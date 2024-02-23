Стартовал суперфинал конкурса «Лидеры России»

23 февраля начались оценочные испытания суперфинала конкурса управленцев «Лидеры России». К финальным испытаниям пятого сезона проекта приступили 302 суперфиналиста: 228 мужчин и 74 женщины. Среди конкурсантов есть госслужащие, банковские работники, юристы, представители IT-профессий, педагоги, ученые, врачи и управленцы сферы здравоохранения. Им предстоит найти решения для управленческих задач, основанных на реальных примерах. Наставники конкурса дадут профессиональную оценку предложенным решениям и 25 февраля объявят имена победителей.
Независимо от того, кто станет победителем суперфинала, все его участники получат образовательный грант в размере 1 миллиона рублей на выбранную программу обучения в российских вузах.
Конкурс «Лидеры России» был запущен в 2017 году по поручению президента России. С тех пор участники конкурса получили более 470 высоких назначений на должности в разных сферах. Среди выпускников конкурса есть заместители федеральных министров и руководители федеральных ведомств, главы регионов и городов, ректоры вузов, главврачи, руководители научных институтов и учреждений культуры.
Сегодня Владимир Путин направил обращение в адрес суперфиналистов и пожелал им успехов. Он уверен, что общение с наставниками откроет для участников проекта новые профессиональные горизонты.