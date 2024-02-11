ЭКО невидаль! Ликвидатор чернобыльской аварии 30 лет пыталась стать матерью и родила только в 61

Рождение ребенка всегда удивительное событие. А в случае Ларисы Костенко из Санкт-Петербурга, которая родила дочку в 61 год, это настоящее чудо. Женщина всегда мечтала прижать к груди своего малыша, но путь к материнству занял у нее долгие годы и миллионы рублей. Рассказываем удивительную историю пожилой мамы.
Трудный путь
Лариса Костенко с юных лет мечтала завести ребенка, но судьба каждый раз вставала наперекор материнству. Первым серьезным ударом стала чернобыльская авария: почти сразу после обучения в Киевском педагогическом университете девушку отправили ликвидировать последствия взрыва на ЧАЭС. Лариса Костенко дезактивировала производственные помещения в Припяти, что сказалось на здоровье женщины, — вернувшись домой, она так и не смогла завести ребенка со своим мужем.
Спустя годы безуспешных попыток стать родителями пара разошлась: мужчина бросил жену и ушел к другой женщине. Вскоре Лариса смогла найти новую любовь и снова выйти замуж, но второй брак закончился трагедией: супруг погиб в аварии.
На тридцатом году жизни Лариса Костенко, оставшись без мужа, решила попробовать завести ребенка с помощью ЭКО. Процедуры стоили немалых денег: чтобы заплатить за шанс завести ребенка, женщина подрабатывала репетитором и отдавала всю пенсию ликвидатора ЧАЭС. В среднем на одну попытку ЭКО уходило порядка
После нескольких неудачных попыток, когда Ларисе Костенко было уже за сорок, врачи провели анализ щитовидной железы. Тогда выяснилось, что последствия от работ в Припяти настигли ее спустя двадцать лет: у женщины диагностировали рак.
Но болезнь не стала поводом отказываться от мечты. Ларисе Костенко удалось побороть рак и выйти в ремиссию. Врачи предупредили, что процедура ЭКО увеличивает шансы возвращения болезни, но женщина продолжила попытки завести ребенка.
— Да, я рисковала. Ну такой я человек, рискованный, понимаете? Недаром я ликвидатор ЧАЭС, — заявила Лариса Костенко в интервью. — Но я понимала всю ответственность. Поэтому я всё время контролировала с помощью анализов и УЗИ свою щитовидную железу.
В общей сложности Лариса сделала 15 попыток завести ребенка с помощью ЭКО. На это у нее ушло
— Перед тем как идти на процедуру, последний раз на ЭКО, я пришла в церковь и попросила: «Господи, ну пошли мне в конце концов ребеночка. Ну ты же видишь, как я измаялась», — признаётся Лариса Костенко.
В итоге спустя 30 лет попыток произошло чудо: Лариса Костенко забеременела. Женщина считает, что ее случай — чудо сродни библейскому.
— Вот возьмите нашего Господа Бога и Марию: ведь она же забеременела, будучи девственницей, — заявила Лариса Костенко, — ну как-то же занесен он был, если Иосиф здесь не был причастен.
Квартирный вопрос
Но после успешного ЭКО проблемы Ларисы Костенко не закончились. Когда женщине наконец-то удалось забеременеть, она планировала вернуться в свою квартиру и спокойно вынашивать ребенка. Но дома ее ждал неприятный сюрприз: спустя 30 лет в квартиру вернулся бывший муж.
— Он не проживал здесь, ничего его здесь не было. Вынес все мои вещи, предметы быта, интерьеры, телевизор, ноутбук, то есть всё, что было, — рассказала Лариса Костенко. — Я приехала, и оказалось, даже тапочек не было, чтобы в больницу лечь.
Мужчина чувствовал себя как дома: по документам часть квартиры всё еще принадлежала ему. Более того, бывший постоянно курил в помещении, что могло навредить здоровью ребенка. Идти на уступки мужчина не планировал, вел себя агрессивно, а на замечания распускал руки — один раз он толкнул беременную женщину в живот на просьбу не курить в квартире. В итоге Ларисе Костенко пришлось обратиться за помощью.
— У меня же стоял вопрос выносить и родить здорового ребенка. Я обратилась в социальную службу нашего района, и они мне предоставили социальное жилье у нас в Красном Селе, — вспоминает Ирина Костенко. — И я в этом социальном жилье находилась до родов.
Наконец-то 61-летняя Лариса Костенко родила. Малышку назвали Катей.
Вместе с дочкой женщине пришлось вернуться в квартиру, оккупированную бывшим мужем. Им удалось договориться и разделить имущество пополам: сейчас они получают раздельные счета за коммуналку, а посредине единственной жилой комнаты в квартире стоит шкаф и натянута простынь.
Лариса Костенко попыталась получить жилье через региональные власти — как-никак маленькая девочка и чужой для нее мужчина ютятся в одной комнате. Но оказалось, что по закону их условия проживания считаются абсолютно нормальными.
— У нас здесь 28 метров, а для того чтобы поставить нас на очередь, должно быть 27. В общем, на один метр больше, поэтому нам не могут ничего предоставить, — заявила Лариса Костенко.
В итоге женщине удалось добиться хоть какой-то помощи от государства: матери с ребенком выделили комнату в 12 метров в общежитии — с душем на пять комнат и без ремонта.
— Там нужно ставить стеклопакеты, там окна не закрываются, там нет входной двери, — сетует Лариса Костенко. — Там нужен капитальный ремонт. А как я с ребенком сейчас сделаю?
Женщина пытается сделать ремонт в комнате своими силами и найти недорогую мебель на маркетплейсах. Но пока что ей приходится ютиться в половине комнаты вместе с бывшим мужем.
Мой ребенок и мое здоровье. Вот это самое главное
Несмотря на трудности с жильем и здоровьем, женщина пытается дать своему ребенку всё необходимое: у маленькой Кати есть чистая одежда, запас еды, игрушки. Лариса Костенко учит малышку разговаривать, играет с ней в развивающие игры.
Женщина не живет иллюзиями и понимает, что рак может вернуться в любой момент.
— У меня есть двоюродные сёстры, правда они живут в Белоруссии, под Минском, — рассказала Лариса Костенко. — Племянница — крестная моей Катюши, поэтому мы договорились, что если, не дай бог, со мной что-то случится, то они Катюшу никому не отдадут, она будет с ними.
Но пока Лариса Костенко жива и здорова, она сделает всё, чтобы у маленькой Кати было всё необходимое для развития и счастья.
— Так как сама педагог, я хочу ей достойное образование дать, чтобы она выросла хорошим, достойным, порядочным человеком, имела высшее образование. Ну и удачно вышла замуж. А там уже как Бог даст, как уже будет, — считает Лариса Костенко.
Мнение других людей Ларису Костенко не волнует — женщина уверена, что нормальные люди относятся к ее ситуации с пониманием и поддержкой. А остальные ее просто не интересуют.
— Мой ребенок и мое здоровье, чтобы ее поставить на ноги. Вот это самое главное, — заключила Лариса Костенко.