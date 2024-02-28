«Бить их за это не стали»: как со скандалом закрывали бар в Сибири после внимания Мизулиной. Владельцы заведения боятся за гостей

Театр начинается с вешалки, а скандальное закрытие бара — с барного стула. В День защитника Отечества на всю Россию прогремела новость о скандальной вечеринке в Красноярске с участием травести-артистов. Мужчины переоделись в женщин, один из них в костюме военного пел песню под фонограмму. Об этом каким-то образом узнала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Разгорелся скандал: в бар приходили и силовики, и просто «агрессивно настроенные компании», не обошлось без драк, побоев, заявлений в органы. При чем тут барный стул и зачем понадобилось закрывать заведение, разбиралась корреспондент NGS24.RU Галина Сергиенко.
Искра, буря, Мизулина
В ночь с 23 на 24 февраля в Красноярске, в баре «Элтон» прошла очередная вечеринка с ведущими травести-артистами в честь Дня защитника Отечества. Парни, переодетые в женщин, с макияжем и накладной грудью пели песни военных лет под фонограмму, сопровождая шоу развратными шутками и алкоголем. Один из травести-артистов был одет в сценический костюм военной тематики, к слову, сшитый на заказ, это не было настоящей военной формой. Костюм и ситуация сильно возмутили главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину.
По информации NGS24.RU, в «Элтон» баре постоянно проводились тематические вечеринки с травести-артистами.
Травести́ — театральное амплуа, требующее исполнения соответственно переодетым лицом роли другого пола.
В разгар вечеринки двое гостей не поделили стул у барной стойки. На нем сидела девушка, после полуночи к ней подошел пьяный парень, он попытался выгнать ее и занять место.
— Он подошел к барной стойке, толкнул девочку, со стула пытался вытолкнуть. После подошел к охранникам и сказал, что они его провоцируют. Я просто случайно проходила мимо в туалет и услышала, как он это сказал. Я подошла к охранникам и сказала, что всё не так. После этого — у него бокал с пивом в руках был — он бокал пива вылил на меня. Его схватили охранники и повели наверх, там бар на цокольном этаже. А я внутри осталась и подошла к девочке знакомой, говорю: «Смотри, на меня пиво вылили», — она говорит: «Ну пойдем, узнаем, из-за чего он вылил». А ему охранники уже куртку принесли от гардероба, а мы за ним пошли, чтобы узнать. Мы только вышли, и он резко распылил перцовым баллончиком мне в лицо, — вспоминает гостья закрывшегося уже бара.
А потом убежал. По словам пострадавшей, из бара резко выбежал персонал, ей дали сливки, молоко, чтобы снять жжение с глаз. Всем коллективом пытались смыть следы перцового баллончика. В результате у девушки диагностировали ожог роговицы первой степени, она написала заявление в полицию на обидчика. По нему уже идет проверка.
Как думает руководство заведения, именно парень, брызнувший девушке в лицо, обиделся на бар и пожаловался на него директору Лиги безопасного интернета и члену Общественной палаты РФ Екатерине Мизулиной. Обратная реакция не заставила себя долго ждать, уже днем 24 февраля активистка сообщила подписчикам своего телеграм-канала о «провокационной» вечеринке. А также обратилась в МВД с просьбой проверить заведение.
— В Красноярске ЛГБТ*-бар не только не закрылся, но и провел провокационную вечеринку в честь Дня защитника Отечества. Мы обратимся в МВД России по этой ситуации, — заявила Мизулина.
После этого на бар «Элтон» обрушились все неприятности. Силовики нагрянули в заведение ночью с 24 на 25 февраля. В отделение из увеселительного заведения доставили сразу 12 человек. Об этом сообщили в полиции Красноярска. В пресс-службе ведомства заявили, что сотрудники проверили 19 человек из числа посетителей и персонала, со всех получили объяснения. Оперативники также проверили заведение на наличие паленого алкоголя и наркотиков.
В отношении владельца клуба проводится проверка из-за проведения «провокационной» вечеринки. По данным сервиса «Контур.Фокус», директором ООО «Элтон Джон Красноярск» является Демченко Артем Александрович. Предприятие работает с мая 2022 года. Также Демченко является владельцем двух похожих заведений в Новосибирске — ООО «Пианобар» и ООО «Элтон Джон».
25 февраля в соцсетях заведения появилась информация о том, что они не работают. Как выяснялось позже, этому поспособствовало движение «Северный человек», об этом активисты движения позже рассказали в своих соцсетях.
«Северный человек» — всероссийское движение, созданное рэпером Мишей Маваши. Цель — «консолидация русских людей внутри России» для «помощи соплеменникам в различных ситуациях». Отделения общества есть в 37 городах.
— Ночью наведались в гадюшник на Аэровокзальной, 1а, из ответственных был только начальник охраны и внятного, соответственно, ничего не пояснил. Видимо, в панике нажали тревожную кнопку, приехали 2 наряда Росгвардии и, отдам должное, сотрудники отработали строго с буквы закона — бить их за это не стали. Толерантность, о которой говорилось в обращении президента… Имелось в виду, что мы смирились с фактом вашего наличия, но никак не то, что вы будете качать свои права! — написали члены движения «Северный человек» на своей странице во «ВКонтакте».
Толпа мужчин нагрянула в бар ночью, они курсировали на входе.
— Ребята, треш, тут за баром очень много машин, как-то очень странно, и все стоят. Мы тут с Андреем, вообще мы ехали тусить, но как вышло, так вышло. Ребят, если кто-то без куртки сидит, в денерной или где, пишите, приеду, отвезу домой, это такая помощь именно от бара, — рассказал в соцсетях один из сотрудников «Элтона».
Гости, вышедшие на улицу подышать, не возвращались назад, их пугали члены движения, они убегали в разные стороны без верхней одежды. Одного сотрудника избили до синяков, он написал заявление в полицию, по этому факту проводится проверка, рассказали нам в ведомстве. Однако представитель бара говорит об обратном.
— Они пришли, и что-то полиция не реагирует на эти заявления почему-то, не усматривает там никаких правонарушений, но зато усматривает их у нас. Они, [члены движения «Северный человек«], угрожали сотрудникам, запугивали сотрудников, угрожали гостям, понимаете? Это же традиционная русская история, когда пятнадцать на одного. Эти товарищи из «Северного человека» — они по
26 февраля 2024 года «Элтон» бар официально закрылся.
«ОМОН не платит за развлечение»
Мы пообщались с представителем «Элтон» бара Артуром Демченко. Он рассказал, что заведение пришлось закрыть не по своей воле. Этому поспособствовал ряд причин.
— Ну, скажем так: нам намекнули очень прозрачно. Сказали, что ОМОН будет посещать нас периодически. Видите, ОМОН не платит за развлечение, а наш бар все-таки коммерческая организация. Мы работаем с одной простой целью — мы зарабатываем деньги, и боюсь, что, проводя вечеринки для ОМОНа, мы не сможем заработать деньги, — объясняет Артур.
Помимо этого, представители бара запереживали за безопасность гостей.
После поста Мизулиной в телеграм-канале на бар обрушился шквал критики по всей стране. Не обошлось и без участия местных пабликов. Люди буквально разбились на два лагеря. Одни полностью поддерживают сложившуюся ситуацию и желают смерти гостям заведения, другие же, наоборот, негодуют и желают бару процветания.
— Закрывать должны на основании закона, а не по доносу или прихоти общественников. Так безопаснее для нас с вами, — пишет один из возмутившихся.
— Давно пора этот гадюшник было закрыть, — пишет еще один комментатор.
— Доносы — это самое подлое дело. Из людей мразей клепают и считают правильным. Девице работать надо, трудиться. Не так сложно вернуть статью УК за мужеложство, которую Ельцин в угоду Западу убрал из кодекса, — возмущается еще один.
Не в первый раз уже
Прямо перед Новым годом, 30 декабря 2023, силовики уже навещали красноярский бар «Элтон». Тогда они забрали из заведения всех мужчин, больше 20 человек скрутили, посадили в автобус и увезли в отделение. Там с них взяли объяснения и отпустили домой. После начались судебные разбирательства, заведение обвинили в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений. Постановление суда опубликовали в соцсетях заведения.
— В ходе осмотра помещений бара также изъяты записи с камер видеонаблюдения за 30.12.2023 г., при просмотре которых было установлено, как некоторые из посетителей, являясь лицами одного пола, демонстрируют нетрадиционные сексуальные отношения (обнимаются, целуют друг друга в губы). В ходе производства по делу также были опрощены посетители бара и осмотрены отзывы, размещенные в электронном справочнике «2ГИС», согласно которым в баре «Элтон» осуществляется пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений, — указано в документе.
По итогу тогда «Элтон» бар выиграл суд в связи с отсутствием состава административного правонарушения. В этот раз отстоять заведение все-таки не удалось.
Мы обратились к вице-президенту российского подразделения международного комитета защиты прав человека Ивану Мельникову за комментарием. Его мнение — организаторы ходят по острию ножа, но не только они:
— На сегодняшний день существует закон, по которому в Российской Федерации запрещено движение ЛГБТ*. Соответствующие органы должны провести проверку относительно данного шоу, входит ли оно в определение вот этого движения на основании действующего законодательства, и после этого принимать соответствующие процессуальные решения. Естественно, скорее всего, эксперты вынесут решение относительно того, что это подходит под соответствующее определение. Поэтому могут наступить правовые последствия, вплоть до уголовной ответственности. Мое мнение как практикующего юриста, что на тот момент, когда их привлекали (речь о событиях декабря 2023 года. — Прим. ред.), закон о запрете ЛГБТ* мог еще не распространяться на деятельность клуба. Но там, возможно, не пропаганда была. Вопрос в другом — теперь движение ЛГБТ* внесено в список экстремистских, а это уже совсем другая история. Будем объективны, наверное, [организаторам] стоит задуматься, учитывая, что движение признано экстремистским. Это представляет определенную угрозу для них и наступление возможных правовых последствий, — уточнил Иван Владимирович.
Также мы выяснили, не опасно ли другим артистам выступать переодетыми в женщин:
— Ну вы знаете, чисто гипотетически, мое мнение, что им тоже достаточно опасно выступать, потому что в один прекрасный день может появиться человек, который напишет соответствующее заявление. Где-то могут юмор не понять. Конечно, все видят прекрасно некоторых артистов, выступающих на эстраде, и их странные костюмы: перья какие-то, какие-то женские детали одежды на многих певцах, известных у нас на всю страну. В общем, они также находятся в группе риска. Мое мнение, сейчас такое время, что многим стоит задуматься над сменой своего имиджа и репертуара выступлений, — заключил юрист.
* Верховный суд России признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его в РФ.