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Стартовал суперфинал конкурса «Лидеры России»

Он проходит уже в пятый раз

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В суперфинале примут участие 302 человека

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23 февраля начались оценочные испытания суперфинала конкурса управленцев «Лидеры России». К финальным испытаниям пятого сезона проекта приступили 302 суперфиналиста: 228 мужчин и 74 женщины. Среди конкурсантов есть госслужащие, банковские работники, юристы, представители IT-профессий, педагоги, ученые, врачи и управленцы сферы здравоохранения. Им предстоит найти решения для управленческих задач, основанных на реальных примерах. Наставники конкурса дадут профессиональную оценку предложенным решениям и 25 февраля объявят имена победителей.

Независимо от того, кто станет победителем суперфинала, все его участники получат образовательный грант в размере 1 миллиона рублей на выбранную программу обучения в российских вузах.

Конкурс «Лидеры России» был запущен в 2017 году по поручению президента России. С тех пор участники конкурса получили более 470 высоких назначений на должности в разных сферах. Среди выпускников конкурса есть заместители федеральных министров и руководители федеральных ведомств, главы регионов и городов, ректоры вузов, главврачи, руководители научных институтов и учреждений культуры.

Сегодня Владимир Путин направил обращение в адрес суперфиналистов и пожелал им успехов. Он уверен, что общение с наставниками откроет для участников проекта новые профессиональные горизонты.

Лидеры РоссииВладимир Путин
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