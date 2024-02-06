В Кремле объяснили, зачем продолжается спецоперация: новости СВО за 5 февраля

24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.
Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 5 февраля.
ФСБ заявила о предотвращении покушения на одного из руководителей Крыма
Федеральная служба безопасности сообщила об аресте трех человек, которые готовили подрыв автомобиля одного из руководителей Крыма в Симферополе — кого именно, не раскрывается. По информации ФСБ, они действовали по заданию СБУ. Как сообщает РИА Новости, все арестованные граждане России. У них изъяли самодельное взрывное устройство и дистанционный взрыватель, к которому можно подключиться по звонку с телефона.
Возбуждены уголовные дела по статьям о покушении на совершение теракта и о незаконном обороте взрывчатки
Роскомнадзор объяснил, что будет с VPN после 1 марта
Роскомнадзор прокомментировал слухи о запрете в России VPN. Ранее ряд Telegram-каналов и СМИ писал, что с 1 марта VPN-сервисы в России будут недоступны. Сегодня вопрос об это получила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина во время встречи со школьниками в Екатеринбурге. После того, как ее ответ разлетелся в СМИ, комментарий предоставил Роскомнадзор.
— В соответствии с законодательством в России запрещена работа средств обхода блокировок доступа к противоправному контенту с февраля 2020 года, — цитирует ТАСС сообщение Роскомнадзора. — VPN-сервисы относятся к таким средствам, если при их использовании не ограничивается доступ к запрещенным ресурсам.
То есть, VPN-сервисы в большинстве своем и так запрещены — Роскомнадзор, кстати, периодически сообщает об их блокировках. В ведомстве заявили, что с 1 марта 2024 года вводится норма, ограничивающая доступ к материалам, которые популяризируют подобные средства.
Спецслужбы Грузии задержали взрывчатку на пути из Одессы в Воронеж
Спецслужбы Грузии задержали содержащий взрывчатые вещества груз, который направлялся из Одессы в Воронеж, вероятно, для использования при совершении терактов. Об этом сообщила Служба госбезопасности Грузии.
«Установлено, что взрывные устройства и вещества были завезены в Грузию из украинского города Одесса 19 января проездом через Румынию, Болгарию и Турцию через КПП «Сарпи» на находящемся в собственности гражданина Украины автомобиле типа минивэн. Планировалось вывести [взрывчатку] в Российскую Федерацию, в город Воронеж через КПП «Дарьяли», — говорится в сообщении.
К перевозке взрывчатки были причастны граждане Грузии, Украины, Армении, процесс был организован Украиной. Ведомство не исключает, что организаторы перевозки взрывчатки планировали устроить теракты и в Грузии.
По сведениям Службы госбезопасности, «использование территории Грузии и вовлечение в этот процесс граждан Грузии было направлено на создание мнения, что вина за террористические акты, которые были бы осуществлены в Грузии или за ее пределами, легла бы на Грузию как в части планирования, так и осуществления [преступлений]».
За провозом взрывчатки стоял гражданин Украины Андрей Шарашидзе, уточнили в Службе госбезопасности.
В Кремле прокомментировали обстрел пекарни в Лисичанске
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов о событиях в Лисичанске ЛНР, где в результате удара по кафе и пекарне 3 февраля погибли 28 человек.
— Именно кроме как «террористический акт» это по-другому назвать нельзя, продолжающиеся удары по объектам мирной инфраструктуры, в данном случае по пекарне, — это чудовищный террористический акт, и количество жертв говорит именно о чудовищности этого террористического акта, — цитирует ТАСС слова Пескова. — Для того, чтобы их [терактов] не было дальше, продолжается специальная военная операция.
Среди погибших — 18 мужчин, 9 женщин и один ребенок. Зампред правительства ЛНР Юрий Говтвин ранее сообщал, что одна из погибших была беременна. Также сообщается, что в числе погибших депутаты Артем Тростянский и Иван Жушма и глава МЧС республики Алексей Потелещенко
Yandex продала Яндекс
Головная компания «Яндекса» Yandex N.V. объявила о продаже бизнеса «Яндекса» консорциуму частных инвесторов за 475 млрд рублей. Основным владельцем станет ЗПИФ «Консорциум.Первый» во главе с менеджерами «Яндекса», говорится в релизе компании.
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После реструктуризации головной компанией группы вместо нидерландской Yandex N.V. станет МКАО «Яндекс», зарегистрированная в Калининградской области. Генеральным директором «Яндекса» останется Артем Савиновский.