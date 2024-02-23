«За три месяца семь ясных дней». Новосибирец переехал в Калининград, спасаясь от выгорания — он сравнил два города

Фотограф Илья всю жизнь прожил в Новосибирске. Именно это обстоятельство сыграло большую роль — осенью 2023 году они с женой твердо для себя решили, что пора переезжать. Выбор пал на Калининград, в котором пара побывала за несколько месяцев до этого. Илья рассказывает, что его впечатлили море поблизости, архитектура, неторопливый уклад жизни и много-много зелени, которой ему так не хватало в родном городе. С НГС он поделился своими выводами о жизни под боком у Европы и по нашей просьбе сравнил Калининград и Новосибирск. Где дешевле жить, сложно ли найти работу в незнакомом городе и чем удивляет Калининград — в этом материале.
Как пара решилась на переезд
Илья прожил в Новосибирске 31 год и сменил три района: рос в Калининском, затем переехал в Ленинский (жилмассив Дивногорский), а после обзавелся жильем в Центральном.
— Наверное, все, кто переезжает, называют примерно одни и те же недостатки города: пыль, пробки, мало зелени, не очень хорошие дороги. Меня просто не устраивало, как Новосибирск развивается. Я был в Москве, был в Питере и в других городах. Вот Москва — это город для денег, там надо зарабатывать деньги, надо двигаться, крутиться, как белка в колесе. В Новосибирске примерно такой же принцип: деньги, деньги, деньги. Мне не хватало природы, зелени, архитектуры, чистоты, обустройства инфраструктуры — я про то, что касается пешеходов... Везде, где тротуар, стоит забор металлический, не очень приятный для глаз. Хотелось жить там, где в любой момент можешь выйти гулять и тебе будет приятно там находиться. Не надо куда-то уезжать за город, чтобы найти это приятно, а в Новосибирске именно так и приходилось делать, — объясняет Илья.
Однажды он посмотрел видео о Калининграде и понял, что хотел бы там жить. В мае прошлого года они с женой впервые посетили этот город — любовались Балтийским морем, побывали в маленьких, но уютных городах области и окончательно убедились: стоит попробовать переехать.
Большое влияние на такое решение оказало психологическое состояние Ильи. Он занимается фотографией, но к 2023 году осознал, что хотел бы попробовать себя в чем-то еще.
— Я просто выгорел, немного устал от своей деятельности. Жена говорила, что на меня было тяжело смотреть. Но при этом я слишком много потратил времени на фотографию, чтобы забросить ее, поэтому в Калининграде решил продолжать это делать, но чуть меньше. Поскольку я фотограф, для меня важна визуальная составляющая, так что Калининград я просто пожирал глазами. Мне очень интересно рассматривать какие-то места, здания. Тут много частных секторов, к примеру, но они не такие как новосибирские. Это какие-то старые одноэтажные или двухэтажные виллы с черепичной крышей. Они, может быть, не отреставрированные и не идеальные, но они такие интересные! И это не однотипная застройка, — вспоминает он.
Основательно готовиться к переезду пара начала осенью. Они должны были приехать в Калининград в ноябре, но семейные проблемы отложили переезд примерно на месяц.
В итоге в Калининграде они оказались в декабре с минимумом вещей. Взяли с собой два рюкзака и три чемодана, в основном с одеждой. Еще захватили стойки для фотографии — жена Ильи также фотограф. В Новосибирске у них осталась квартира в центре города, которую они сдают посуточно.
— У меня квартира в ипотеке. Ипотечные ставки, по-моему, сейчас очень невкусные, а я брал под 8%. Сейчас, если брать плюс-минус 20% будет, потому что 16% — это только ключевая ставка. Если продавать там и покупать здесь, я просто в большущем минусе по процентам останусь. Намного легче сдавать там и здесь снимать. По сдаче — мы здесь за 25 тысяч рублей снимаем, но 35 квадратов. В Новосибирске у нас чуть-чуть побольше было. К примеру, в декабре за сдачу нашей квартиры посуточно мы получили 36 тысяч, в январе — 27 тысяч рублей, — говорит Илья.
