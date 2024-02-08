В Кремле двумя словами описали идею брака с погибшими в зоне боевых действий: новости СВО за 7 февраля

24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.
Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 7 февраля.
Делегация МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС
Сотрудники Международного агентства по атомной энергии в очередной раз посетили Запорожскую АЭС, где на брифинге генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси пообщался с журналистами. Он заявил, что отсутствие прямого диалога между Москвой и Киевом по вопросу безопасности на станции вызывает глубокую озабоченность.
— В таких условиях именно у международных организаций ведущая роль в том, чтобы быть связующим звеном и обеспечивать этот диалог, хотя бы таким образом. Я только что из Киева, на следующей неделе я буду в Москве и буду стремиться этот диалог наладить, — цитирует гендиректора МАГАТЭ «Интерфакс».
Сделать заключение о том, кто обстреливал Запорожскую АЭС, агентство пока не готово — имеющейся на данный момент информации недостаточно. Гросси пообещал, что, после того как в распоряжении МАГАТЭ будут достоверные сведения, все выводы будут обнародованы.
Швеция прекратила расследование по делу «Северных потоков»
Шведская прокуратура закрыла предварительное расследование по делу о взрывах на газопроводах в Балтийском море. Следствие не выявило никакой связи Швеции и ее граждан с происшествием на «Северных потоках», таким образом дело находится вне юрисдикции страны. Собранные материалы будут переданы Германии, которая, как и Дания, будет продолжать расследование.
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков решение Швеции назвал «примечательным». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия ведет собственное расследование и его результаты не будут засекречены.
Взрывы на морских маршрутах трубопроводов произошли в сентябре 2022 года. Компания Nord Stream AG сообщила о «беспрецедентных разрушениях», произошедших на трех нитках морских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма. Германия, Дания и Швеция объявили о проведении своих расследований.
Песков назвал «сложной субстанцией» закон о браках с погибшими в зоне СВО
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать законопроект о заключении брака с участниками спецоперации «задним числом», после их смерти. Документ был внесен на рассмотрение Госдумы на прошлой неделе.
— Это очень сложная субстанция, но я не располагаю никакой информацией об этом законопроекте, — цитирует ТАСС представителя Кремля. — Здесь я ничего не могу сказать.
При этом изначально вопрос о поддержке гражданских жен участников спецоперации поднимал именно президент. В декабре прошлого года Владимир Путин поручил проследить за тем, чтобы они не остались без поддержки. И если понадобится — откорректировать законодательство. Подробнее о том, как именно авторы законопроекта предлагают позаботиться о гражданских женах и какие они называют условия для регистрации брака с погибшим, мы рассказывали ранее.
Закон о конфискации имущества за фейки об армии одобрил Совфед
Совет Федерации одобрил закон о конфискации имущества за фейки об армии и публичные призывы к деятельности против безопасности государства. 31 января документ был принят Госдумой сразу в двух чтениях, согласование Совфеда — предпоследний этап, теперь закон должен подписать президент.
Принятый законопроект дополняет статью Уголовного кодекса, содержащую список преступлений, за которые могут изъять и обратить в собственность государства имущество осужденных.
В список внесли статью 207.3 УК РФ, известную как «распространение фейков об армии», и статью 280.4 УК РФ. Это публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации. Кроме того, закон дополняет формулировкой «деятельность, направленную против безопасности Российской Федерации», пунктом статьи, где говорится о конфискации средств, предназначенных для финансирования терроризма, экстремизма и организованной преступности.
«Почта России» ограничила доставку посылок в Европу
«Почта России» временно не доставляет посылки в 24 европейские страны наземным транспортом. В список вошли Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция и Эстония.
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Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителей компании, сейчас при наземной доставке возникают сложности с оформлением, проблема будет решена в ближайшие два месяца. Пока посылки будут доставлять авиатранспортом.