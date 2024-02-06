Снимок фотожурналиста НГС попал на страницы британского издания

Приехавший в Новосибирск из Азербайджана мужчина находился на улице больше часа, помогая людям перебраться на другую сторону дороги. Сначала он соорудил импровизированный мостик из деревянных палет, но даже по нему без посторонней помощи смогли перейти не все. Пожилых людей Рза переводил за руку, помогая не оступиться в густом пару, а детей — переносил на плече. Всего грузчик спас больше 30 человек.