А вот от машины им пришлось избавиться, поскольку везти ее в Калининград было проблематично и дорого. И хоть пара живет в другом городе всего три месяца, они уже успели приобрести другое авто:
— Да, есть такой момент, что машины тут, в основном, ржавые из-за климата. Но я все-таки купил машину, у нее тоже есть эти проблемы, но надеюсь, что хватит надолго. Да и выбор тут меньше, чем в Новосибирске, потому что в принципе город меньше. В Новосибирске 1,5 миллиона человек, а тут всего в области 1,1 миллиона.
Об архитектуре и влиянии Европы
По словам Ильи, в Калининграде пока тяжелее всего ему дается климат — зима влажная, а с воды дует пронизывающий ветер.
— Кто-то считает, что здесь супердепрессивная погода, потому что много осадков, много влажности, дождей и небо затянуто тучами. И это не шутка, потому что за три месяца, что мы тут живем, погода была солнечной примерно 7–10 дней. Последние две недели практически не было ясных дней. Тяжелая зима, плюс еще мое состояние, какие-то первые проблемы, потому что, когда ты переезжаешь, у тебя нет заработка, а мы с женой оба фрилансеры. Первое время сидели без работы, у нас ведь она сезонная. Поэтому мое состояние не скажу, что сильно улучшилось, но мне стало приятнее находиться в городе, — делится он.
Приехав в Калининград, Илья начал перебирать варианты того, чем бы хотел заниматься, и понял, что неравнодушен к путешествиям и достопримечательностям.
— Наверное, это что-то вроде деятельности гида или экскурсовода. Но надо понимать, что гид и экскурсовод отличаются друг от друга. Я не хочу быть экскурсоводом, потому что у меня, если честно, не очень хорошо с памятью, и историю я никогда не любил. Но вот я переехал в Калининград и мне стали интересны какие-то места — Светлогорск, Зеленоградск, Балтийск, Черняховск, Гусев, есть Куршская коса, есть Филинская бухта, есть разные пляжи, есть Краснолесье с Виштынецким озером... Так что я буду какое-то свое уникальное предложение создавать — с легкими, приятными рассказами о местах, сочными фотографиями и так далее. Область очень интересная, и я понял, что ее можно много исследовать, находить какие-то детали и показывать людям. Я серьезно настроен, сейчас изучаю историю, получаю дополнительное образование по экскурсоведению в Балтийском федеральном университете имени Иммануила Канта, — рассказывает Илья.
Из того, что Илью особенно радует — красивая архитектура и трепетное отношение властей к городской среде. Илья рассказывает, что в Калининграде реставрируется и ремонтируется множество зданий. Даже старые пяти- и девятиэтажки стараются сделать более симпатичными, привести центр (а именно в центре наибольшее скопление советской архитектуры) в единый стиль и уйти от серых цветов. Новые здания тоже встраивают в общий стиль города: никаких бетонных коробок, а фахверк, черепичные крыши, небольшое количество этажей.
От этого, объясняет Илья, сильнее чувствуется близость к Европе. Еще это ощущение создают многочисленные кафе и супермаркеты, где можно отыскать европейские блюда и продукты — в основном, литовские и немецкие. Например, здесь без проблем можно найти штоллен и польские вафли.
— Нередко на дорогах можно встретить номера машин Евросоюза — Германия, Польша, Литва, Латвия, Чехия. По машинам, по продуктам и по инфраструктуре чувствуется близость к Европе. Вообще. Калининград — это что-то среднее между Новосибирском и, допустим, Прагой. По некоторым строениям можно почувствовать что-то новосибирское, а по дорогам, по узким улочкам и брусчатке — Прагу, — рассуждает он.
Об экономии жизни и калининградцах
Если продолжать сравнение с Новосибирском, то в Калининграде не найти многих привычных сетей супермаркетов — есть Eurospar и «Пятерочка», а также местная сеть «Виктория».
