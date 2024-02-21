Россиян разворачивают на границе из-за одной ошибки в загранпаспорте: как убедиться, что ваши документы в порядке

Что изменилось?

Поправки в закон о порядке выезда за границу были подписаны президентом еще в июне 2023 года, а в декабре они вступили в силу. В декабре же было опубликовано постановление правительства, которое уточняет порядок изъятия загранпаспорта на границе. Изъять документ могут в случае, если человек не сдал его на хранение, когда должен был это сделать (например, в связи с призывом на военную службу). Также изъять паспорт на границе могут, если он имеет «признаки недействительности».



Какой загранпаспорт могут признать недействительным?

В постановлении правительства и приложениях к нему перечислены все признаки загранпаспорта, на которые нужно обратить внимание, чтобы определить, действителен он или нет. Критериев масса. В первую очередь, это отличие формы бланка паспорта от образцов подлинных документов — по размеру, цвету, форме, количеству листов, форме их крепления (вплоть до способа кручения нитей), качеству бумаги, элементам защиты. К последним относятся, например, водяные знаки и типографический шрифт. Также изъять загранпаспорт могут, если в нём будут указаны неправильные сведения о владельце и выдаче документа или они будут указаны правильные, но не в установленной форме (например, не напечатаны, а написаны).