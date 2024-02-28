Бастрыкин пригрозил звездам, покинувшим Россию — что их ждет по возвращении в страну

— Когда эти известные личности, сделав свое благосостояние в России, в том числе за счет соотечественников, уехали из страны, а затем из-за рубежа стали давать нелицеприятные оценки в адрес российской армии, иначе как предателями их назвать нельзя, — говорил Бастрыкин.

