«Это море у нас круглый год». Почему краснодарцы называют поселок Российский «гетто». Фоторепортаж

Наши коллеги из 93.RU регулярно рассказывают о проблемах поселка Российского в Краснодаре. В мае 2021 года журналисты редакции впервые побывали в этом населенном пункте, а спустя два года посетили Российский с повторным визитом и посмотрели, что изменилось за это время. Например, в поселке появилась школа и детсад, а вот дороги лучше не стали. О том, как местные жители борются за то, чтобы в Российском появились наконец освещенные тротуары, ливневки и нормальные дороги, можно прочитать в этом материале.
Поселок Российский является частью Краснодара с 1977 года. Спустя 47 лет в районе заасфальтировано только 20% дорог общего пользования, остальные 80% — гравийные, в том числе и те, по которым ходит общественный транспорт и большегрузы. В населенном пункте живут свыше 40 тысяч человек.
Сами краснодарцы называют Российский «гетто», появившимся из-за бездействия властей. После каждого ливня населенный пункт тонет, потому что там нет ни нормальных дорог, ни ливневок. Люди создают петиции и подают в суд на городскую администрацию, чтобы это всё наконец появилось в Российском. Но в ответ слышат, что денег в бюджете нет.
Несколько дней назад корреспондентка 93.RU Анастасия Пирожникова снова приехала в Российский. Что она там увидела — смотрите ниже.
«Позор просто»
Мне повезло с погодой — дождей не было, и пройти по дорогам оказалось сложно, но возможно (правда, после прогулки обувь всё равно была вся в грязи). На улице Ратной Славы вовсю шел ремонт, но так как пешеходных дорожек нормальных нет, приходилось лавировать между спецтехникой и земляными валунами.
На Ратной Славы встречаю пенсионерку. Она говорит, что живет в Российском восемь лет. То, что во время ремонта улицу всю перекопали, конечно, доставляет ей неудобства, но она готова потерпеть — зато потом будет нормальная дорога.
— Восемь лет терпели, еще потерпим, — улыбается женщина.
На соседней Очаковской тоже огромная лужа, люди сделали там себе импровизированные дорожки из картонок и дощечек. Возле одного из домов стоит местная жительница Елена со своей подругой. У Елены в Российском жила мать, последние три года здесь живет и она сама. Елена жалуется, что за всё время, что она тут живет, ничего с дорогами не меняется. Ее подруга признается, что во время дождей старается в гости к Елене не ездить, потому что проехать просто невозможно.
Жительница улицы Измаильской Наталья тоже не знает, когда дорогу там приведут в порядок. Она живет в Российском восемь лет, приехала сюда с мужем и ребенком из Армавира. На вопрос, поменялось ли что-то за эти восемь лет с дорогами в поселке, она отвечает нет — еще хуже стало.
— Зато магазинов и всего остального прибавилось. Помню, в первый раз сюда приехали в 2015 году, ноябрь месяц, магазин был только «Магнит» на Комарова, больше здесь ничего не было. Я дошла с ребенком до Комарова от Измаильской, я была просто в ужасе: я была вся в грязи. Плюнула, развернулась и пошла обратно, иду и плачу, — вспоминает Наталья.
Хуже всего ситуация с улицей Парижской, ее многие местные стараются обходить стороной. Венера живет на Парижской в квартире, которая находится в цоколе дома. Во время дождей их сильно топит. Женщина говорит, что дождаться водооткачивающую технику порой просто невозможно.
— Как только вода чуть переполняется, машина какая-нибудь проезжает, и волной, естественно, к людям это всё идет, — рассказывает Венера.
Венера живет в Российском шесть лет. Говорит, что ситуация с подтоплениями сильно ухудшилась в последние три года. Ее соседка Татьяна, мать четверых детей, которая сейчас ждет пятого, соглашается с этим. Женщина купила квартиру в 2017 году, говорит, поначалу здесь было не так много жильцов, а застройка была менее плотная. Но по мере заселения стало хуже: «Моя квартира плавает уже четвертый раз». Восстанавливать ремонт приходится за свой счет.
— Никто не помогает: ни администрация, я обращалась к Кондратьеву, в прокуратуру писала, всем писала, толку ноль — одни отписки, — жалуется Татьяна.
Во время дождей жители Парижской оказываются буквально заблокированными в своих домах — выйти из подъезда невозможно. Чтобы решить проблему с затоплением улицы, ранее застройщик вырыл возле дороги котлован, куда должна была стекать вода. Но сейчас он весь заилен и толку от него нет. К слову, жители улицы сами скинулись, чтобы сделать вокруг котлована ограждение — до этого он был ничем не огорожен и туда могли упасть дети.
— Он бы, может, и выручал, если бы оттуда откачивали воду, иначе для чего его сделали? Но когда вызываешь откачку, просишь их откачать оттуда воду, а они отказываются. Говорят: «Мы качаем только проезжую часть», — рассказывает Венера. — Пока администрация не сделает нам ливневки, вода так и будет идти к нам в квартиры. Город-миллионник и нет ливневок — ну, честно, позор просто.
— Это какое-то издевательство. Жили бы тут какие-то отбросы, но живут ведь люди. Школу вы построили, садик вы построили. Получается, вы цивилизацию хотите для людей? Но при этом ничего не делаете. Вот как дети должны идти в школу? Постоянно в воде, в грязи дети, — сокрушается Татьяна.
Чтобы вы поняли, что из себя представляют дороги в Российском, покажем еще несколько атмосферных фотографий.