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ЭКО невидаль! Ликвидатор чернобыльской аварии 30 лет пыталась стать матерью и родила только в 61

Удивительная история женщины, которая на пути к мечте потратила годы и миллионы

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Женщина считает, что родить ребенка ей помог Господь

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Рождение ребенка всегда удивительное событие. А в случае Ларисы Костенко из Санкт-Петербурга, которая родила дочку в 61 год, это настоящее чудо. Женщина всегда мечтала прижать к груди своего малыша, но путь к материнству занял у нее долгие годы и миллионы рублей. Рассказываем удивительную историю пожилой мамы.

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Видео: Городские порталы

Трудный путь

Лариса Костенко с юных лет мечтала завести ребенка, но судьба каждый раз вставала наперекор материнству. Первым серьезным ударом стала чернобыльская авария: почти сразу после обучения в Киевском педагогическом университете девушку отправили ликвидировать последствия взрыва на ЧАЭС. Лариса Костенко дезактивировала производственные помещения в Припяти, что сказалось на здоровье женщины, — вернувшись домой, она так и не смогла завести ребенка со своим мужем.

Спустя годы безуспешных попыток стать родителями пара разошлась: мужчина бросил жену и ушел к другой женщине. Вскоре Лариса смогла найти новую любовь и снова выйти замуж, но второй брак закончился трагедией: супруг погиб в аварии.

На тридцатом году жизни Лариса Костенко, оставшись без мужа, решила попробовать завести ребенка с помощью ЭКО. Процедуры стоили немалых денег: чтобы заплатить за шанс завести ребенка, женщина подрабатывала репетитором и отдавала всю пенсию ликвидатора ЧАЭС. В среднем на одну попытку ЭКО уходило порядка 300 тысяч рублей.

После нескольких неудачных попыток, когда Ларисе Костенко было уже за сорок, врачи провели анализ щитовидной железы. Тогда выяснилось, что последствия от работ в Припяти настигли ее спустя двадцать лет: у женщины диагностировали рак.

Но болезнь не стала поводом отказываться от мечты. Ларисе Костенко удалось побороть рак и выйти в ремиссию. Врачи предупредили, что процедура ЭКО увеличивает шансы возвращения болезни, но женщина продолжила попытки завести ребенка.

— Да, я рисковала. Ну такой я человек, рискованный, понимаете? Недаром я ликвидатор ЧАЭС, — заявила Лариса Костенко в интервью. — Но я понимала всю ответственность. Поэтому я всё время контролировала с помощью анализов и УЗИ свою щитовидную железу.

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В общей сложности Лариса сделала 15 попыток завести ребенка с помощью ЭКО. На это у нее ушло 30 лет и порядка 4,5 миллиона рублей. После каждой неудачной процедуры женщина долго восстанавливалась и пробовала снова. На шестидесятом году жизни она решила попытаться в последний раз.

— Перед тем как идти на процедуру, последний раз на ЭКО, я пришла в церковь и попросила: «Господи, ну пошли мне в конце концов ребеночка. Ну ты же видишь, как я измаялась», — признаётся Лариса Костенко.

В итоге спустя 30 лет попыток произошло чудо: Лариса Костенко забеременела. Женщина считает, что ее случай — чудо сродни библейскому.

— Вот возьмите нашего Господа Бога и Марию: ведь она же забеременела, будучи девственницей, — заявила Лариса Костенко, — ну как-то же занесен он был, если Иосиф здесь не был причастен.

Квартирный вопрос

Но после успешного ЭКО проблемы Ларисы Костенко не закончились. Когда женщине наконец-то удалось забеременеть, она планировала вернуться в свою квартиру и спокойно вынашивать ребенка. Но дома ее ждал неприятный сюрприз: спустя 30 лет в квартиру вернулся бывший муж.

— Он не проживал здесь, ничего его здесь не было. Вынес все мои вещи, предметы быта, интерьеры, телевизор, ноутбук, то есть всё, что было, — рассказала Лариса Костенко. — Я приехала, и оказалось, даже тапочек не было, чтобы в больницу лечь.

