freedom
Реклама
СЕЙЧАС +2°С
Пробки 6/10
usd 91.26
eur 98.35
СрочноБизнесмен утонул в океане в Португалии
Все новости
Все новости

«Я свой бизнес называю барахолочкой». Как пенсионер уже 10 лет зарабатывает на ненужных вещах

Бывший пожарный торгует в любую погоду и без выходных

328

Абилю 58 лет, через три года после выхода на пенсию он начал заниматься торговлей

Поделиться

В одном из районов Тюмени, в котором много пансионатов, серое всё: фасады зданий, дороги, настроение прохожих. В обед по улицам здесь тихонько прогуливаются бабушки с авоськами, идут в магазин мамы с детьми, возле обшарпанных многоэтажек сидят и никуда не спешат местные алкоголики. Тусклую картину улицы оживляет рынок. Прямо возле дороги раскинулся большой базар с сотней ярких предметов: от гаечных ключей до картин с обнаженными женщинами.

С виду старые вещи — спасение для нуждающихся и неплохая прибавка к пенсии хозяину. На протяжении десяти лет управляет рынком бывший сотрудник МЧС по имени Абиль. Он рассказал нашим коллегам из 72.RU, как начал торговать, и организовал целую команду для развития своего мини-бизнеса.

По просьбе Абиля мы не называем район, в котором он торгует, и его фамилию.

Пенсия и случайность, которая перевернула жизнь

Абиль всю жизнь работал пожарным, в 45 лет ушел на пенсию. Три года у него не получалось найти новую работу. Сотрудники такого возраста просто не нужны, считает он. В этот период на улице он случайно встретил дедушку, который предложил ему купить гараж.

— Думал, что он мне свой гараж купить предлагает. А это оказался полный гараж товаров. Сказал, чтобы я вытащил оттуда всё это и торговал. Там были топоры, гаечные ключи и другое. Какую-то сумму с меня взял. Вывез у него оттуда три машины, — говорит Абиль.

Идея продавать старые вещи ему понравилась. Абиль загрузил все отобранные товары в старенькие «Жигули», нашел место с большой проходимостью людей и разложил всё на капот.

Район, в котором торгует Абиль, состоит из пансионатов, частных домов и стареньких пятиэтажек

Район, в котором торгует Абиль, состоит из пансионатов, частных домов и стареньких пятиэтажек

Поделиться

Как начиналась торговля

Небольшой закуток по соседству с пансионатом, почтой и торговым центром стал постоянным рабочим местом Абиля. На точке всегда стоит машина — она же склад для вещей. Каждый день в шесть утра Абиль просыпается и идет выкладывать оттуда товар. Первое время этим он занимался один, позже к нему присоединился мужчина, который через некоторое время стал первым сотрудником.

— Потихоньку стала собираться команда. Первым ко мне подошел парень 45 лет. На работу его никто не брал. А где ему заработать? Я же точно так же не знал, куда мне устроиться. Сейчас моему первому сотруднику уже 53 года, и он всё еще у меня работает.

Три часа уходит на то, чтобы разложить весь товар. Раньше он умещался в «Жигулях», позже Абиль купил «Газель»

Три часа уходит на то, чтобы разложить весь товар. Раньше он умещался в «Жигулях», позже Абиль купил «Газель»

Поделиться

Вдвоем они стали заниматься выкладкой товара, сбором нового и загрузкой его в конце дня в машину. Работник поселился в пансионате неподалеку. Абиль три раза в день кормит его, дает продукты домой и платит зарплату. Говорит, что сумма выплат зависит от объема работы, и конкретную цифру не называет.

— Я стараюсь для людей. Каждого работника я кормлю и одеваю. Даю продукты на дом: хлеб, молоко, мясо. Горячее готовлю дома у себя. На это уходит около тысячи рублей. Если они дома будут сидеть и ничего не делать, кто будет их одевать и обувать? Лучше, чем воровать идти, так пусть работают.

Когда о базаре начали узнавать местные жители, стали приносить ненужные вещи. К примеру, бабушка свой старенький самовар продала за 500 рублей, на прилавке барахолки он стоит уже тысячу. Еще вещи попадают с мусорок города — об этом еще в прошлом году хозяин открыто рассказывал посетителям рынка. Но сейчас это не упомянул. Так постепенно ассортимент расширился, и теперь у Абиля можно найти почти всё — от гаечного ключа до пленочного фотоаппарата.

Со временем бизнесмену потребовались новые работники. Они приходили к Абилю через знакомых. В основном это люди, которые запутались в жизни или просто не могут найти другую работу. На барахолке мы познакомились с 48-летним Александром — у него есть инвалидность и он никогда не работал. К Абилю пришел, потому что понадобились деньги.