Еще непривычным могут оказаться сроки доставки грузов и покупок с маркетплейсов.
— В Новосибирске нормальная ситуация, когда тебе что-то приходит в течение дней трех или пяти. В Калининграде всё сложнее. Тут два варианта: либо что-то на складах, возможно, есть, и это придет через пару дней, но я практически такого не встречал. Либо второй вариант — это месяц. Мы заказываем, допустим, кофе, и как только пачка к середине подходит, надо заказывать еще, потому что как раз к ее окончанию придет новая пачка. Короче, чуть раньше делаешь заказ, чем обычно, — рассказывает Илья.
Продукты, по его ощущениям, в Калининграде стоят дороже. Так же дела обстоят с бензином — он стоит на 2–3 рубля больше, чем в Новосибирске.
— Про коммунальные услуги не знаю, что сказать, но, по-моему, тут чуть-чуть дороже обходится электроэнергия. Я не сильно интересуюсь, сколько стоит там кубометр воды, электроэнергия... Но у нас здесь автономное газоснабжение, а центральное отопление, в основном, в домах старого фонда. Получается, что мы не платим за горячую воду, не платим за отопление, а платим за газ, которым всё нагревается. Как по мне, так это очень удобно, — считает он.
Различия он заметил и в людях. Калининградцы, по его наблюдениям, более расслаблены и часто могут не соблюдать договоренности. Он предполагает, что это сказывается европейский менталитет:
— Мой знакомый работает в агентстве недвижимости. И вот он рассказывал, что когда приходил устраиваться на работу, его спросили, откуда он. Когда он ответил, что из Новосибирска, его сразу же взяли. Есть такой момент, что местных не хотят брать на работу, потому что они не очень трудоэффективны. Они медленные, спокойные, не торопятся. В Сибири же человек привык крутиться как в колесе, он трудолюбивый, он готов работать. А здесь будто бы всё менее обязательно. Люди могут договориться, но пропасть или сильно опоздать — такие примеры я тоже знаю.
Ко всем бытовым трудностям пара довольно легко привыкает. Они стали чаще устраивать прогулки, любят выезжать за город в поисках необычных и красивых мест и уже провели несколько фотосессий для клиентов.
Но в Калининграде нет гор — этого Илье и его супруге сильно не хватает. Живя в Новосибирске, они могли в любые зимние выходные скататься в Шерегеш, здесь же о такой роскоши приходится мечтать. Для себя они решили, что будут минимум раз в год приезжать в Новосибирск, в том числе для катания на лыжах.
— В глобальном смысле в Новосибирск мне не очень хочется возвращаться просто потому, что мне в Калининграде больше пока нравится — визуально, по природе, да и вообще. Есть усталость от Новосибирска. А во-вторых, это был бы какой-то проигрыш. Поэтому из планов у меня — устоять здесь и зарабатывать как можно больше, — делится Илья.
По его мнению, в Калининград стоит приезжать тем, кто устал от больших городов, суеты мегаполиса и любит природу. В экономическом плане легче обустроиться здесь будет редким и высококвалифицированным специалистам. В остальном, работы мало, а жизнь незначительно, но дороже Новосибирска.
— Я не хочу ругать Новосибирск, но можно было бы, я думаю, местным властям чуть лучше поработать над городским благоустройством. Да, к счастью, в Новосибирске начали благоустраивать парки, это плюсик, это хорошее движение, но мне все равно не хватало природы. Недавно с парнем разговаривали, он наоборот, из Калининграда переехал в Новосибирск и был в восторге: говорит, как классно, столько тут высоких зданий и широких улиц. Поэтому каждому свое. Я просто очень сильно люблю зелень и природу и не люблю каменные джунгли. Калининград — это город-сад, а мне это ближе, — добавляет Илья.
Недавно журналист НГС выяснил, в какие города пытаются переманить новосибирцев на работу.