«Я разочарована в стране». Семье канадцев с 8 детьми, переехавшей в Россию, заморозили счета

Аренд Фейнстра — канадец, переехавший месяц назад с супругой и 8 детьми в Нижегородскую область, — рассказал, что его банковские счета в России заблокировали. Семья не может купить продукты, оплатить счета и перевести деньги. Для этого нужно обосновать доход, пишет Аренд в своем блоге. Подобности в материале наших коллег из NN.RU.
Семейство Фейнстра с 8 детьми переехало в Нижегородскую область в начале 2024-го. Как рассказал Аренд, причина такой радикальной смены жительства — внутренняя политика Канады. Однако довольно быстро в России начались серьезные проблемы:
— Мы открыли банковский счет здесь, в России, и переводили деньги из Канады. Очевидно, мы продали нашу квартиру в Канаде и перевели сюда немного денег. Мы нашли способ сделать это. Подробнее об этом расскажем в следующих видео. В России существует закон, похожий на закон об отмывании денег, согласно которому, если вы не можете доказать, откуда деньги поступают в ваш банк, это становится сомнительным переводом, и банку нужны документы, подтверждающие, откуда взялись деньги [переведено NN.RU], — рассказал в видео Фейнстра.
Доказать, что деньги поступили от продажи недвижимости в Канаде, по словам Аренда, легко. Трудности возникают из-за переводов от других людей: у семьи есть профиль в сервисе Boosty, где желающие могут безвозмездно перевести финансы — таких пожертвований набралась не одна сотня. Свою оплошность Аренд объяснил тем, что забыл о федеральном законе, про который ему напоминали зрители и читатели.
— Мы только расплатились с долгами. У нас осталась небольшая сумма, и мы ее пытаемся перевести. Это легко доказать. Я могу получить документальное подтверждение этому. Но найти документы о пожертвованиях я не могу, — заявил Фейнстра.
Канадец нашел временное решение проблемы — раздробить счета и переводить малыми суммами оставшиеся деньги. Тем не менее семья на российские законы не обижается:
— Это закон о борьбе с отмыванием денег. Возможно, это хороший закон. В данном случае это крайне неприятно, но я уверен, что для всего есть обходной путь.
Через несколько минут в видео жена Аренда рассказала немного другое мнение:
— Ладно, это было очень тупо, я очень разочарована в этой стране в данный момент. Я готова прыгнуть в самолет и уехать отсюда. Мы столкнулись с первой загвоздкой, когда нужно задействовать логику в этой стране. И это очень и очень расстраивает.
Кроме того, мало кто из сотрудников банков и государственных ведомств хорошо понимает по-английски. Канадцы вынуждены общаться с ними через машинный перевод, что усложняет процесс.
Семья Фейнстра решилась на переезд из Канады в Россию, чтобы заняться фермерством. Религиозный образ жизни, по словам Аренда, противоречит современным западным ценностям. Подробности о необычной семье — в нашем материале.