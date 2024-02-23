«За три месяца семь ясных дней». Новосибирец переехал в Калининград, спасаясь от выгорания — он сравнил два города

А вот от машины им пришлось избавиться, поскольку везти ее в Калининград было проблематично и дорого. И хоть пара живет в другом городе всего три месяца, они уже успели приобрести другое авто:



— Да, есть такой момент, что машины тут, в основном, ржавые из-за климата. Но я все-таки купил машину, у нее тоже есть эти проблемы, но надеюсь, что хватит надолго. Да и выбор тут меньше, чем в Новосибирске, потому что в принципе город меньше. В Новосибирске 1,5 миллиона человек, а тут всего в области 1,1 миллиона.



Об архитектуре и влиянии Европы

По словам Ильи, в Калининграде пока тяжелее всего ему дается климат — зима влажная, а с воды дует пронизывающий ветер.



— Кто-то считает, что здесь супердепрессивная погода, потому что много осадков, много влажности, дождей и небо затянуто тучами. И это не шутка, потому что за три месяца, что мы тут живем, погода была солнечной примерно 7–10 дней. Последние две недели практически не было ясных дней. Тяжелая зима, плюс еще мое состояние, какие-то первые проблемы, потому что, когда ты переезжаешь, у тебя нет заработка, а мы с женой оба фрилансеры. Первое время сидели без работы, у нас ведь она сезонная. Поэтому мое состояние не скажу, что сильно улучшилось, но мне стало приятнее находиться в городе, — делится он.