«Я свой бизнес называю барахолочкой». Как пенсионер уже 10 лет зарабатывает на ненужных вещах

С виду старые вещи — спасение для нуждающихся и неплохая прибавка к пенсии хозяину. На протяжении десяти лет управляет рынком бывший сотрудник МЧС по имени Абиль. Он рассказал нашим коллегам из 72.RU, как начал торговать, и организовал целую команду для развития своего мини-бизнеса.



По просьбе Абиля мы не называем район, в котором он торгует, и его фамилию.

Пенсия и случайность, которая перевернула жизнь

Абиль всю жизнь работал пожарным, в 45 лет ушел на пенсию. Три года у него не получалось найти новую работу. Сотрудники такого возраста просто не нужны, считает он. В этот период на улице он случайно встретил дедушку, который предложил ему купить гараж.

