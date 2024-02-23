Роскомнадзор сообщил об утечке 500 млн записей о россиянах

С начала 2024 года более 510 млн записей о россиянах утекли в Сеть. Об этом сообщил замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер.
— Всего утекло 510 миллионов, из них 500 [миллионов] — это одна утечка. Мы ее сейчас расследуем, — цитирует Вагнера ТАСС.
Замглавы Роскомнадзора не уточнил, какая информация попала в свободный доступ и у кого именно произошла утечка.
По словам Вагнера, количество случаев в 2023 году объем утечек снижался: за год были скомпрометированы
Если вы обнаружите, что ваши данные утекли в Сеть, подать жалобу можно на сайте Роскомнадзора. Также можно подать заявление в прокуратуру о краже персональных данных, но для этого нужно знать, в каком городе находятся их похитители.