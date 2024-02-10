«Когда-то у нас было всё». Зачем семья из Канады с 8 детьми переехала в российскую глубинку — их история

В начале этого года семья из Канады переехала в Россию. Обосноваться Аренд Фейнстра, его супруга и восемь детей решили в одной из деревень Нижегородской области. На родине канадцы занимались фермерством, а теперь хотят продолжить свое дело и в другой стране. О причинах переезда они откровенно рассказали в видео — смотрите его чуть выше.
Около четырех лет назад Фейнстра завели блог на YouTube, где начали показывать свои будни и жизнь в большой семье. Несколько раз канадцы переезжали из одной провинции в другую — то не устраивала стоимость земли, то удаленность от больниц и магазинов. Тогда глава семейства задумался о переезде. Аренд рассматривал несколько вариантов, например, Бразилию или Австралию. Но в итоге Фейнстра решились на переезд в Россию.
— Земля для фермерства там очень дешевая, и ее очень много, очень хорошей, — рассказывал в своем блоге Аренд.
Одна из основных причин переезда, по словам родителей — изменения, которые произошли в Канаде за последнее время.
После того как Фейнстра продали ферму в Канаде, они отправились в поездку по США. Путешествуя в доме на колесах, канадцы посетили Калифорнию, Большой Каньон и другие туристические места.
— Когда-то у нас было всё, чего мы хотели: хорошая земля, дом, который мы сами построили, — вспоминают супруги. — Мы выращивали собственную еду, бизнес шел отлично. Но мы не видели будущего для наших детей...
В начале года семья с восьмью детьми отправилась в Грузию, а оттуда — в Россию. Сейчас канадцы временно остановились в Нижнем Новгороде. По словам Аренда, они рассматривали для переезда несколько регионов, включая Калужскую и Костромскую области. В итоге остановились на Нижегородской, поскольку местное правительство предоставило иммиграционную квоту.
Как рассказал канадец, близкие семьи в основном не поддержали их решение переехать в Россию. Многие «подумали, что они сумасшедшие». При этом переселенцев подбодрили подписчики их блога. В последнее время под роликами канадцев появилось немало русских комментариев.
Пока канадцы знакомятся с русской культурой и обычаями. Освоиться им помогают члены местной религиозной общине. Задерживаться в Нижнем Новгороде Фейнстра не планируют — они хотят переехать в деревню и заняться фермерством.