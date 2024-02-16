Адвокат Алексея Навального вылетает в Харп. Там в ИК-3 политик отбывал свой срок

ФСИН Ямало-Ненецкого округа сообщила о смерти Алексея Навального. По их данным, он почувствовал себя плохо во время прогулки. Прибывшие врачи констатировали смерть политика. По предварительной информации, причиной стал оторвавшийся тромб.
Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш* заявила, что адвокат сейчас вылетает в Харп, чтобы подтвердить информацию. После этапирования политик отбывал наказание в ИК-3.
— ФСИН по Ямало-Ненецкому округу распространяет новость о смерти Алексея Навального в ИК-3. Никаких подтверждений этого у нас пока нет. Адвокат Алексея сейчас вылетает в Харп. Как только у нас будет какая-то информация, мы ее сообщим, — сообщила она.
Адвокат Навального Леонид Соловьев рассказал «Новой газете», что ни он, ни семья Алексея пока не комментируют произошедшее.
— По решению семьи Алексея Навального я вообще ничего не комментирую. Сейчас разбираемся. Адвокат у Алексея был в среду. Всё тогда было нормально, — сказал Соловьев.
СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку.
В августе этого года Алексея Навального приговорили к 19 годам лишения свободы по обвинению в создании экстремистского сообщества, финансировании экстремизма, призывах к экстремизму, вовлечении несовершеннолетних в совершение опасных действий и реабилитации нацизма.
В сентябре его перевели в единое помещение камерного типа — это самое строгое из возможных наказаний в колониях всех видов.