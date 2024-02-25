«Останавливается пикап, на крыше у него путемёт»: новосибирец поехал на мексиканский курорт и попал в тюрьму в США

Подготовка к отъезду и перелёт

Я вырос в нулевые годы на американских фильмах, которые показывали по телевизору. Мне нравился уклад жизни в этой стране, да и всегда хотел побывать в США. До отъезда я работал на «Газели», развозил по торговым точкам хлеб с раннего утра и до обеда. Работал без выходных, чтобы нормально зарабатывать. Не скажу, что я не был недоволен жизнью в Новосибирске, но хотелось радикально сменить обстановку.

Подготовку к отъезду начал за два месяца. В Telegram есть специальные чаты для будущих релокантов, в них делятся опытом переезда, рассказывают про тонкости и нюансы. В этом чате я познакомился с парнем из Красноярска. Мы три раза созвонились, потом через примерно через месяц я поехал к нему в гости, так сказать, «принюхаться» к человеку. Мы быстро нашли коннект, потом оказалось, что с нами планирует полететь еще один парень.

