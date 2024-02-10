«Я разочарована в стране». Семье канадцев с 8 детьми, переехавшей в Россию, заморозили счета

Доказать, что деньги поступили от продажи недвижимости в Канаде, по словам Аренда, легко. Трудности возникают из-за переводов от других людей: у семьи есть профиль в сервисе Boosty, где желающие могут безвозмездно перевести финансы — таких пожертвований набралась не одна сотня. Свою оплошность Аренд объяснил тем, что забыл о федеральном законе, про который ему напоминали зрители и читатели.

— Мы только расплатились с долгами. У нас осталась небольшая сумма, и мы ее пытаемся перевести. Это легко доказать. Я могу получить документальное подтверждение этому. Но найти документы о пожертвованиях я не могу, — заявил Фейнстра.