Можно сесть на восемь лет: какие цветы и растения нельзя выращивать в саду

Пока садоводы готовятся к новому сезону, правительство тоже решило времени зря не терять и обновило список растений, которые запрещено выращивать на дачных участках. В него попала любимая многими цветоводами ипомея трехцветная. За ее выращивание теперь можно получить до восьми лет лишения свободы. Это если контролирующие органы сочтут, что вы выращиваете слишком много ипомеи. Рассказываем, сколько кустов этого красивого цветка можно иметь на участке и какие еще растения нельзя выращивать на даче.
Чем не угодила ипомея трехцветная
Причина, по которой власти часто присматриваются к тому, что растет на наших приусадебных участках, — наркотики и их прекурсоры. Именно из-за этого ипомея трехцветная и пополнила список нежелательных растений — в ней обнаружили психоактивные вещества. Если конкретно — эргин. Это психоактивное вещество, которое используется в приготовлении психоделических галлюциногенов. И действующее законодательство запрещает его оборот.
Что грозит за выращивание ипомеи трехцветной
Выращивание ипомеи трехцветной подводит любителей цветов под статью о незаконном культивировании растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества. При этом уголовная ответственность наступит для тех садоводов, у кого найдут не меньше трех граммов этого цветка или у которых на участке растет более десяти кустов ипомеи трехцветной. Причем если на вашем участке выросло от 10 до 100 кустов, то такая культивация будет классифицирована как преступление в крупном размере, более 100 — в особо крупном. Если кустов будет меньше десяти, это потянет на административку.
Вот что грозит садоводам за выращивание ипомеи трехцветной:
- выращивание менее 10 кустов — штраф от трех до пяти тысяч рублей либо арест на срок до 10 суток;
- выращивание от 10 до 100 кустов — два года колонии;
- выращивание от 100 кустов и более — восемь лет лишения свободы.
— Причем ипомею трехцветную легко спутать с другими представителями этого рода. Например, с ипомеей пурпурной и голубой — у них очень похожие цветы, — говорит агроном Алена Волкова. — При этом ипомея трехцветная очень быстро разрастается, буквально как сорняк, и контролировать ее распространение довольно сложно. Так что садоводам придется буквально подсчитывать каждый куст, чтобы не стать фигурантами уголовного дела.
Какие еще растения нельзя выращивать в саду
За тем, что растет на приусадебных участках у простых садоводов, в России начали следить с 2010 года — именно тогда появилась первая редакция перечня растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры. Сегодня в нем почти два десятка растений.
Впрочем, до уголовного дела может и не дойти, если вы докажете, что запретные растения разрослись без вашего ведома. С точки зрения закона рекультивацией считается, если садовод создавал условия для выращивания, сеял и выращивал запрещенные виды растений, совершенствовал технологии, чтобы повысить урожайность, выводил новые сорта.
— Если вы ничего не сеяли, то вам будет грозить штраф без административного ареста, — заверяет юрист Артем Болдин. — Правда, это не значит, что не обязательно следить, что само собой выросло у вас на участке. Те же 20 кустов конопли, которые разрослись без вашего участия, вы наверняка заметите. И лучше, чтобы это случилось раньше, чем их заметят контролирующие органы. Им уже будет неважно, на какой стадии находятся растения — уже цветущие или только проклюнувшиеся. Такие кусты учитываются одинаково, и закон в данном случае для всех один.