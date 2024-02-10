«Когда-то у нас было всё». Зачем семья из Канады с 8 детьми переехала в российскую глубинку — их история

Около четырех лет назад Фейнстра завели блог на YouTube, где начали показывать свои будни и жизнь в большой семье. Несколько раз канадцы переезжали из одной провинции в другую — то не устраивала стоимость земли, то удаленность от больниц и магазинов. Тогда глава семейства задумался о переезде. Аренд рассматривал несколько вариантов, например, Бразилию или Австралию. Но в итоге Фейнстра решились на переезд в Россию.