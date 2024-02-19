«Тоскливая неуместность». Почему памятник Жванецкому в Ростове вызвал скандал на всю страну

13 февраля в центре Ростова появился памятник Михаилу Жванецкому — сатирику и народному артисту России и Украины, первое выступление которого, по словам губернатора области, прошло именно в Ростове-на-Дону. На мероприятии местные чиновники тепло отзывались о Жванецком и рассуждали, как новая достопримечательность должна порадовать жителей, однако пока установка памятника привела только к скандалу. Наши коллеги из 161.RU разобрались, кто и почему называет сатирика русофобом.
Открытие памятника
Василий Голубев, губернатор Ростовской области, выступил на открытии памятника с речью о том, как одессит Жванецкий любил Ростов, ростовчан и особенно творчество Чехова.
— Ростовчане отвечали ему взаимностью и любовью. Он любил Антона Павловича Чехова, считал его одним из самых лучших, потому что, во-первых, коротко, во-вторых, глубоко. И на самом деле, человек, который так много отдавал людям, не может не любить Родину, не может не любить землю — и Одессу свою, и Ростов свой. Поэтому я считаю, что это место будет любимым для ростовчан, которые прекрасно относятся к творчеству Михаила Михайловича.
Помощник президента России Игорь Левитин на церемонии признался, что ему приятно, что в Ростове открыли памятник его «земляку и старшему товарищу».
— Это говорит, что Одесса и Ростов были и всегда будут друзьями. Какой-то дух свободы есть и в Одессе, и в Ростове. Где вы найдете город, где много веселых, талантливых людей? Последние годы жизни он именно здесь, в Ростове, очень много писал, очень много рассказывал.
Друживший со Жванецким музыкант Евгений Маргулис предложил сформировать традицию — чтобы юмористы собирались у памятника и зачитывали свой материал. Чтобы слова не были пустыми, Маргулис выступил с авторской песней.
Критика
На открытие памятника Жванецкому пришли активисты «Национально-освободительного движения» (НОД). Одна из них попыталась сорвать мероприятие, заявив, что «памятника русофобу» в Ростове быть не должно. На следующий день в телеграм-каналы главы ростовской администрации Алексея Логвиненко и губернатора Василия Голубева пришли противники Жванецкого с сотнями злых комментариев. Чиновникам даже пришлось на время закрыть обсуждение, объяснив всё «бот-атакой».
Открытие памятника критикуют блогеры и публицисты, называющие себя патриотами. Например, писатель Захар Прилепин заявил, что не понимает, зачем в Ростове монумент артисту.
— Слушать его было иногда даже любопытно, но читать — невозможно, и второго дна там нет. В России — война. И вообще, что роднит Тихий Дон со Жванецким, я никак не пойму? Пусть будет, конечно, раз уж поставили, — разрешил Прилепин. — Но какой же у нас дурной вкус воцарился, взращенный нашей демократией. Тут дело даже не в том, что Жванецкий плох. Нравится он кому-то, и хорошо. У него был свой стиль и свой слушатель многомиллионный. Дело в какой-то тоскливой неуместности появления таких памятников.
Публицист Егор Холмогоров возмутился, что памятник Михаилу Жванецкому есть, а памятника Михаилу Задорнову до сих пор нет.
— Самому Задорнову нет в России ни одного памятника. Всенародно любимый сатирик не удостоился ни одной государственной награды, не считая значка «За вклад в российскую культуру». Другому орденоносцу — Михаилу Жванецкому — памятник в Ростове-на-Дону соорудили и торжественно открыли. Сутки он простоял с мешком на голове, так что горожане ядовито окрестили его «памятником украинскому пленному».
По мнению Холмогорова, в высказываниях Жванецкого просматриваются русофобия, антипатриотизм, лизоблюдство и призывы к военной капитуляции.
Писательница Марина Юденич в своем телеграм-канале написала, что у нее есть вопросы к инициаторам открытия памятника.
— Удивительно, нет, поразительно — как можно настолько не чувствовать страну и ее народ. В дне сегодняшнем. В городе едва ли не прифронтовом. В ростовском отеле табличка — почти до слез — «скидки для участников СВО». И где-то рядом памятник автору [слов] — «на Майдане я увидел народ». Не та дверь, опять фатальная не та дверь.
При этом депутат Госдумы и эрудит Анатолий Вассерман в комментарии изданию «360» заявил, что Жванецкий достоин памятника и не заслуживает, чтобы его считали «русофобом».
— Он говорил о нас обо всех, в том числе очень много неприятного, но и много приятного и, по меньшей мере, полезного. Поэтому, мне кажется, что памятник он всё-таки заслужил. Отфильтровать, что в его словах было хорошо, а что плохо, нам хватит своего ума, — цитирует Вассермана издание.
Вдова Жванецкого на церемонии 13 февраля подчеркнула, что муж любил Россию и считал себя русским.
Что за высказывание Жванецкого возмутило его критиков?
Речь о цитате из выступления Жванецкого в его авторской передаче «Дежурный по стране», которая годами выходила на телеканале «Россия 1». В ролике попытавшейся сорвать церемонию активистки НОДа приведена цитата оттуда: «Моя мечта — разровнять место, где была Россия, и построить что-то новое. Вот просто разровнять!» Эти слова Жванецкий действительно произнес в выпуске от 10 января 2012 года. Но если посмотреть на полную цитату, то выводы можно сделать разные.
В приведенном фрагменте Жванецкий рассуждает о результатах опроса россиян, показавшем, что большинство его сограждан в целом довольны жизнью — это происходит на фоне продолжающегося с 2008 года экономического кризиса, протестов после выборов в Госдуму и перед президентскими выборами 2012 года.
— Если серьезно — что, нас пугает кризис? По-моему, нет. Мы живем всё время [в диапазоне] от невыносимой жизни до очень тяжелой. Что может нас так уж испугать? <...> Мы настолько привычны к кризисам, что это наше привычное состояние. Почему мы [русские люди] так хорошо воюем — не в смысле количества жертв, а быстро привыкаем к войне? Потому что от этой мирной жизни к окопам — почти нет диапазона никакого! Один шаг, и ты — в окопе, и ты живешь почти так же, как жил. Может быть, даже лучше, потому что тебя кормят, и ты — как-то с людьми, и у тебя какая-то есть возможность там где-то грабануть, а где-то там с кем-то переспать неожиданно... <...> — сказал Жванецкий в эфире федерального телеканала 12 лет назад. — И поэтому наши люди, те, которые воюют, — они не хотят возвращаться, они хотят этим заниматься дальше. И я бы сейчас, мне кажется, как вот моя мечта — разровнять место, где была Россия, и построить что-то новое. Вот просто разровнять! <...> Понимаете, если власть... не может возглавить, то не надо ей дать предотвратить…
Ранее в Волгограде произошел скандал с памятником «Родина-мать зовет!»: девушка из Москвы пощекотала монумент, а ее обвинили в реабилитации нацизма и задержали, а активист из Башкирии потребовал переделать памятник «Родина-мать зовет!» из-за откровенного одеяния.