Россиян разворачивают на границе из-за одной ошибки в загранпаспорте: как убедиться, что ваши документы в порядке

В Сети уже несколько дней обсуждают ошибки в загранпаспорте. В декабре вступили в силу новые правила, которые позволяют изъять документ прямо на границе, если служащие заметят, что он не соответствует установленным нормам. Из-за подозрительного загранпаспорта или допущенных ошибок в нём развернуть на границе могли и раньше, но теперь требования к документу стали строже. Разбираемся, что поменялось и правда ли, что из-за двух цифр загранпаспорт могут признать недействительным.
Что изменилось?
Поправки в закон о порядке выезда за границу были подписаны президентом еще в июне 2023 года, а в декабре они вступили в силу. В декабре же было опубликовано постановление правительства, которое уточняет порядок изъятия загранпаспорта на границе. Изъять документ могут в случае, если человек не сдал его на хранение, когда должен был это сделать (например, в связи с призывом на военную службу). Также изъять паспорт на границе могут, если он имеет «признаки недействительности».
Какой загранпаспорт могут признать недействительным?
В постановлении правительства и приложениях к нему перечислены все признаки загранпаспорта, на которые нужно обратить внимание, чтобы определить, действителен он или нет. Критериев масса. В первую очередь, это отличие формы бланка паспорта от образцов подлинных документов — по размеру, цвету, форме, количеству листов, форме их крепления (вплоть до способа кручения нитей), качеству бумаги, элементам защиты. К последним относятся, например, водяные знаки и типографический шрифт. Также изъять загранпаспорт могут, если в нём будут указаны неправильные сведения о владельце и выдаче документа или они будут указаны правильные, но не в установленной форме (например, не напечатаны, а написаны).
Поводом для признания загранпаспорта недействительным и его изъятия могут стать ошибки и опечатки, подозрения на замену листов в документе, неровности букв и других знаков, неравномерные отступы между строк.
На ошибки и опечатки, лишние знаки и состояние самого загранпаспорта обращали внимание и раньше. Как говорит турагент Наталья Сахнова, таможенники могли закрыть глаза на мятые страницы, а вот лишние чернила в документе уже вызывали вопросы — даже если это почеркушки ребенка, который каким-то образом добрался до вашего загранпаспорта. Так что хранить документ лучше бережно.
— Что касается ошибок и опечаток, мы с этим сталкивались и раньше в страховых компаниях, — говорит Наталья Сахнова. — Это особенно касается транскрипции имени — все эти Е, Ё, мягкий знак. Минимальная ошибка — и полис нужно менять, потому что иначе вы для страховой другой человек. А вот на границе обычно не обращали внимания — если вы, например, в одном документе Семён с точками над буквой ё, то в другом спокойно могли быть Семеном без этих точек. Сейчас, по имеющейся у нас информации, ваше имя должно быть написано одинаково во всех документах и во внутренних базах пограничников.
Отдельно нужно сказать о фотографиях — паспорт могут признать недействительным, если фото не соответствует внешности и полу владельца паспорта или его фотографиям в базах данных, если оно неправильно вклеено или сам формат снимка отличается от установленного. Так что турагент советует все-таки сверять актуальность своего фото в паспорте — сейчас документ можно оформлять на 10 лет, а за 10 лет внешность может существенно измениться.
Как проверить, что всё правильно?
Правильность фото и написания имени вы спокойно можете оценить визуально, как и общее состояние паспорта. Если документ у вас не поддельный, в хорошем состоянии, все буквы и цифры в нём на месте и фотография правильная, никаких вопросов возникнуть не должно. В последние недели распространяется информация, что из-за сбоя в системе в 2023-м и начале 2024 года некоторым гражданам выдали неправильно оформленные паспорта. Ошибка якобы закралась в шрифт и отличить «правильный» паспорт от «неправильного» можно по цифрам 7 и 1 — семерка должна быть с изгибом, а единичка — без палочки снизу.
Официально сбой в системе пока никто не подтверждал, однако требования к шрифтам действительно есть. Они установлены приказом МВД в 2021 году.
— При заполнении данных МЧЗ (машиночитаемая запись. — Прим. ред.) используется машиночитаемый шрифт OCR-B, размера 1, с постоянной шириной штриха и пробелом между знаками 2,54 мм, — говорится в документе.
Мы проверили — цифра 7 в этом шрифте действительно с изгибом, а единица — без нижнего подчеркивания. Если вас беспокоят какие-либо еще знаки и символы в вашем паспорте, то можете свериться с образцом.
С какими сложностями уже сталкивались россияне на границе, мы рассказывали ранее — например, вскоре после вступления в силу новых правил россиянина, имеющего второе гражданство, не выпустили в страну проживания, поскольку в графе «место рождения» потерялась буква «ч» в названии города Петропавловска-Камчатского.