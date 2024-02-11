ЭКО невидаль! Ликвидатор чернобыльской аварии 30 лет пыталась стать матерью и родила только в 61

После нескольких неудачных попыток, когда Ларисе Костенко было уже за сорок, врачи провели анализ щитовидной железы. Тогда выяснилось, что последствия от работ в Припяти настигли ее спустя двадцать лет: у женщины диагностировали рак.



Но болезнь не стала поводом отказываться от мечты. Ларисе Костенко удалось побороть рак и выйти в ремиссию. Врачи предупредили, что процедура ЭКО увеличивает шансы возвращения болезни, но женщина продолжила попытки завести ребенка.

— Да, я рисковала. Ну такой я человек, рискованный, понимаете? Недаром я ликвидатор ЧАЭС, — заявила Лариса Костенко в интервью. — Но я понимала всю ответственность. Поэтому я всё время контролировала с помощью анализов и УЗИ свою щитовидную железу.