В Кремле объяснили, зачем продолжается спецоперация: новости СВО за 5 февраля

Возбуждены уголовные дела по статьям о покушении на совершение теракта и о незаконном обороте взрывчатки

Роскомнадзор объяснил, что будет с VPN после 1 марта

Роскомнадзор прокомментировал слухи о запрете в России VPN. Ранее ряд Telegram-каналов и СМИ писал, что с 1 марта VPN-сервисы в России будут недоступны. Сегодня вопрос об это получила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина во время встречи со школьниками в Екатеринбурге. После того, как ее ответ разлетелся в СМИ, комментарий предоставил Роскомнадзор.

— В соответствии с законодательством в России запрещена работа средств обхода блокировок доступа к противоправному контенту с февраля 2020 года, — цитирует ТАСС сообщение Роскомнадзора. — VPN-сервисы относятся к таким средствам, если при их использовании не ограничивается доступ к запрещенным ресурсам.

