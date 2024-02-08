В Кремле двумя словами описали идею брака с погибшими в зоне боевых действий: новости СВО за 7 февраля

Делегация МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС

Сотрудники Международного агентства по атомной энергии в очередной раз посетили Запорожскую АЭС, где на брифинге генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси пообщался с журналистами. Он заявил, что отсутствие прямого диалога между Москвой и Киевом по вопросу безопасности на станции вызывает глубокую озабоченность.

— В таких условиях именно у международных организаций ведущая роль в том, чтобы быть связующим звеном и обеспечивать этот диалог, хотя бы таким образом. Я только что из Киева, на следующей неделе я буду в Москве и буду стремиться этот диалог наладить, — цитирует гендиректора МАГАТЭ «Интерфакс».