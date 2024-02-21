Можно сесть на восемь лет: какие цветы и растения нельзя выращивать в саду

Чем не угодила ипомея трехцветная

Причина, по которой власти часто присматриваются к тому, что растет на наших приусадебных участках, — наркотики и их прекурсоры. Именно из-за этого ипомея трехцветная и пополнила список нежелательных растений — в ней обнаружили психоактивные вещества. Если конкретно — эргин. Это психоактивное вещество, которое используется в приготовлении психоделических галлюциногенов. И действующее законодательство запрещает его оборот.



Что грозит за выращивание ипомеи трехцветной

Выращивание ипомеи трехцветной подводит любителей цветов под статью о незаконном культивировании растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества. При этом уголовная ответственность наступит для тех садоводов, у кого найдут не меньше трех граммов этого цветка или у которых на участке растет более десяти кустов ипомеи трехцветной. Причем если на вашем участке выросло от 10 до 100 кустов, то такая культивация будет классифицирована как преступление в крупном размере, более 100 — в особо крупном. Если кустов будет меньше десяти, это потянет на административку.