«Это море у нас круглый год». Почему краснодарцы называют поселок Российский «гетто». Фоторепортаж

Несколько дней назад корреспондентка 93.RU Анастасия Пирожникова снова приехала в Российский. Что она там увидела — смотрите ниже.

«Позор просто»

Мне повезло с погодой — дождей не было, и пройти по дорогам оказалось сложно, но возможно (правда, после прогулки обувь всё равно была вся в грязи). На улице Ратной Славы вовсю шел ремонт, но так как пешеходных дорожек нормальных нет, приходилось лавировать между спецтехникой и земляными валунами.

На Ратной Славы встречаю пенсионерку. Она говорит, что живет в Российском восемь лет. То, что во время ремонта улицу всю перекопали, конечно, доставляет ей неудобства, но она готова потерпеть — зато потом будет нормальная дорога.