— Я помогаю человеку здесь. К примеру, смотрю за тем, чтобы ничего не стащили. Какие у меня планы? Дальше помогать буду, — рассказал Александр.

У Александра инвалидность, он получает пенсию. Работа у Абиля для него неплохой дополнительный доход

У Александра инвалидность, он получает пенсию. Работа у Абиля для него неплохой дополнительный доход

Поделиться

Другой сотрудник раньше работал водителем на Севере. Когда сломалась машина, не нашел другой работы. Всего в команде у торговца пять человек. При хозяине они немногословны.

«Я свой бизнес называю блошинкой или барахолочкой»

— Вилы за 250 не отдашь?

— Забирай!

— А скидки есть у вас?

— А я вам и так со скидкой продал.

В будний день на рынке оживленно. Вот мужчина купил вилы для сада, пенсионерка пытается на 100 рублей снизить цену на шнур для самовара, на машине подъехали цыгане — они забирают отложенный вчера товар. Абиль говорит, что в день мимо рынка может пройти около 70 человек. Ценников на вещах нет — хозяин помнит, за сколько купил каждый товар, и с ходу называет его новую стоимость с небольшой надбавкой.

— Я свой бизнес называю блошинкой или барахолочкой. А вообще, у меня самый дешевый рыночек. Например, ложки в магазине стоят 50–100 рублей, а я продаю за 25. Берут в основном таджики, узбеки, казахи, потому что им на свадьбу нужно много посуды. Закупают оптом, получается дешево. А еще им скидку делаю, — говорит Абиль.

Абиль говорит, что цель у него благородная — давать возможность всем нуждающимся людям покупать вещи подешевле. На барахолке мы встретили мужчину, который благодарен торговцу. Пенсионер живет в доме неподалеку и часто заходит на блошинку. В день жена выделяет ему 300 рублей на продукты и корм животным, поэтому вещи для быта он всегда покупает у Абиля. Другой возможности просто нет. Иногда Абиль может отдать дедушке что-то бесплатно.

— Купил здесь топор, кувалду. Я же живу в доме. Ну в таком, старинном. Пенсию я не получаю, потому что архивы советские уничтожили. А вообще я служил. Много воинских частей ликвидировали. Позже стал работать на автобусе у частников. Оказалось, что они сведения обо мне в пенсионный фонд не предоставляли, — рассказал покупатель.

— Самое старинное у меня — царские утюги, самовары <nobr class="_">50-х</nobr> годов. Сейчас большинство покупает участок и всё делает по старинке, — рассказал Абиль

— Самое старинное у меня — царские утюги, самовары 50-х годов. Сейчас большинство покупает участок и всё делает по старинке, — рассказал Абиль

Поделиться

Детские игрушки Абиль раздает бесплатно. Проигрыватель стоит две тысячи рублей

Детские игрушки Абиль раздает бесплатно. Проигрыватель стоит две тысячи рублей

Поделиться

Сковородки, кастрюли, ложки и вилки — одни из самых ходовых товаров

Сковородки, кастрюли, ложки и вилки — одни из самых ходовых товаров

Поделиться

Вокруг много частных домов, поэтому фляги для их жителей необходимы. А именно такие мало где встретишь

Вокруг много частных домов, поэтому фляги для их жителей необходимы. А именно такие мало где встретишь

Поделиться

Товарное соседство соблюдается. Иконы — к иконам, ступки тоже в одном месте

Товарное соседство соблюдается. Иконы — к иконам, ступки тоже в одном месте

Поделиться

Барахолка Абиля работает уже 10 лет. За это время случалось разное: машину с товаром не раз обворовывали, часто выписывают штрафы за незаконную торговлю. Но останавливаться он не собирается.

— Для меня это прибавка к пенсии. У меня ипотека, я плачу ее уже 15 лет. Мне нравится в этой работе общение с людьми. Когда я общаюсь — я живу. Тем более тут у меня такие же мужики, за которыми следить надо. На работе я был командиром отделения, здесь — тоже, — говорит Абиль.

Ранее мы рассказывали про другого пенсионера и его необычное увлечение. Дом Николая Попова издалека похож на сказочный дворец. Если подойти ближе, на фасаде можно найти сотни причудливых мелочей: старые диски от машин, обломки от веретена и старой трубы, рекламные баннеры. Все элементы пенсионер находит на мусорках и стройках города. Каждую неделю он обходит весь город и собирает декорации для своего жилья.

По теме

Уличная торговляБарахолка
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter