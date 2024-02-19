«Тоскливая неуместность». Почему памятник Жванецкому в Ростове вызвал скандал на всю страну

— Если серьезно — что, нас пугает кризис? По-моему, нет. Мы живем всё время [в диапазоне] от невыносимой жизни до очень тяжелой. Что может нас так уж испугать? <...> Мы настолько привычны к кризисам, что это наше привычное состояние. Почему мы [русские люди] так хорошо воюем — не в смысле количества жертв, а быстро привыкаем к войне? Потому что от этой мирной жизни к окопам — почти нет диапазона никакого! Один шаг, и ты — в окопе, и ты живешь почти так же, как жил. Может быть, даже лучше, потому что тебя кормят, и ты — как-то с людьми, и у тебя какая-то есть возможность там где-то грабануть, а где-то там с кем-то переспать неожиданно... <...> — сказал Жванецкий в эфире федерального телеканала 12 лет назад. — И поэтому наши люди, те, которые воюют, — они не хотят возвращаться, они хотят этим заниматься дальше. И я бы сейчас, мне кажется, как вот моя мечта — разровнять место, где была Россия, и построить что-то новое. Вот просто разровнять! <...> Понимаете, если власть... не может возглавить, то не надо ей дать предотвратить…