Главное — быть в красном. Что можно и нельзя делать на китайский Новый год

Лунные новогодние каникулы, знаменующие наступление года Дракона, начнутся в Китае 10 февраля. Какие традиции существуют на китайский Новый год, в чем лучше встречать праздник, чтобы год был удачным, что необходимо сделать, а что делать категорически нельзя, рассказывают наши коллеги из CHITA.RU в этом материале.
Что можно делать на китайский Новый год
Главное, чтобы одежда была новая. Как говорят китайцы, встреча праздника в новом комплекте одежды красного или золотого цвета принесет удачу в наступающем году. Если же есть желание встретить Новый год в традиционной одежде, то мужчинам стоит выбрать костюм в стиле династии Тан с характерным воротником-стойкой и изысканным дизайном пуговиц. Женщины могут надеть типичное для династии Цин ципао. Это облегающее фигуру платье обычно украшено сложной вышивкой и имеет высокий воротник.
Важно использовать в одежде красный цвет, который в китайской культуре символизирует удачу и счастье, он часто ассоциируется с жизненной силой, богатством, удачей и успехом. Причем этот цвет не обязательно должен быть основным, можно надеть красный жилет, красный галстук или красный аксессуар, например браслет или носовой платок. Вы даже можете покрасить ногти в красный цвет.
Благоприятными цветами также являются золотой и желтый, они означают богатство, процветание и императорскую власть.
Традиции есть и для праздничного стола. Китайская легенда гласит, что кухонный бог, или бог печей, посещает каждый дом (точно так же, как Санта-Клаус) в течение 12-го месяца лунного года и отчитывается Нефритовому Императору на небе о том, чем все занимались в прошлом году. Многие семьи перед Новым годом выставляют сладкие деликатесы, такие как сахарные пирожные, блины во фритюре и творожный суп, в качестве подношений кухонному божеству в надежде, что он скажет о них приятные слова во время их оценки.
Что нельзя делать
Ношение черно-белой одежды ассоциируется с горем и трауром и считается неудачей. Многие избегают этих цветов, чтобы не приносить несчастья и не оскорблять окружающих в благоприятное время.
Не рекомендуется мыть голову в первый день Нового года, планируя праздничный образ. Существовало поверье, что, поскольку «волосы» на мандаринском и кантонском диалектах звучат как «процветать», мытье волос означало, что человек смывает свое процветание на предстоящий год. В результате многие люди избегали стирки и мытья головы в эти два дня. Сегодня эта традиция в значительной степени игнорируется, особенно в субтропических регионах мира.
Кроме того, нежелательно принимать душ и убираться в доме в течение нескольких дней, потому что, по легенде, первые два дня Лунного Нового года — это также день рождения Бога Воды, который обижается, когда люди моют волосы и одежду водой. Возможно, именно поэтому многие семьи проводят генеральную уборку накануне Лунного Нового года, прощаясь с прошлым годом. Хотя сегодня этот обычай редко можно увидеть в городах, он все еще практикуется в некоторых сельских китайских деревнях.
Стричься во время новогодних праздников также не рекомендуется, поскольку это может символизировать сокращение вашего богатства в предстоящем году.
Лунный Новый год — самый большой праздник в китайском календаре. Это время семейных посиделок и застолий. В китайской культуре дракон связан с успехом, умом и честью, а деревянные драконы полны энергии и мечтают изменить мир. Год Деревянного Дракона начнется 10 февраля 2024 года и, как полагают, будет способствовать росту, прогрессу и изобилию. Пусть так и будет.