Роскомнадзор сообщил об утечке 500 млн записей о россиянах

Замглавы Роскомнадзора не уточнил, какая информация попала в свободный доступ и у кого именно произошла утечка.

По словам Вагнера, количество случаев в 2023 году объем утечек снижался: за год были скомпрометированы 300 млн персональных данных, а годом ранее — 600 млн . Всего утечек было 168 в 2023 году и 140 — в 2022-м . В 2024 году одной утечкой был в полтора раза превышен показатель прошлого года и едва ли не весь рекорд 2022 года .