акциях. Об этом сообщает ТАСС.
— У нас нет никаких комментариев, у нас есть, наверное, напоминание, что существует закон, его надо выполнять. Любые несанкционированные сборища будут идти в нарушение закона, — цитирует представителя Кремля радио «Маяк».
Песков также отметил, что Кремль не собирается давать оценку Навальному как политической фигуре.
Алексея Навального хоронят сегодня Борисовском кладбище в Москве. О смерти политика стало известно 16 февраля, об этом сообщила ФСИН. По данным ведомства, Навальный почувствовал себя плохо после прогулки и потерял сознание. Всё произошло на территории исправительной колонии