Мужчина чувствовал себя как дома: по документам часть квартиры всё еще принадлежала ему. Более того, бывший постоянно курил в помещении, что могло навредить здоровью ребенка. Идти на уступки мужчина не планировал, вел себя агрессивно, а на замечания распускал руки — один раз он толкнул беременную женщину в живот на просьбу не курить в квартире. В итоге Ларисе Костенко пришлось обратиться за помощью.

— У меня же стоял вопрос выносить и родить здорового ребенка. Я обратилась в социальную службу нашего района, и они мне предоставили социальное жилье у нас в Красном Селе, — вспоминает Ирина Костенко. — И я в этом социальном жилье находилась до родов.

Наконец-то 61-летняя Лариса Костенко родила. Малышку назвали Катей.

Дочка у Ларисы Костенко родилась полностью здоровой. Единственную проблему — непроходимость протока слезы на правом глазу — удалось быстро вылечить в Москве

Дочка у Ларисы Костенко родилась полностью здоровой. Единственную проблему — непроходимость протока слезы на правом глазу — удалось быстро вылечить в Москве

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Вместе с дочкой женщине пришлось вернуться в квартиру, оккупированную бывшим мужем. Им удалось договориться и разделить имущество пополам: сейчас они получают раздельные счета за коммуналку, а посредине единственной жилой комнаты в квартире стоит шкаф и натянута простынь.

Лариса Костенко попыталась получить жилье через региональные власти — как-никак маленькая девочка и чужой для нее мужчина ютятся в одной комнате. Но оказалось, что по закону их условия проживания считаются абсолютно нормальными.

— У нас здесь 28 метров, а для того чтобы поставить нас на очередь, должно быть 27. В общем, на один метр больше, поэтому нам не могут ничего предоставить, — заявила Лариса Костенко.

В итоге женщине удалось добиться хоть какой-то помощи от государства: матери с ребенком выделили комнату в 12 метров в общежитии — с душем на пять комнат и без ремонта.

— Там нужно ставить стеклопакеты, там окна не закрываются, там нет входной двери, — сетует Лариса Костенко. — Там нужен капитальный ремонт. А как я с ребенком сейчас сделаю?

Женщина пытается сделать ремонт в комнате своими силами и найти недорогую мебель на маркетплейсах. Но пока что ей приходится ютиться в половине комнаты вместе с бывшим мужем.

Лариса Костенко сама пытается отремонтировать комнату в общежитии

Лариса Костенко сама пытается отремонтировать комнату в общежитии

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Мой ребенок и мое здоровье. Вот это самое главное

Несмотря на трудности с жильем и здоровьем, женщина пытается дать своему ребенку всё необходимое: у маленькой Кати есть чистая одежда, запас еды, игрушки. Лариса Костенко учит малышку разговаривать, играет с ней в развивающие игры.

Женщина не живет иллюзиями и понимает, что рак может вернуться в любой момент.

— У меня есть двоюродные сёстры, правда они живут в Белоруссии, под Минском, — рассказала Лариса Костенко. — Племянница — крестная моей Катюши, поэтому мы договорились, что если, не дай бог, со мной что-то случится, то они Катюшу никому не отдадут, она будет с ними.

Но пока Лариса Костенко жива и здорова, она сделает всё, чтобы у маленькой Кати было всё необходимое для развития и счастья.

— Так как сама педагог, я хочу ей достойное образование дать, чтобы она выросла хорошим, достойным, порядочным человеком, имела высшее образование. Ну и удачно вышла замуж. А там уже как Бог даст, как уже будет, — считает Лариса Костенко.

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Мнение других людей Ларису Костенко не волнует — женщина уверена, что нормальные люди относятся к ее ситуации с пониманием и поддержкой. А остальные ее просто не интересуют.

— Мой ребенок и мое здоровье, чтобы ее поставить на ноги. Вот это самое главное, — заключила Лариса Костенко.

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