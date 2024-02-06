Снимок фотожурналиста НГС попал на страницы британского издания

Фотография фотожурналиста НГС Александра Ощепкова попала на страницы британского издания «Financial Times». Газета написала о коммунальной аварии, которая произошла в Новосибирске 17 января 2024 года, заметку проиллюстрировали разошедшимся по всему миру снимком с изображением Рзы Рзаева — грузчика с Хилокского рынка, который переносит чужого ребенка на руках через затопленную улицу.
Приехавший в Новосибирск из Азербайджана мужчина находился на улице больше часа, помогая людям перебраться на другую сторону дороги. Сначала он соорудил импровизированный мостик из деревянных палет, но даже по нему без посторонней помощи смогли перейти не все. Пожилых людей Рза переводил за руку, помогая не оступиться в густом пару, а детей — переносил на плече. Всего грузчик спас больше 30 человек.
После того, как фотографии Александра Ощепкова опубликовал НГС, их стали перепечатывать сначала новосибирские, затем российские и под конец зарубежные СМИ. Подавляюще большиество — азербайджанские.
В результате прорыва магистральной трубы пострадали больше десяти человек, трое из них были госпитализированы в ожоговый центр. Без отопления остались десятки домов. В Новосибирске пришлось ввести режим ЧС.
Хронику коммунальных ЧП и их ликвидации мы собрали в одном месте.