Главное — быть в красном. Что можно и нельзя делать на китайский Новый год

Благоприятными цветами также являются золотой и желтый, они означают богатство, процветание и императорскую власть.



Традиции есть и для праздничного стола. Китайская легенда гласит, что кухонный бог, или бог печей, посещает каждый дом (точно так же, как Санта-Клаус) в течение 12-го месяца лунного года и отчитывается Нефритовому Императору на небе о том, чем все занимались в прошлом году. Многие семьи перед Новым годом выставляют сладкие деликатесы, такие как сахарные пирожные, блины во фритюре и творожный суп, в качестве подношений кухонному божеству в надежде, что он скажет о них приятные слова во время их оценки.

