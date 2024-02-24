В 40 выглядит на 20. Секреты молодости супермодели Натальи Водяновой

Модель никогда не скрывала, что всегда находится в движении, а как известно, движение — жизнь, а еще неплохой способ сжечь калории. Также не стоит забывать, что Наталья Водянова — это не просто модель, но и мама пятерых детей. Ее активный образ жизни, безусловно, вносит свой вклад в сохранение молодости и энергии. У нее просто нет времени на то, чтобы засиживаться на месте и лениться.

