«Бить их за это не стали»: как со скандалом закрывали бар в Сибири после внимания Мизулиной. Владельцы заведения боятся за гостей

В разгар вечеринки двое гостей не поделили стул у барной стойки. На нем сидела девушка, после полуночи к ней подошел пьяный парень, он попытался выгнать ее и занять место.



— Он подошел к барной стойке, толкнул девочку, со стула пытался вытолкнуть. После подошел к охранникам и сказал, что они его провоцируют. Я просто случайно проходила мимо в туалет и услышала, как он это сказал. Я подошла к охранникам и сказала, что всё не так. После этого — у него бокал с пивом в руках был — он бокал пива вылил на меня. Его схватили охранники и повели наверх, там бар на цокольном этаже. А я внутри осталась и подошла к девочке знакомой, говорю: «Смотри, на меня пиво вылили», — она говорит: «Ну пойдем, узнаем, из-за чего он вылил». А ему охранники уже куртку принесли от гардероба, а мы за ним пошли, чтобы узнать. Мы только вышли, и он резко распылил перцовым баллончиком мне в лицо, — вспоминает гостья закрывшегося уже бара.

