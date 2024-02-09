«Я свой бизнес называю барахолочкой». Как пенсионер уже 10 лет зарабатывает на ненужных вещах

В одном из районов Тюмени, в котором много пансионатов, серое всё: фасады зданий, дороги, настроение прохожих. В обед по улицам здесь тихонько прогуливаются бабушки с авоськами, идут в магазин мамы с детьми, возле обшарпанных многоэтажек сидят и никуда не спешат местные алкоголики. Тусклую картину улицы оживляет рынок. Прямо возле дороги раскинулся большой базар с сотней ярких предметов: от гаечных ключей до картин с обнаженными женщинами.
С виду старые вещи — спасение для нуждающихся и неплохая прибавка к пенсии хозяину. На протяжении десяти лет управляет рынком бывший сотрудник МЧС по имени Абиль. Он рассказал нашим коллегам из 72.RU, как начал торговать, и организовал целую команду для развития своего мини-бизнеса.
По просьбе Абиля мы не называем район, в котором он торгует, и его фамилию.
Пенсия и случайность, которая перевернула жизнь
Абиль всю жизнь работал пожарным, в 45 лет ушел на пенсию. Три года у него не получалось найти новую работу. Сотрудники такого возраста просто не нужны, считает он. В этот период на улице он случайно встретил дедушку, который предложил ему купить гараж.
— Думал, что он мне свой гараж купить предлагает. А это оказался полный гараж товаров. Сказал, чтобы я вытащил оттуда всё это и торговал. Там были топоры, гаечные ключи и другое. Какую-то сумму с меня взял. Вывез у него оттуда три машины, — говорит Абиль.
Идея продавать старые вещи ему понравилась. Абиль загрузил все отобранные товары в старенькие «Жигули», нашел место с большой проходимостью людей и разложил всё на капот.
Как начиналась торговля
Небольшой закуток по соседству с пансионатом, почтой и торговым центром стал постоянным рабочим местом Абиля. На точке всегда стоит машина — она же склад для вещей. Каждый день в шесть утра Абиль просыпается и идет выкладывать оттуда товар. Первое время этим он занимался один, позже к нему присоединился мужчина, который через некоторое время стал первым сотрудником.
— Потихоньку стала собираться команда. Первым ко мне подошел парень 45 лет. На работу его никто не брал. А где ему заработать? Я же точно так же не знал, куда мне устроиться. Сейчас моему первому сотруднику уже 53 года, и он всё еще у меня работает.
Вдвоем они стали заниматься выкладкой товара, сбором нового и загрузкой его в конце дня в машину. Работник поселился в пансионате неподалеку. Абиль три раза в день кормит его, дает продукты домой и платит зарплату. Говорит, что сумма выплат зависит от объема работы, и конкретную цифру не называет.
— Я стараюсь для людей. Каждого работника я кормлю и одеваю. Даю продукты на дом: хлеб, молоко, мясо. Горячее готовлю дома у себя. На это уходит около тысячи рублей. Если они дома будут сидеть и ничего не делать, кто будет их одевать и обувать? Лучше, чем воровать идти, так пусть работают.
Когда о базаре начали узнавать местные жители, стали приносить ненужные вещи. К примеру, бабушка свой старенький самовар продала за 500 рублей, на прилавке барахолки он стоит уже тысячу. Еще вещи попадают с мусорок города — об этом еще в прошлом году хозяин открыто рассказывал посетителям рынка. Но сейчас это не упомянул. Так постепенно ассортимент расширился, и теперь у Абиля можно найти почти всё — от гаечного ключа до пленочного фотоаппарата.
Со временем бизнесмену потребовались новые работники. Они приходили к Абилю через знакомых. В основном это люди, которые запутались в жизни или просто не могут найти другую работу. На барахолке мы познакомились с
— Я помогаю человеку здесь. К примеру, смотрю за тем, чтобы ничего не стащили. Какие у меня планы? Дальше помогать буду, — рассказал Александр.
Другой сотрудник раньше работал водителем на Севере. Когда сломалась машина, не нашел другой работы. Всего в команде у торговца пять человек. При хозяине они немногословны.
«Я свой бизнес называю блошинкой или барахолочкой»
— Вилы за 250 не отдашь?
— Забирай!
— А скидки есть у вас?
— А я вам и так со скидкой продал.
В будний день на рынке оживленно. Вот мужчина купил вилы для сада, пенсионерка пытается на 100 рублей снизить цену на шнур для самовара, на машине подъехали цыгане — они забирают отложенный вчера товар. Абиль говорит, что в день мимо рынка может пройти около 70 человек. Ценников на вещах нет — хозяин помнит, за сколько купил каждый товар, и с ходу называет его новую стоимость с небольшой надбавкой.
— Я свой бизнес называю блошинкой или барахолочкой. А вообще, у меня самый дешевый рыночек. Например, ложки в магазине стоят 50–100 рублей, а я продаю за 25. Берут в основном таджики, узбеки, казахи, потому что им на свадьбу нужно много посуды. Закупают оптом, получается дешево. А еще им скидку делаю, — говорит Абиль.
Абиль говорит, что цель у него благородная — давать возможность всем нуждающимся людям покупать вещи подешевле. На барахолке мы встретили мужчину, который благодарен торговцу. Пенсионер живет в доме неподалеку и часто заходит на блошинку. В день жена выделяет ему 300 рублей на продукты и корм животным, поэтому вещи для быта он всегда покупает у Абиля. Другой возможности просто нет. Иногда Абиль может отдать дедушке что-то бесплатно.
— Купил здесь топор, кувалду. Я же живу в доме. Ну в таком, старинном. Пенсию я не получаю, потому что архивы советские уничтожили. А вообще я служил. Много воинских частей ликвидировали. Позже стал работать на автобусе у частников. Оказалось, что они сведения обо мне в пенсионный фонд не предоставляли, — рассказал покупатель.
Барахолка Абиля работает уже 10 лет. За это время случалось разное: машину с товаром не раз обворовывали, часто выписывают штрафы за незаконную торговлю. Но останавливаться он не собирается.
— Для меня это прибавка к пенсии. У меня ипотека, я плачу ее уже 15 лет. Мне нравится в этой работе общение с людьми. Когда я общаюсь — я живу. Тем более тут у меня такие же мужики, за которыми следить надо. На работе я был командиром отделения, здесь — тоже, — говорит Абиль.
Ранее мы рассказывали про другого пенсионера и его необычное увлечение. Дом Николая Попова издалека похож на сказочный дворец. Если подойти ближе, на фасаде можно найти сотни причудливых мелочей: старые диски от машин, обломки от веретена и старой трубы, рекламные баннеры. Все элементы пенсионер находит на мусорках и стройках города. Каждую неделю он обходит весь город и собирает декорации для своего жилья.