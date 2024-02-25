«Полагаете ли вы существующий уклад жизни в стране правильным и справедливым?» Изучаем анкету для школьников в военкомате

Помещение, где проходит анкетирование, похоже на класс, со столами и стульями. На процедуре присутствуют двое ассистентов, они подсказывают, как отвечать на вопросы, предупреждая, что ответы могут быть правильными, за которые не будет ничего, и честными, за которые может быть разное и по большей части нехорошее.

— Нам сказали, что, если ответы в каком-то тесте будут неверные, могут возбудить уголовное дело. В конце сказали что-то типа «одно уголовное дело заведено». Но не нам, а между собой когда общались, — рассказал на днях матери-петербурженке потенциальный 16-летний новобранец.

